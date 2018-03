Der Tretbootfahrer

Von Benjamin Auber (Politik)

Einfach ein Tretboot ausleihen und entspannt auf dem Neckar verweilen - eine schöne Vorstellung. Aber was hat ein Tretboot unter der Haube? Keine Pferdestärken - so viel ist sicher. Pure Muskelkraft ist gefragt, wenn ich es mit der "Liselotte" aufnehmen möchte. Los geht es an der Theodor-Heuss-Brücke, als das Schiff vorbeikommt, trete ich kräftig in die Pedale. Vorteil: Rückenwind - Nachteil: Gegen die Strömung. Die Schweißperlen rinnen mir schon nach gut 100 Metern über die Stirn. Ganz locker zieht Manuel an mir und meinem Kameramann Michael vorbei. Die Hoffnung auf einen Sieg habe ich aber nicht aufgegeben, denn mein Kontrahent muss noch an der Stadthalle einen Zwischenstopp einlegen.

Meter um Meter hole ich auf, doch als die "Liselotte" kurz vor mir wieder einbiegt, ist klar: Das Duell geht verloren - mit drei Minuten Rückstand. Also vergeblich abgestrampelt. Auf der leichteren Rücktour, die nicht in die Wertung fällt, kommt die spannende Erkenntnis: Mit dem Strom hätte es geklappt. Zusätzlich blockieren Segelboote den Neckar, die ich geschickt umfahren kann. Als ich aus dem Tretboot aussteige und die Neckarwiese entlanglaufe, fährt die "Liselotte" vorbei. Schade, mit dem Neckar im Rücken hätte es einen Gesamtsieg für den Menschen gegeben - dann eben das nächste Mal.

Der Schifffahrer

Von Manuel Reinhardt (Region)

Eine Flussfahrt, die ist lustig, denke ich mir und entere zum alles entscheidenden Duell die Neckarfähre "Liselotte von der Pfalz". Und der Kapitän macht mir gleich Mut: Das Tretboot, so sagt er, habe keine Chance gegen den dieselbetriebenen Schiffsmotor, der bis zu 16 Stundenkilometer schaffe und zudem, bei voller Besetzung, die umweltschonendere Art der Fortbewegung sei. Nach etwas wackligem Gang über den Bootssteg geht’s an Bord. Das Wetter spielt mit, auf dem Oberdeck bläst mir ein angenehmer Fahrtwind entgegen. Von meinem Platz an der Reling aus habe ich meinen tretbootfahrenden Kontrahenten Benjamin gut im Blick. Und im Gegensatz zu ihm kann ich mich zurücklehnen und den Rennverlauf gemeinsam mit einer Touristengruppe, die fleißig Bilder vom Heidelberger Schloss schießt, ganz entspannt verfolgen. Zumal "Liselotte" schnell Meter zwischen sich und das Tretboot bringt. Dann aber der kritische Moment: Zwischenstopp an der Stadthalle.

Doch der Blick zurück sorgt für Beruhigung. Vom Tretboot ist nichts zu sehen. Erst als wir wieder ablegen, taucht es hinter einem anderen Neckarschiff auf. Also packe ich ein breites Siegergrinsen aus und wenig später laufen "Liselotte" und ich als Erste an der Alten Brücke ein. Ich habe dann schon längst Festland betreten, als das Tretboot im Ziel einläuft.

■ Fortbewegung: Tretboot gegen Motorschiff

■ Strecke: Auf dem Neckar von der Theodor-Heuss-Brücke bis zur Alten Brücke (1,2 Kilometer)

■ Zeiten: 10:46 Minuten (Schiff), 14:29 Minuten (Tretboot)

■ Sieger: Motorschiff

■ Endergebnis: 2:3 für die Maschine