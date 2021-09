Von Olaf Neumann

Chris de Burgh, wann haben Sie Ihr Album "The Legend of Robin Hood" aufgenommen?

Chris de Burgh: Mit der Musik war ich im Februar 2020 fertig. Anschließend habe ich an vier Tagen meinen Gesang aufgenommen. Einen Tag später begann der Lockdown, und ich konnte meine Kinder monatelang nicht sehen. Dies ist in der Tat ein sehr bösartiges Virus. Ich bin immer noch erstaunt, dass es Leute gibt, die die Pandemie für eine Verschwörung halten. Die glauben zum Teil, dass Liebe diese Krankheit heilen wird. Als ich als Kind in Afrika lebte, musste ich mich gegen Gelbfieber, Typhus, TB und Polio impfen lassen. Ich habe mir nie etwas eingefangen. Ein Problem ist, dass Menschen heute zu viel Zeit im Internet verbringen, wo sie sich mit Müll beschäftigen. Vor 50 Jahren musste sich noch jeder impfen lassen. Es ist ziemlich töricht, den Leuten die Wahl zu lassen.

Inspiration für Ihre 27. Studioplatte war die Arbeit an "Robin Hood – Das Musical". Es feiert am 3. Juni 2022 im Schlosstheater in Fulda Premiere. Wie kam es dazu?

Ich wurde vor vier Jahren gefragt, ob ich etwas für das Schlosstheater schreiben wolle. Daraufhin habe ich mir deren Produktion "Der Medicus" angesehen, die ich exzellent fand. Ich habe dann zugesagt, auch, weil ich mich für die Geschichte des Mittelalters interessiere. Mein Vorfahr Hubert de Burgh war unter King John der zweitmächtigste Mann in England. Ein Musical zu schreiben, ist völlig anders als ein Album, weil es da auf der Bühne auch Dialog gibt. In Fulda werden insgesamt 100 Akteure zu sehen sein. Für mich war es sehr spannend, meine Musik von Sängern, Band und Orchester live gespielt zu hören. Mark Seibert hat die Hauptrolle für die Welturaufführung 2022 übernommen. Wir hoffen, das Musical später auch in größeren Städten wie Hamburg, München oder Wien präsentieren zu können.

Und auf dem Album singen Sie die Songs selbst. Was erwartet den Hörer?

Für das "Robin Hood"-Album hatte ich die Idee, den Hörer in eine Taverne im 18. Jahrhundert zu versetzen. Bei meiner nächsten Tour werde ich es in voller Länge spielen. Ich habe vor, das Livepublikum an der Handlung teilhaben zu lassen. Robin Hood hat wahrscheinlich nie existiert – und wenn doch, dann hat er das geraubte Geld bestimmt für sich behalten. Aber die Idee ist bis heute wundervoll: Jemand bestiehlt die Reichen und beschenkt die Armen. Und es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Robin und Marian. Man kann auch nicht die anderen Outlaws und den Sheriff von Nottingham ignorieren.

Ist Ihr Robin Hood ein Held?

In der Geschichte auf meinem Album ist er ein abnormer Teenager. Mit 19 Jahren soll er gegen ihren Willen die 13-jährige Marian heiraten. Robin betrinkt sich an dem Tag, beleidigt die Gäste und geht ins Bett, um das Mädchen zu vergewaltigen. Aber dann zeigt sich eine völlig andere Seite seiner Persönlichkeit: Er reagiert höflich, mitfühlend und empathisch, als er feststellt, dass Marian verängstigt ist. Am nächsten Morgen bricht er zum Kreuzzug auf und kehrt nach drei Jahren desillusioniert und traumatisiert zurück. Er hat unvorstellbare Dinge gesehen und kann nicht mehr zu Hause leben, weshalb er sich in den Wald zurückzieht. Seine Frau, die er noch nie berührt hat, begegnet ihm dort wieder. Robin geht mit Marian mit, um festzustellen, dass der König sein Volk gnadenlos ausbeutet. Hier beginnt die Legende.

Was, glauben Sie, macht Robin of Sherwood so unverwechselbar?

Robin ist als Edelmann in einem Schloss aufgewachsen. Die Geächteten, denen er sich anschließt, mögen ihn anfangs überhaupt nicht, weshalb er sie erst von sich überzeugen muss. Mein Robin entwickelt sich immer weiter. Ich wollte, dass er etwas Modernes hat. Am nahesten kommt ihm eine reale junge Frau namens Greta Thunberg. Sie wurde wegen ihrer Warnungen vor dem Klimawandel oft angegriffen, sogar von Donald Trump.

Wie haben Sie die Legende von Robin Hood kennengelernt?

Ich kannte als Kind die Geschichte natürlich, aber meine Helden waren eher Musiker wie die Beatles, Paul Simon oder Bob Dylan. Ich bin ohne Fernsehen beziehungsweise mit schwarz-weißen Bildern aufgewachsen. Als ich zwölf war, kaufte mein Großvater General Sir Eric de Burgh ein irisches Schloss mit einer Farm. Meine Eltern hatten bis dahin in Afrika gelebt, mussten aber zurück nach Europa, weil dort unten Weiße ermordet wurden. Das Schloss haben wir dann in ein Hotel umgebaut. Dort habe ich gelernt, mit einer Gitarre vor Gästen aufzutreten. Als ich das erste Mal auf einer richtigen Bühne stand, hatte ich bereits Hunderte von Wohnzimmershows mit irischen Volksliedern gespielt.

Können Sie sich auch ein bisschen mit Robin Hood identifizieren?

Vielleicht ein bisschen. Er hat sich ja dazu entschieden, anderen zu helfen. Damit kann ich persönlich etwas anfangen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mut hätte, in die Themse zu springen, um jemanden vor dem Ertrinken zu retten. Man muss eine sofortige Entscheidung treffen. Aber man hört solche Geschichten immer wieder. Ich bin kein sehr ausdauernder Mensch, aber ich bin widerstandsfähig. Ich arbeite in einem sehr harten Geschäft. Es ist auf Enttäuschung aufgebaut; die Dinge laufen oft schief. Aber ich habe immer noch Spaß an dem, was ich tue, das ist der Punkt.