Auf in den Kampf: „Man spürt seine Angst. Wenn ein Gegner mit Waffe und in voller Montur schreiend auf dich zurennt, flutet Adrenalin deinen Körper.“ Fotos: Philipp Rothe

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Die Wanderer staunen nicht schlecht, als sie an der großen Wiese an der Posseltslust vorbeikommen. Vier Männer rennen auf der Lichtung oberhalb Heidelbergs aufeinander zu. Die Schwerter gezückt, Rüstungen, Helme, Schilde. Lautes Kampfgeschrei. Ist das "Game Of Thrones" nur in echt? Jetzt schlagen die an Wikinger erinnernden Krieger aufeinander ein. Schieben sich über die Wiese. Einer fällt. Tot.

Die Szene dauert keine zwei Minuten. Die Gruppe Wanderer beobachtet neugierig. Und etwas besorgt, wären da nicht noch weitere verkleidete Männer, die am Rande stünden und gemütlich Zimtschnecken mampfen würden, während sich die anderen prügeln.

Denn das Spektakel ist nur Show. Außer ein paar blauen Flecken kriegt hier keiner Verletzungen ab. Denn der Kampf ist Schauspiel, die Waffen, obgleich sie täuschend echt aussehen, sind aus Schaumstoff oder Latex. Larp nennt sich das Hobby. Live Action Role Play, also ein Rollenspiel in Echtzeit. Die Gruppe hat sich hier getroffen, um sich auf ihr nächstes Abenteuer vorzubereiten.

Die Jungs, die hier aufeinander losgehen sind die "Salzländer" und das ist ihre Legende: Ihr Schiff ist vor der französischen Küste gekentert, sie sind die einzigen Überlebenden und schlagen sich nun durch die Bretagne Richtung Paris durch. Zum König Frankreichs, dem sie Treue geschworen haben. Keine Überraschung, dass ihnen auf dem Weg immer wieder schräge, fremde Gruppen im Weg stehen, mit denen sie sich prügeln müssen. "Im echten Leben bin ich Pazifist", sagt André, Chef der 15 "Salzländer", die aus Heidelberg, Frankfurt und Karlsruhe kommen. André gibt lachend zu: "Ja, wir sind Feaks", was aber einige seiner Mitspieler nicht gerne hören. Sie sind mit größerem Ernst bei der Sache.

Eine wahre Idee von mir: André verkörpert den Jarl Hengal Torbenson.

Larp, das ist eine Parallelwelt. Die Salzländer, das sind zum Beispiel André, Martin, Ulrich und Patrick. Alle Mitte 30 und im echten Leben Familienväter, Bauingenieur, Archivar, Religionslehrer. Aber wenn sie spielen, werden sie zu Jarl Hengal Torbenson, Tyrre oder Ulrik der Eber.

Etwa viermal im Jahr treffen sie sich mit anderen Gruppen zu Live-Spielen. Auf alten Burgen, in Jugendherbergen, auf einem ehemaligen Militärgelände im Saarland. Mal ein Wochenende, mal eine ganze Woche. Dann leben die Larp-Spieler miteinander und untereinander, denn Nicht-Spieler haben keinen Zutritt. Eine Gruppe bereitet das Larp-Abenteuer vor, denkt sich Spiele aus, Szenen, Begegnungen. Herausforderungen, die die Spieler meistern müssen. Dann bieten Händler ihre Ware feil, Diebe machen das Lager unsicher. In der Taverne wird getrunken, gespielt und gefeiert. Es werden aber auch soziale Themen aus dem "echten Leben" im Spiel verhandelt: Rassismus, Frauenrechte, Gleichberechtigung.

Jarl Hengal Torbenson vergleicht es mit Improvisationstheater - nur ohne Publikum. Wie ein Filmset - nur dass keiner mitfilmt. Man spielt für sich, versucht für die Mitspieler eine gute Show zu liefern. Einmal wurden Torbensons Kinder, die mit 9 und 6 schon begeisterte Larp-Spieler sind, im Rahmen der Geschichte von einem finsteren Wesen, dem "Valravn", entführt. "Es war später Abend, wir waren mitten im Wald, plötzlich waren die beiden weg. Da ist mir schon die Muffe gegangen, auch wenn ich wusste, dass es nur Spiel ist." Also haben die Salzländer die halbe Nacht die Kinder gesucht und schließlich auch gefunden. Zum Glück.

Für die perfekte Illusion braucht es natürlich Fantasie. Helfen soll aber auch, dass alle Hinweise auf das echte Leben im Spiel tabu sind. Keine Handys, keine Turnschuhe, selbst Wasser wird umgefüllt in Tonkrüge. "Wir wollen möglichst 100 Prozent im Spiel sein", sagt Tyrre. André hat für seinen Charakter Jarl Hengal Torbenson sogar einen eigenen Dialekt erfunden, eine Mischung aus Französisch und Russisch. Im Larp spricht er nur so.

Das Setting erinnert an Fantasy-Würfelspiele wie "Dungeons & Dragons", die in den 80ern beliebt waren und kürzlich in der Kultserie "Stranger Things" Nostalgie ausgelöst haben. Mit solchen Brettspielen hat auch André angefangen. Da war er 14. Irgendwann hörte er von Jungs, denen der Küchentisch zu klein wurde. Sie trafen sich zu echten Rollenspielen im Heidelberger Stadtwald. Und waren in den 90ern Teil einer wachsenden Community.

Larp ist in Süddeutschland groß. Es gibt einige Spielergruppen. Im Internet hat sich eine Szene etabliert. Früher haben die Salzländer sich ihre Schaumstoff-Waffen selbst gebaut und sich so einiges handwerkliche Geschick angeeignet. Wie ohnehin durch die Live-Rollenspiele alte Handwerkstraditionen wiederbelebt werden. "Da gibt es Leute, die bauen bei Larp-Wochenenden ihre Schmiede auf. Die haben einfach Spaß daran, das Wochenende über dem Feuer zu hängen und ihre Eisen zu behauen", berichtet Spieler Richard von Goth.

Mittlerweile gibt es Shops im Netz, in denen das Equipment verkauft wird. Schwerter, Schilde, Dreizack, Masken, Gewänder. "Da kommst du von der Qualität und vom Preis nicht mehr ran, wenn du es selbst machst", sagt André. Denn Larp ist längst keine Nischenszene mehr. Vor allem in Skandinavien und den Niederlanden sind die Rollenspiele po-pulär. "In Dänemark", erzählt Spieler Richard, "ist das sogar Schulfach."

Doch was kann man als Wikinger - wahlweise als Star-Wars-Charakter, als Vampir oder Alien, es gibt Live-Spiele zu allen möglichen Szenen -, was kann man denn hier fürs Leben lernen? "Eine wahre Idee von mir, die ich im echten Leben nicht sein kann", beschreibt André. Impulsivität, im Job und mit den Kindern daheim muss er sie unterdrücken. Im Larp kann er sie ausleben. Eben

so Wut. Mal böse sein, ohne "echte" Konsequenzen. Eine Welt reicht nicht, um all das sein und tun zu können, was man gerne möchte. Zum Glück gibt es mehrere.

Religionslehrer Ulrich beschreibt: "Man spürt seine Angst. Wenn ein Gegner mit Waffe und in voller Montur schreiend auf dich zurennt, flutet Adrenalin deinen Körper." Es ist gespielt, fühlt sich aber auch an wie echt. Nur: Woher kann man das mit dem Kämpfen? "Das liegt in der Natur des Menschen", ist André überzeugt. Für die Feinheiten gibt es YouTube-Videos und eben solche Trainingstreffen wie dieses auf der Posseltslust. Die Erfahreneren geben ihr Wissen und ihr Können weiter. Geübt werden muss schließlich auch, wie man sich mit seiner Ausrüstung bewegt. Die kann schon mal 18 Kilo wiegen, denn Brustpanzer oder Kettenhemden sind nicht aus Kunststoff, sondern aus Metall. Und so kommen die Freizeit-Krieger auch recht schnell mächtig ins Schwitzen und Schnaufen, während sie sich auf dieser frühlingshaften Waldlichtung miteinander austoben.

Aber der umgekehrte Weg funktioniert auch: Aus dem Spiel Fähigkeiten mitnehmen, die man im echten Leben gebrauchen kann. "Ich habe im Larp schon ein paar Mal erlebt, wie Konflikte eskalieren können", erzählt André. Ähnliche Mechanismen hat er im Job beobachtet - und konnte Strategien aus dem Spiel heranziehen, wie man Krisen diplomatisch löst. Auch Durchsetzungsfähigkeit oder die Frage, wie man ein Team führt, hat der Ingenieur als Jarl Hengal Torbenson erprobt. Man lerne seine eigenen Stärken und charakterlichen Defizite kennen und übe, wie man damit umgeht.

Demnächst treffen sich die 15 Salzländer wieder mit anderen Larp-Gruppen. Dann muss eine Burg von Feinden befreit werden. Irgendwo in der Pfalz. "Da wird es sicher hart zur Sache gehen", fürchtet sich André ein wenig, denn vor jedem großen Abenteuer-Wochenende hat er auch etwas Bammel, weil er als Chef natürlich auch Verantwortung für seine Gruppe hat. Aber sich wieder ins Getümmel zu stürzen, darauf freut er sich. Auf die Grenzerfahrung - in sicherem Rahmen. Neben ein paar blauen Flecken wird er dann positive Erinnerungen an ein spannendes Spielwochenende mit nach Hause nehmen. Und das gute Gefühl, wieder eine Welt gerettet zu haben.