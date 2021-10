Von Heribert Vogt

Frankfurt. Die einst dominierende Sphäre der gedruckten Medien und vor allem des Buches wird immer stärker durch digitale Welten verdrängt. Im Kosmos der Kommunikation scheint die Gutenberg-Galaxis, von welcher der kanadische Theoretiker Marshall McLuhan 1962 in seinem gleichnamigen Werk sprach, allmählich zu verschwinden. Dies zeigt auch die 73. Frankfurter Buchmesse (20. bis 24. Oktober), die deutlich kleiner ausfällt als in den Jahrgängen bis 2019. Sicher, es war die Corona-Pandemie, wegen der die einst größte Bücherschau der Welt 2020 komplett ins Internet verlegt werden musste und nun in reduziertem Umfang über die Bühne geht. Aber Corona ist nur ein Beschleuniger der ohnehin schon lange auch in der Buchbranche vordringenden Digitalisierung.

Hintergrund Buchmarkt in Zahlen 2 Kilometer – so hoch wäre der Stapel aller Bücher, die im vergangenen Jahr neu erschienen sind. 2057 Meter, um genau zu sein. Diese Zahl hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels für seine Publikation "Buch und Buchhandel in Zahlen" ausgerechnet. 4 Prozent [+] Lesen Sie mehr Buchmarkt in Zahlen 2 Kilometer – so hoch wäre der Stapel aller Bücher, die im vergangenen Jahr neu erschienen sind. 2057 Meter, um genau zu sein. Diese Zahl hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels für seine Publikation "Buch und Buchhandel in Zahlen" ausgerechnet. 4 Prozent mehr Belletristik wurde im Vergleich zu 2019 verkauft. "Der Corona-Buchmarkt 2020" hat die Pandemie gut überstanden, ist der Börsenverein zufrieden. Die Zahl der Neuerscheinungen sank allerdings um 1,7 Prozent, der für Schulbücher gar um 9,7 Prozent. Das Kinder- und Jugendbuch erwies sich indes als stabil. 9 Prozent weniger Bücher wurden 2020 in Buchhandlungen verkauft. Der Internetbuchhandel wuchs gleichzeitig um 20,9 Prozent. 19,3 Prozent aller Buchlizenzen ins Ausland wurden nach China verkauft. 63,1 Prozent der Übersetzungen ins Deutsche stammen aus dem Englischen.

[-] Weniger anzeigen

Buchmesse – das war ein rauschhaft pralles Gefühl mit Menschen- und Büchermassen, Medienspektakel und Starauftritten. Das wird es so nie mehr geben. Die Besucher, die einst aus aller Herren Länder zum Mega-Event nach Frankfurt reisten, können sich ihre aufwendigen Trips künftig sparen und digital teilnehmen – das ist bequemer, preiswerter und auch umweltfreundlicher.

Einst gab es auf der Frankfurter Buchmesse gesonderte Hallen für die Neuen Medien. Aber das ist lange her, schon vor Corona war die Digitalisierung längst integraler Bestandteil an den Verlagsständen. Dort ging es bereits vor Jahren bei einer Veranstaltung des auch in Heidelberg vertretenen Springer-Verlags um die künftige Rolle des Buches. Dabei blieb die Frage offen, ob das gedruckte Medium in hundert Jahren überhaupt noch produziert wird. Die Zukunft der Gutenberg-Galaxis steht in den Sternen.

Einen Vorgeschmack darauf, wohin die ungewisse Medienreise geht, gibt die aktuelle Messe. Dort ist das Kernereignis in digitaler Auflösung begriffen: Die meisten Online-Veranstaltungen für Fachbesucher wurden bereits auf die nun ablaufende Woche vorgezogen. Und es kann durchaus sein, dass die Buchmesse durch die neuen, global angebotenen Formate insgesamt mehr Interessierte erreicht als zuvor. Zugleich wird die Messe vor Ort deutlich kleiner: Im Vergleich zu 2019 sinkt die Zahl der Aussteller von knapp 7500 auf 1500. Und die Zahl der Besucher ist auf 25.000 pro Tag limitiert (3G-Regel). Das sind in der Summe weniger als die Hälfte der früher üblichen 300.000 Bücherfreunde.

Bunte Prominenz auf der Buchmesse: Die Heidelberger Autorin Jagoda Marinic´. Foto: Rothe



Die Publikumsveranstaltungen finden nun konzentriert vor allem in der Festhalle statt, wo 450 Gäste anwesend sein dürfen. Aber gleichzeitig wird auch gestreamt. Und das Gastland Kanada bespielt zwar auf dem Messegelände den Pavillon, präsentiert sich aber auch virtuell. Von den 60 teilnehmenden Autoren aus Kanada sind wohl nur neun präsent. Auch die Friedenspreisträgerin Margaret Atwood soll zum Eröffnungsfestakt am 19. Oktober zugeschaltet werden.

Die öffentlichen Gesprächsreihen auf der Buchmesse werden stärker strukturiert. Auf der ARD-Bühne in der Festhalle moderiert die Heidelberger Autorin Jagoda Marinic´ mit Bezug zu ihrem jüngsten Buch "Sheroes" täglich die Veranstaltung "Sheroes – Streiterinnen für die Zukunft". Es diskutieren dort ausschließlich Frauen zu den Themen "Wissen oder Glauben? Der Kampf um die Wahrheit" (20. 10.), "Arm oder reich? Der Kampf um Kasse und Klasse" (21.10.), "Ignorant oder sensibel? Der Kampf um Identität" (22.10.), "Einfältig oder vielfältig? Der Kampf um die Spitze" (23.10.), "Süß oder sauer? Der Kampf um die Wut" (24.10.).

An der traditionellen Interview-Location "Das Blaue Sofa" (Halle 3.1 H+J 23) zeigt sich die Schwerpunktbildung noch stärker. Die mindestens einmal pro Tag stattfindenden Blauen Stunden spiegelt die hochtourige bis überhitzte Debattenkultur in Deutschland wider. Dort sprechen Autoren aktueller Neuerscheinungen etwa über: "Transatlantische Beziehungen" (20.10.), "Der lange Atem von Corona" (21.10.), "Deutschland nach Merkel" (22.10.), "Wie schreibst Du über Identität?" (23.10.) oder "Kanada" (24.10.) – mit Blick auf das Gastland.

Trotz aller Unkenrufe und Wirren zeigt sich aber auch ein paradoxes Phänomen: Inmitten des möglichen Untergangs der Gutenberg-Galaxis tritt ein wahrer Hype um das Buch zutage. Schon seit Monaten fragt man sich, wer eigentlich keines in der Corona-Isolation geschrieben hat. Vor allem die besonders betroffenen Kulturschaffenden aller Sparten drängen in die Literatur. Dass zum Beispiel Dramatiker vermehrt Bücher schreiben, zeichnet sich schon seit Jahren ab. Aber jetzt ist die Reihe der Autoren auf dem Blauen Sofa oder auf der ARD-Bühne doch bunter geworden.

Bunte Prominenz auf der Buchmesse: Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan. Foto: dpa

So nehmen hier gleich mehrere Comedians Platz: der gebürtige Mannheimer Bülent Ceylan ("Ankommen. Aber wo war ich eigentlich?"), Carolin Kebekus ("Es kann nur eine geben") oder Florian Schroeder ("Schluss mit der Meinungsfreiheit!"). Hinzu kommen die Sänger Roland Kaiser ("Sonnenseite. Die Autobiographie") und Álvaro Soler ("El Mismo Sol – Unter derselben Sonne").

Als Theaterleute nehmen Schauspieler Edgar Selge ("Hast du uns endlich gefunden") sowie die beiden bereits am Heidelberger Stückemarkt beteiligten Bühnenautorinnen Sasha Marianna Salzmann ("Im Menschen muss alles herrlich sein") und Martina Clavadetscher ("Die Erfindung des Ungehorsams") teil. Schließlich sprechen auch Filmregisseur Sönke Wortmann ("Es gilt das gesprochene Wort"), der Star-Segler Boris Herrmann ("Allein zwischen Himmel und Meer") und der Waldexperte Peter Wohlleben ("Der lange Atem der Bäume") über ihre neuen Bücher.

Bunte Prominenz auf der Buchmesse: Der Sänger Roland Kaiser. Fotos dpa

Ach ja! Und dann gibt es noch die gewachsene belletristische Literatur. Zu den "gelernten" deutschsprachigen Schriftstellern auf der Messe zählen etwa Elke Heidenreich ("Hier geht’s lang! Mit Büchern von Frauen durchs Leben"), Bodo Kirchhoff ("Bericht zur Lage des Glücks"), Eva Menasse ("Dunkelblum"), Sven Regener ("Glitterschnitter"), Julia Franck ("Welten auseinander"), Gert Loschütz ("Besichtigung eines Unglücks") und Alina Bronsky ("Barbara stirbt nicht"). Im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn erschien der Roman "Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand?", den der haitianische Autor Dany Laferrière auf dem Blauen Sofa präsentiert (23. 10., 11.30 Uhr).

Bunte Prominenz auf der Buchmesse: Die Autorin Eva Manesse. Foto: dpa

Weltliteratur wird von den Verlagen auch im Hinblick auf bevorstehende Jubiläen gewürdigt. So erlebt der legendäre Roman "Ulysses" des Iren James Joyce am 2. Februar 2022 seinen 100. Jahrestag. Und zwei berühmte Romanautoren haben bereits zuvor ihren 200. Geburtstag: der Russe Fjodor Dostojewski (11. November) sowie der Franzose Gustave Flaubert (12. Dezember).

Ganz nah am Puls der Gegenwart ist der Reigen der Preisverleihungen: Bereits am Montag, 18. Oktober, geht im Römer die Verleihung des Deutschen Buchpreises über die Bühne. Am 21. Oktober wird im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof das beste Wirtschaftsbuch des Jahres gekürt. Und am 22. Oktober findet die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises im Congress Center statt. Den abschließenden Höhepunkt bildet am 24. Oktober in der Paulskirche die Vergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.