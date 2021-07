Von Stella Venohr

Berlin. Rosenkohl, Blutwurst oder Leberkäse – das weckt bei manchen Menschen Kindheitserinnerungen an nicht leer gegessene Teller und Mahlzeiten, die einfach nicht heruntergeschluckt werden wollten. All das kann aber noch getoppt werden von den vermeintlich ekligsten Gerichten der Welt: Die Ausstellung "Disgusting Food Museum" in Berlin präsentiert zum Beispiel einen Smoothie aus einem Frosch, ein Schnitzel aus dem Euter einer Kuh oder wahlweise Milbenkäse.

Sortiert sind die gewöhnungsbedürftigen Speisen nicht etwa nach Ländern, sondern nach Lebensmitteln. "Man kann es quasi wie ein Menü aus mehreren Gängen erleben", erklärt Direktor Martin Völker. Gestartet werde natürlich mit Drinks: Dazu gehören "Bibergeil", ein Schnaps, der mit dem Aroma aus den Analdrüsen des Bibers angereichert wird, oder Eierlikör aus Straußeneiern.

Museum gegen den guten Geschmack: Das „Disgusting Food Museum Berlin“ zeigt, was Mensch alles essen kann – wenn ihm der Appetit nicht vergeht. Foto: dpa

Wer glaubt, es seien lediglich Gerichte aus fernen Ländern ausgestellt, der liegt falsch. "Wir wollten nicht mit einem kolonialen Blick auf andere Länder schauen", macht Martin Völker klar. "Deshalb haben wir versucht, zu jedem Gericht auch ein ähnliches aus Deutschland zu finden." Und so gibt es denn in der nächsten Abteilung dieser ungewöhnlichen Ausstellung ein auch bei hiesigen Feinschmeckern bekanntes Essen: Gänsestopfleber, hinter deren Produktion bekanntlich besonders viel Tierleid steckt.

Doch warum finden wir gewisse Speisen überhaupt abstoßend? "Wir ekeln uns vor Sachen, die uns fremd sind oder eben zu nah", erläutert Ernährungswissenschaftlerin Bastienne Neumann. "Hierzulande essen wir beispielsweise keinen Hund, weil der uns zu nah ist." In Indien hingegen sei es unvorstellbar, die heilige Kuh zu verspeisen.

Wir triggern die Leute mit dem Begriff Ekel", sagt Museumsdirektor Völker zum Ausstellungskonzept. Grundsätzlich will er mit der Schau nicht nur Aufmerksamkeit erreichen, sondern auch aufklären – zu Themen wie Nachhaltigkeit und Tierwohl. So sollen denn auch für die Ausstellung keine Tiere unnötig getötet werden. Die Besucherinnen und Besucher dürfen ganz nah ran an die Objekte, Fotos machen und riechen ist erlaubt und sogar erwünscht – in der Abteilung Fisch zum Beispiel an einem fermentierten Hai aus Island. Der ammoniakartige Gammelgeruch ist infernalisch und ohne den beim Essen obligatorischen Schnaps nur schwer zu ertragen.