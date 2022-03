Von Steffen Rüth

Auch schon zwanzig Jahre her, dass sich in Glasgow ein paar Musik-Slacker zusammentaten. Jetzt gibt es das erste Best-Of-Album. Steffen Rüth unterhielt sich mit Sänger und Gitarrist Alex Kapranos (49) und Bassist Robert Hardy (41).

Alex, Bob, sehr gediegen sieht es bei euch zu Hause aus.

Bob Hardy: Ich lege Wert auf die Feststellung, dass das Feuer echt ist, mit richtigem Holz (lacht). Die Leute, die mich online sehen, denken alle, der Kamin sei nur künstlich.

Alex Kapranos: Und das hier ist das echte und üppige schottische Grün (schwenkt mit der Kamera auf einen parkähnlichen Garten). Ich liebe das Landleben: Spazierengehen, Freunde treffen, kochen. Ich habe außerdem mein Tonstudio renoviert und war viel häufiger als sonst im Gemüsegarten.

Was baust du an?

Kapranos: Viel Wurzelgemüse. Auch Chilischoten und Tomaten. Mein besonderer Stolz ist mein kleiner japanischer Garten mit einem japanischen Ahornbaum.

Mit welchen Gefühlen blickst du auf deinen 50. Geburtstag am 20. März?

Kapranos: Mit Gleichmut. Ich bin kein großer Geburtstagspartyjunge. Ich bin im Grunde zufrieden mit dem Alter, das ich erreicht habe. Der einzige Geburtstag, der mich echt wurmte, war der 21. Damals war ich wirklich angepisst, das weiß ich noch.

Wieso?

Kapranos: Weil ich in meiner Jugend immer glaubte, bis 21 müsste ich was Großes im Leben erreicht haben. Pustekuchen! Mit 21 hatte ich absolut gar nichts gerissen! Ich studierte, jobbte dies und das, es war unbefriedigend. Ich hing eigentlich nur rum und war ziemlich deprimiert.

Hast du dir zu viel Druck gemacht oder zu wenig?

Kapranos: Ich glaube zu viel. Mit 21 muss ja wirklich noch niemand wissen, was er aus seinem Leben machen will. Das sollte ein Alter des Ausprobierens sein.

Als ihr die Band gegründet habt, warst du schon 30...

Kapranos: Ein fast biblisches Alter (lacht).

Und jetzt feiern Franz Ferdinand 20-Jähriges. Ist das auch der Anlass für euer Best-Of-Album?

Hardy: Wir sprechen schon lange darüber. Die Plattenfirma drängte ein bisschen. Es gibt halt nur eine bestimmte Maximalspielzeit, wenn du ein Doppelvinylalbum machen willst. Hätten wir noch ein paar Jahre gewartet, wären es einfach zu viele Hits gewesen, es hätten nicht mehr alle draufgepasst (lacht).

Kapranos: Ich bin kein Mensch, der Nostalgie liebt oder sich zu sehr mit der Vergangenheit befasst. Ich schaue mir auch nicht gerne alte Fotoalben an. Trotzdem ist es jetzt mal ganz erbaulich, die alten Sachen zusammenzustellen, auch, um aus dem Erreichten ein Gespür für die Zukunft abzuleiten. Es gibt Zeiten im Leben als Künstler, wo du verstehen möchtest, was war und was dich zu diesem Punkt gebracht hat, damit du weitermarschieren kannst.

Du guckst aber auch auf die Hügel, die noch vor dir liegen.

Kapranos: Und stöhnst! (lacht). Genau. Du denkst ständig, du hast jetzt die höchste Erhebung erreicht, und dann kommt eben eine noch höhere. Das ist ein gute Metapher fürs Leben, im Positiven wie im Negativen. Am besten, du läufst einfach so lange weiter, bis du plötzlich von einer Klippe fällst und tot bist.

"When it comes to recollect, don’t forget the best bits", singst du in "Billy Goodbye", einem neuen Song, Wenn es ums Erinnern geht, vergiss bloß nicht die besten Momente... Welche waren das für euch?

Kapranos: Bei mir sind das vor allem die unendlich vielen Shows. Kollektive Begeisterung zu entfachen, sie zu spüren, mit Tausenden von Leuten zu teilen, ist ein geiles Gefühl. Auf der Bühne bist du der Brennpunkt von superviel Energie. Diese Erfahrung lässt sich mit nichts anderem vergleichen.

Hardy: Ich liebe auch die frühen Erinnerungen in unseren Küchen. Als wir a Songsn arbeiteten, merkten, wie viel Spaß das macht, aber noch keinen Schimmer davon hatten, was daraus werden könnte.

Gleich mit dem ersten Album seit ihr zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt geworden. Das geschah insbesondere durch den Hit "Take Me Out" über Nacht. Habt ihr euch damals bereit gefühlt für so viel Ruhm?

Kapranos: Nein, in keiner Weise. Das war ein ziemlicher Schock. Ich wünschte, ich hätte mich vorbereitet, aber ich hätte auch keine Ahnung gehabt, wie. Vielleicht hätte man mal mit jemandem sprechen sollen, der ähnliches durchgemacht hatte und uns ein paar Ratschläge hätte geben können, was man tut und was besser lässt.

Gab es so jemanden nicht?

Kapranos: Das ist jetzt elendes Namedropping, aber David Bowie hatte sich angeboten, uns an die Hand zu nehmen und zu helfen. Seinerzeit drehte ich wegen dieses Berühmtseins richtig am Rad, als er mir eine supernette Email schickte. Ich war so eingeschüchtert und traute mich kaum, ihm zurückzuschreiben. Ich hatte Angst, ihn näher kennenzulernen, ich war zu schüchtern! Meine damalige Freundin war ziemlich böse mit mir deswegen, sie meinte, ich würde kneifen.Und sie hatte Recht!

Du hast ihm nie geantwortet?

Kapranos: Doch, schon. Aber nur sehr vorsichtig und oberflächlich. Ich hielt mich zurück, wollte mich ihm nicht öffnen. Diese Sache ist die eine, die ich in zwanzig Jahren Franz Ferdinand wirklich bereue.

Du selbst bist auch so ein extrovertierter Frontmann, im echten Leben aber eher schüchtern?

Kapranos: Ja, das ist wahr. Aber gilt das nicht für die meisten Kunstschaffenden? Ich erinnere mich, als wir Bowie dann tatsächlich trafen, war er total introvertiert. Ich denke, es zieht die meisten genau aus dem Grund auf die Bühne, weil sie im sonstigen Leben zurückhaltend sind. Das ist dann dieser Teil der Persönlichkeit, der raus muss. Sonst explodierst du irgendwann wie ein Dampfkocher.