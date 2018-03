Der Fahrradfahrer

Von Nicolas Lewe (Politik)

Es in einem Zweikampf mit einer Straßenbahn aufzunehmen, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich bin dafür bekannt, jede nur mögliche Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen - ein "Training", das sich jetzt auszahlt. Der Start in Leimen verläuft zwar aufgrund anderer, langsamerer Verkehrsteilnehmer etwas holprig, nach dem Ortsausgang kann ich meinem Zweirad dann aber volle Fahrt lassen.

Zwischen Leimen und Rohrbach zeigt der Tacho konstant eine Geschwindigkeit rund um 35 km/h. Erst im Gewerbegebiet des Heidelberger Vororts erwartet mich die nächste Schikane: Eine nicht grün werdende Ampel. Zu meiner rechten Seite holt auch schon die Straßenbahn auf. Jetzt gilt es keine weitere Zeit zu verlieren! Endlich schaltet die Anlage und ich trete in die Pedale. Entlang der Römerstraße ist mir das Glück dann hold - ich habe eine "grüne Welle". Die Bahn, die weiter an der B 3 fährt, habe ich jetzt nicht mehr im Blick. Erst auf Höhe des S-Bahnhofs Weststadt/Südstadt stoße ich wieder auf die Gleise - die "23" ist weit und breit nicht in Sicht. Kurz darauf erreiche ich den Bismarckplatz und stehe vor der Frage: Wo bleibt eigentlich die Bahn?

Der Straßenbahnfahrer

Von Michael Abschlag (Politik)

Man könnte ja meinen, bei einem Duell zwischen Straßenbahn und Fahrrad sei die Bahn im Vorteil, wegen ihres Motors. Aber nichts da: Während die Linie 23 gemächlich vom Friedhof in Leimen aus loszuckelt, flitzt der Fahrradfahrer schon an meinem Fenster vorbei. Eine Kurve weiter habe ich ihn bereits aus den Augen verloren.

Auch danach kann die Straßenbahn nicht wirklich aufholen: Sie muss etwa jede Minute an einer Haltestelle stehen bleiben, während der Radler ohne Unterbrechung fahren kann. Erst als sie am alten Zementwerk vorbeifährt und Leimen hinter sich lässt, kann sie Strecke gutmachen. Nun, da die Haltestellen weiter auseinanderliegen, kann die Bahn richtig Gas geben. Kurz hinter dem Famila-Center kommt auch der Radfahrer wieder in Sicht: Meine Straßenbahn hat aufgeholt.

Aber als wir in Rohrbach sind, muss die Bahn wieder langsamer fahren, und sie fällt zurück. Hinter dem S-Bahnhof Weststadt/Südstadt geht es geradeaus weiter über die Römerstraße durch die Weststadt. Als die Bahn die letzte Kurve nimmt und auf den Bismarckplatz einbiegt, bestätigt sich meine Vermutung: Radfahrer Nicolas wartet bereits auf mich.

■ Fortbewegung: Fahrrad gegen Straßenbahn

■ Strecke: Leimen Friedhof bis Bismarckplatz (Rad: 8,0 Kilometer, Straßenbahn: 8,3 Kilometer)

■ Zeiten: 23:18 Minuten (Fahrrad), 29:16 Minuten (Straßenbahn)

■ Sieger: Fahrrad

■ Spielstand: 1:1

