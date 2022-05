Von Ute Teubner

Geschwister sind nicht immer ein Herz und eine Seele. Sie rangeln sich um den letzten Schokopudding im Kühlschrank und streiten darüber, wer mehr Stofftiere im Kinderzimmer hat. Aber wenn Mama motzt, weil keiner den Tisch deckt, und Papa meckert, weil die Mathearbeit wieder ein Reinfall war, dann passt kein Blatt zwischen sie. Zwar wächst in Deutschland inzwischen jedes vierte Kind ohne Bruder oder Schwester auf – doch über 14 Millionen Mädchen und Jungen (und noch weitaus mehr Erwachsene) leben mit einem Geschwister zusammen, 26 Prozent haben sogar zwei und mehr.

Das wissenschaftliche Interesse an der Thematik wächst, die Geschwisterforschung erlebt einen Aufbruch. Mit dem Schweizer Psychologen Jürg Frick sprachen wir über "Sandwich"- und Lieblingskinder, über alte Rollen und neue Erkenntnisse, und darüber, was Eltern tun können, damit ihre Kinder "gute Geschwister" werden.

Herr Professor Frick, das Buch, das Sie als Geschwisterforscher veröffentlicht haben, heißt "Ich mag dich – du nervst mich". Klingt ganz nach selbst erlebtem Freud und Leid ...

Der Schweizer Psychologe Jürg Frick. Foto: privat

Ja, das könnte man sagen. Alle, die Geschwister haben, werden das wahrscheinlich so unterschreiben können. Außer, sie verdrängen die vielleicht problematischen Seiten und idealisieren das oder sie haben eine so schlechte Beziehung, dass sie das positive "Ich mag dich" ausblenden. Aber ich glaube, beides passt ...

... Geschwister streiten und sind Rivalen, aber sie können auch Vorbilder und Verbündete sein.

Genau, das ist fast immer so. Beziehungen, die sehr eng sind, und das sind ja in der Regel Geschwisterbeziehungen, die sind eben auch ambivalent, und da kommt immer beides vor: der Vergleich, der Streit, aber eben auch die Zuneigung, das Gernehaben, das Vertrauliche. All das gehört zusammen, gehört überhaupt zu menschlich nahen Beziehungen.

In jedem Fall sind Geschwister eine wichtige Ressource füreinander, oder?

In den meisten Fällen, außer, das Verhältnis ist sehr problematisch. Im guten Fall sind Geschwister aber tatsächlich Ressourcen, die sehr wichtig sein können für die Entwicklung.

Können Geschwister denn eventuell sogar mehr voneinander lernen als von den Eltern?

Ich würde sagen, nicht unbedingt nur mehr, sondern eben auch Anderes. Bei den Eltern lernt man ja Dinge aus einer anderen Ebene her: Man ist das Kind und oben sind die Eltern – das ist mehr eine vertikale Beziehung. Mit Geschwistern trainiert man natürlich auch eher horizontalere Beziehungserfahrungen. Die sind in einem ähnlichen Alter, haben ähnliche Interessen und die streiten zum Beispiel anders miteinander als mit den Eltern. Das sind die ergänzenden, zusätzlichen Beziehungserfahrungen, die man macht, und von denen man natürlich auch profitieren kann.

Dennoch können Eltern einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, ob sich das Verhältnis zwischen Geschwistern positiv entwickelt. Können Sie hier konkrete Tipps geben?

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Prof. Dr. phil. Jürg Frick Geboren 1956 in Zürich. Beruflicher Werdegang:Jürg Frick arbeitete zunächst als Volksschullehrer und studierte dann an der Uni Zürich Psychologie, klinische Psychologie, [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Prof. Dr. phil. Jürg Frick Geboren 1956 in Zürich. Beruflicher Werdegang:Jürg Frick arbeitete zunächst als Volksschullehrer und studierte dann an der Uni Zürich Psychologie, klinische Psychologie, Psychopathologie und Pädagogik. Das Studium schloss er 1990 mit einer Promotion ab. Frick ist Mitglied in der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) sowie diplomierter individualpsychologischer Berater. Von 1986 bis 1992 war er als Seminarleiter für Entwicklungspsychologie tätig. Seit 1991 engagiert er sich in der Aus- und Weiterbildung sowie Beratung von Lehrerinnen und Lehrern. Jürg Frick arbeitet seit 2002 als Dozent und Berater an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seit seiner Pensionierung im Sommer 2021 ist er als freier Weiterbildner an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen, Ausbildungsinstituten und Volksschulen tätig sowie als psychologischer Berater, Coach und Supervisor in eigener Praxis. Jürg Frick ist Autor diverser Bücher und Fachartikel zu Themen wie Geschwisterbeziehungen, Verwöhnung, Resilienz, Ermutigung, Gesundheit, Gesundwerdung (Salutogenese) und Burnout. Buch: "Ich mag dich – Du nervst mich! Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben" (Hogrefe Verlag, 480 Seiten, 29,95 Euro). Privat: Jürg Frick hat eine ältere Schwester. Er lebt in Uerikon bei Zürich.

Eltern können viel machen. Ich glaube, dass es wesentlich ist, dass Eltern über sich selber reflektieren, wie sie ihre Kinder erleben, warum ihnen zum Beispiel ein Kind näher steht, warum sie beim einen Kind etwas mehr durchgehen lassen als beim anderen. Dann werden sie merken, dass es mit eigenen Erfahrungen zu tun hat, an denen sie arbeiten können. Sehr wichtig ist es auch, dass man Geschwister nicht vergleicht – das ist ein Kardinalfehler, der häufig passiert. "Schau einmal die Schwester, wie vernünftig die ist." Oder: "Du solltest jetzt vernünftig sein, du bist der Ältere, sonst macht der Kleine dir jede Dummheit nach." Dann muss man auch schauen, dass man die Kinder in ihren eigenen Eigenarten bestärkt. Wenn beispielsweise das eine Kind viel besser in der Schule ist, findet man vielleicht positive, unterstützenswerte andere Eigenschaften bei dem Kind, das nicht so gut ist. Kinder sollte man auch nicht in eine Rolle drängen, eben als "Kleiner", als "Vernünftiger" oder "Gescheiter". Bevorzugung beziehungsweise Benachteiligung kommen sehr oft vor – das sollte beobachtet und hinterfragt werden.

"Lieblingskinder" gibt es also?

Das kommt sogar sehr häufig vor! Meist sind es ältere Kinder, die empfinden, dass die Jüngeren mehr dürfen, als sie in dem Alter selbst durften. Oder es gibt geschlechtsspezifische Präferenzen. Das war doch früher extrem, da durften Mädchen nicht mal ausgehen. Noch ein Punkt: Eltern sollten auch ein Stück weit akzeptieren, dass Kinder rivalisieren und streiten – das gehört dazu. Das sollte man nicht sofort unterbinden, sondern erst dann, wenn es gefährlich oder immer einseitiger wird. Man sollte sich nicht sofort in dieses System einmischen. Eltern sollten eher versuchen, als Klärungshelfer und nicht als Schiedsrichter aufzutreten. Aber das ist einfacher gesagt als getan! (lacht)

Das heißt, ich muss als Mutter oder Vater immer wieder ganz genau hinschauen und auch meinen eigenen Erziehungsstil kritisch beleuchten?

Genau. Und auch meine eigenen Geschwistererfahrungen. Ich habe lange in der Lehrerbildung gearbeitet und bei vielen Lehrpersonen festgestellt, dass sie ihre Geschwistererfahrungen auch in den Beruf hineinprojizieren. Dass sie bei einem Kind sehr schnell ablehnende Gefühle bekommen und irgendwann realisieren, dass das mit ihrem eigenen Geschwister zu tun hat – dass dieses Schulkind sich ähnlich verhält wie das Geschwisterkind, mit dem man Zoff hatte. Das sind sehr wertvolle Erfahrungen, weil man dann nicht mehr am Kind das Problem sieht, sondern merkt: Da habe ich selber etwas, woran ich arbeiten muss. Doch das ist anspruchsvoll und natürlich auch unangenehm.

Die Grundlage für eine stabile Geschwisterbeziehung kann aber wahrscheinlich schon vor der Ankunft des Brüderchens oder Schwesterchens gelegt werden, oder?

Ja, Eltern haben hier einen großen Einfluss, wie sie das Kind auf das Geschwister vorbereiten. Wenn sich schon vorher alles nur um dieses Geschwister dreht und das erste Kind von Anfang an das Gefühl bekommt, "ich bin zweitrangig", dann ist das schwierig. Eltern sollten sich Zeit nehmen für das Kind, das schon vorhanden ist, und es einbeziehen, wenn das neue Kind auf die Welt kommt. Das sind alles Dinge, die praktisch und wichtig sind.

In Deutschland wächst heute rund ein Viertel der Kinder ganz ohne Bruder oder Schwester auf. Wie steht es denn um die Sozialkompetenz dieser Einzelkinder? Fehlt ihnen wirklich das geschwisterliche Korrektiv, wie oft behauptet wird?

Das wurde sehr gut wissenschaftlich untersucht, gerade in Deutschland: Es hängt sehr von den Umständen ab. Viele Eltern erkennen, dass der Einzelkindstatus eine mögliche Gefahr sein kann, und bringen ihre Kinder dann auch früh in Kitas, schauen, dass die Kinder mit anderen Gleichaltrigen zusammenkommen, Freunde finden. Dann ist das nicht unbedingt ein Problem. Das Problem ist eher, wenn diese Einzelkinder wirklich nur als Einzelkinder aufwachsen, sehr verwöhnt werden, sich alles um dieses Kind dreht und die Kinder danach zu wenig oder zu spät Kontakt mit Gleichaltrigen und Freunden haben, wo sie sich dann eben auch auseinandersetzen, reiben und anpassen müssen. Die Rahmenbedingungen sind also wichtig, das Handling der Umgebung, der Eltern und Großeltern. Wie gehen die mit diesen Kindern um? Was schaffen sie für Aufwachsbedingungen?

Und was genau ist nun das Besondere an Geschwisterbeziehungen?

Da gibt es vieles (lacht). Aber was sehr besonders ist: dass das natürlich eine Beziehung ist, die man nicht auswählen kann. Einen Freund kann man wählen, man kann sich distanzieren. Geschwister, die hat man. Die hat man nicht bestellt und die kann man auch nicht abbestellen. Speziell im positiven Sinne ist: Man wächst mit ihnen auf, die kennen einen so genau wie kaum jemanden und umgekehrt. Das sind in der Regel die längsten Beziehungen, die man im Leben hat.

Wandeln sich die meisten Geschwisterbindungen im Laufe des Lebens?

Ja, die wandeln sich manchmal erstaunlich stark, manchmal fast gar nicht. Das kommt dann auch darauf an, wie das Leben der einzelnen Kinder verläuft, also in der Schule, später in der Partnerschaft und im Beruf. Da gibt es eigentlich alle Varianten von Beziehungen, die praktisch ähnlich bleiben bis zu Beziehungen, die sich dann wirklich ganz stark verändern.

Die jeweilige Bindung ist auch sehr von der eigenen Lebensphase abhängig ...

... von der eigenen und der des anderen Geschwisters. Wenn also beispielsweise eines der Geschwister als Kind immer sehr erfolgreich war und später im Leben auf die schiefe Bahn gerät, dann kommt es in eine neue Rolle – auch bei den Eltern. Dadurch kann das andere Kind ebenfalls seine Position verändern. Da gibt es sehr viele Faktoren, die darüber entscheiden, ob sich die Geschwisterbeziehung in eine günstige oder ungünstige Richtung entwickelt.

Wieso können leibliche Geschwister, die bei denselben Eltern aufgewachsen sind, eigentlich so verschieden sein?

Das stimmt eben nicht ganz: Sie sind schon bei denselben Eltern, aber die Eltern behandeln ihre Kinder ja nie genau gleich. Ein Kind kommt auf die Welt und wir bekommen sofort Gefühle, das Kind ist uns sympathisch, weil es mich vielleicht an den eigenen Bruder erinnert oder es gleicht mir selber oder hat ein anderes Geschlecht als erwartet und so weiter. Eltern sind also nicht neutrale Personen, sondern sie erleben etwas, sie projizieren auch Erwartungen und Gefühle in dieses Kind – und das spüren natürlich die Kinder auch. Ein Kind, das zum Beispiel als erstes auf die Welt kommt, entwickelt ja eine Rolle in der Familie, das zweite Kind hat dann schon eine andere Situation: Es ist schon jemand da, es muss sich also eine andere Rolle suchen. Die Eltern reagieren auch nicht genau gleich. Sie sind vielleicht, wenn das nächste Kind kommt, auch nicht mehr in der genau selben Lebensphase. Sie überlegen sich vielleicht, sich zu trennen, oder sie haben sich jetzt beruflich gefunden. Auch hier haben wir etliche Faktoren, die permanent auf das Erleben der Geschwister einwirken und sie unterschiedlich prägen.

Sie haben die Position in der Geschwisterbeziehung angesprochen. Landläufig heißt es ja: Erstgeborene sind angepasst, "Sandwichkinder" problematisch und das Nesthäkchen ist verwöhnt. Welche Rolle spielt die jeweilige Position in der Geschwisterfolge wirklich?

Natürlich übernehmen die Älteren oft häufiger die Rolle des Verantwortlichen, allein weil sie einige Jahre älter sind. Die Geschwisterposition stellt aber nur einen Faktor dar und hat nicht dieses Gewicht, dass hierdurch ganz generell bestimmte Verhaltensweisen nahegelegt werden könnten, wie "die Jüngsten sind immer verwöhnt". Es kommt vielmehr auf die Situation an. Wenn Eltern etwa das ältere Kind wirklich in diese Rolle des Verantwortlichen und Vernünftigen stoßen, dann ist die Frage, ob das ältere Kind die Rolle annimmt, ob es sich dagegen sperrt oder ob das zweite Kind dann eher in diese Rolle hineinkommt. Da sind also ganz viele weitere Faktoren, die von Bedeutung sind, und nicht nur die Geschwisterposition an sich. Das Geschlecht beispielsweise. Da geht es dann um die Genderfrage und wie dieses Geschlecht von den Eltern beurteilt wird.

Apropos: Jungs mit großer Schwester sollen später ja mal tatsächlich die besseren Partner sein ...

Nein, das würde ich so nicht sagen. In Deutschland hat ja vor vielen Jahren ein Psychologie-Professor das behauptet, Walter Toman, er hat einen Bestseller geschrieben. Aber das ist eigentlich überholt. Nein, es hängt davon ab, wie das Verhältnis innerhalb der Familie war. Ob man da fürsorglich miteinander umging, oder ob es da eher Herr-Knecht-Verhältnisse gab, wenn ich es mal drastisch ausdrücken darf. Aus dieser spezifischen Geschwisterkonstellation kann man jedenfalls nichts automatisch ableiten.

Noch einmal zurück zum Anfang. Hand aufs Herz: Gab es in Ihrer eigenen Geschwisterbeziehung mehr Freud oder Leid?

Ich würde sagen, das hing stark von der Zeit ab. In der Pubertät jedenfalls war ich extrem froh über meine Schwester. Wir waren schon als pubertierende Jugendliche sehr argumentationsstark (lacht). Und so hatte ich mit ihr in Konflikten mit den Eltern sehr vehement jemanden auf meiner Seite. Dann gab es natürlich auch Phasen, in denen ich meine Schwester einfach nur doof fand. Das hat sich sehr über die Entwicklungszeiten verändert.