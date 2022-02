Von Tanja Liebmann-Décombe

Die Pandemie macht der Partylaune aktuell einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Außerdem lockt die närrische Jahreszeit nicht jeden hinterm Ofen hervor. Doch bei diesen Spielen machen auch Spaß- und Faschingsmuffel gerne mit. Sieben Vorschläge für richtig gute Unterhaltung.

Für Reaktionsschnelle

Bei dem lustigen Reaktionsspiel "Ding Dong Donut" werden reihum Karten mit Donuts aufgedeckt – und immer dann, wenn die Spieler glauben, zwei gleiche Donuts zu entdecken, hauen sie auf eine Glocke. Wer am schnellsten zuschlägt und obendrein richtig liegt, landet einen Treffer. Doch Achtung: Die Donuts sehen sich zum Teil sehr ähnlich und haben unterschiedliche Streusel und Glasuren. Genau hinzuschauen lohnt sich. Fazit: sehr rasant, aber auch riskant, denn wer zu früh zuschlägt, muss bereits gewonnene Karten wieder abgeben. Ding Dong Donut von Christian Kruchten und Dennis Kirps, erschienen bei Noris. 2 bis 6 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 10 Euro.

Für Spaßvögel

Achtung, bei "The #UpsideDownChallenge" steht die Welt Kopf – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer dran ist, zieht nämlich eine Prismen-Brille auf und sieht plötzlich alles falsch herum. Und kaum zu glauben, aber wahr: Die einfachsten Dinge werden nun zur Herkulesaufgabe. Neulinge werden das anfangs kaum glauben wollen und am lautesten lachen, wenn sie die ruckeligen Striche des Brillen-Spielers sehen, der kläglich daran scheitert, etwa einen Pilz aufs Blatt Papier zu zeichnen. Doch welch eine Freude, wenn eben jene, die zuvor am lautesten gegrölt haben, sich mit Brille auf der Nase ebenfalls zum Affen machen – und es zum Beispiel selbst nach mehreren Anläufen nicht schaffen, die reglose Hand eines Mitspielers abzuklatschen. Fazit: ein irrer Spaß; unglaublich! The #UpsideDownChallenge, erschienen bei Ravensburger. 2 bis 6 Spieler, ab 7 Jahren, ca. 25 Minuten, ca. 25 Euro.

Für Buchstabenjongleure

Möglichst gute Begriffe zu finden – darum geht es bei "Das perfekte Wort". Das Spiel läuft über neun Runden und in jeder Runde haben die Spieler eine Minute lang Zeit, sich einen Begriff auszudenken, mit dem sie im Idealfall maximal viele Punkte kassieren können. Wie lang das Wort sein und mit welchem Buchstaben es beginnen sollte, geben Karten vor. Besonders viele Punkte lassen sich über eher selten vorkommende Buchstaben, manche Vokale und die auf dem Wertungszettel vorgegebenen Buchstaben erzielen. Doch Obacht: Unter Zeitdruck einen perfekt passenden Begriff zu finden, ist gar nicht so einfach. Fazit: ein kurzweiliges Spiel für Wortgewandte. Das perfekte Wort von Moritz Dressler, erschienen bei moses. 1 bis 6 Spieler, ab 12 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 15 Euro.

Für Zocker

Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Dann wird "Family Inc." nämlich richtig lustig, fies und spannend. Was passiert, lässt sich schnell erklären: Wer dran ist, darf sich beliebig viele verdeckte Zahlen-Chips nehmen. Allerdings gilt es, alle Chips wieder abzugeben, wenn sich Zahlen doppeln. Spieler, die freiwillig aufhören, dürfen gesammelte Chips – etwa eine Fünf und eine Neun – vor sich hinlegen. Auf dem Spielplan die Summe dieser Zahlen vorwärts zu rücken, wird aber erst möglich, wenn man wieder dran ist. Sammelt jedoch zuvor ein Mitspieler ebenfalls die Fünf und die Neun, wandern die zur Wertung bereitgelegten Chips an ihn und man geht leer aus. Wie gemein! Fazit: ein Spiel für Zocker – riskant und nervenaufreibend. Family Inc. von Reiner Knizia, erschienen bei Piatnik. 2 bis 7 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 20 Euro.

Für Einfallsreiche

"5 Seconds" ist ein Klassiker unter den Partyspielen, und jetzt gibt es das rasante Reaktionsspiel auch in einer Version, bei der bereits Fünfjährige mitmachen können. Die Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, sind nämlich ganz einfach – zum Beispiel: "Nenne 3 Personen aus deiner Verwandtschaft" oder "Nenne 3 Prinzessinnen". Erwachsene kann man dazu auffordern, fünf statt nur drei Begriffe zu nennen. So wird es für sie ganz schön kniffelig, innerhalb von nur fünf Sekunden alles richtig zu machen. Wer das Spiel bereits kennt, weiß: Oft führt der Zeitdruck sogar dazu, dass einem plötzlich gar nichts mehr einfällt. Diese Blackouts sind dann meist am lustigsten. Fazit: für die ganze Familie ein großes Vergnügen. Super! 5 Seconds – Junior, erschienen bei Megableu/HUCH!. 3 bis 6 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 34 Euro.

Für Bluffer

Wer ist der Käsedieb? Das gilt es, in dem gleichnamigen Spiel zu klären. Gleich zu Beginn der Partie sichtet jeder Spieler geheim zwei Dinge: seine Rollenkarte und sein Würfelergebnis. Nun schließen alle Spieler die Augen, wobei einzelne Spieler – je nach Würfelergebnis – zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz die Augen öffnen und eventuell auch etwas tun dürfen. Was genau geschehen kann, wird in der Anleitung gut erklärt und auch der Moderator – einer der Spieler – hilft weiter. Klar ist: Am Ende der Runde öffnen alle die Augen – und der Käse in der Tischmitte ist weg. Wird es den Spielern gelingen, den Dieb zu entlarven? Wer blufft am besten und gibt es sogar Geheimbünde? Fazit: originell und prickelnd! Cheese Thief/Käsedieb von Dongxu Li, erschienen bei Jolly Thinkers/HeidelBÄR Games. 4 bis 8 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 22 Euro.

Für Wortakrobaten

Was passt zu der Kombination aus "Gitter" und "Mund"? Wäre "Zahnspange" ein guter Hinweis? Jeder Spieler hat bei "So Kleever" andere Kombinationen vorliegen und beschriftet seine Kleeblatt-Tafel geheim mit je eigenen Hinweisen. Die Worte, die es zu kombinieren gilt, geben vier zufällig auf der Tafel liegende Karten vor. Diese werden anschließend entfernt und als gemischter Stapel auf der Tafel platziert. Danach sind alle Spieler ein Team. Nun gilt es, ohne die Hilfe des Hinweis-Gebers herauszufinden, wie die Karten zuvor auf der Tafel lagen. Kniffelig ist, dass auf den Karten je vier Worte stehen. Und je nachdem, wie man sie auf die Tafel setzt, ergeben sich unterschiedliche Wort-Kombinationen. Fazit: herausfordernd, lustig, toll. So Kleever! von François Romain, erschienen bei Repos Production/Asmodee. 3 bis 6 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 20 Euro.