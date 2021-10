Von Welf Grombacher

Weil sie sich selbst in der Literatur nicht repräsentiert sah, fing Tsitsi Dangarembga mit dem Schreiben an. "Als ich in den frühen 80er-Jahren studierte, las ich ein Buch über ein schwarzes Mädchen in den USA, mit dem ich mich zum ersten Mal in meinem Leben identifizieren konnte." Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass ihr Antrieb aus einem Mangel heraus entstand. Während ihrer Zeit an der Universität von Simbabwe, wo sie Psychologie studierte, schloss Tsitsi Dangarembga sich Theatergruppen an, und empfand einen ähnlichen Missstand. "Es gab einfach keine Theaterstücke mit Rollen für schwarze Frauen, oder zumindest hatten wir damals keinen Zugang dazu. Die Schriftsteller in Simbabwe waren zu der Zeit hauptsächlich Männer. Ich sah nicht, dass sich die Situation ändern würde, es sei denn, eine Frau setzte sich hin und schrieb etwas, also habe ich das getan!"

Pioniergeist lässt sich der 1959 in der britischen Kronkolonie Südrhodesien geborenen Autorin, Filmemacherin und Aktivistin nicht absprechen. "Everyone’s Child" war 1996 der erste von einer schwarzen Frau gedrehte Film in Simbabwe. "Nervous Conditions", 2018 von der BBC auf die Liste der 100 wichtigsten Bücher gewählt, 1998 der erste von einer schwarzen Frau aus Simbabwe veröffentlichte Roman. Außerdem gründete sie 2002 das International Images Film Festival for Women und fördert als Direktorin des "Institute of Creative Arts for Progress" Kunst in Harare.

Für ihr umfassendes Engagement erhält Tsitsi Dangarembga in diesem Jahr den vom Börsenverein des Deutsche Buchhandels verliehenen, mit 25.000 Euro dotierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der am 24. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen wird (11 Uhr live im ZDF). "Die Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe", heißt es in der Begründung der Jury, "verbindet in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick und ist deshalb nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur."

Schon Mutter Susan war 1953 in Rhodesien (das heutige Simbabwe) die erste schwarze Frau mit einem Bachelor-Abschluss. Mit ihr lebte Tsitsi Dangarembga von 1961 bis 1965 in England. Erst als Rhodesien ohne Anerkennung Groß-Britanniens seine Unabhängigkeit erklärte, kehrte die Familie zurück. Nicht leicht für das sechsjährige Kind, das nur Englisch konnte und das in Rhodesien gesprochene Shona erst lernen musste. Vielleicht ging Tsitsi Dangarembga deswegen zurück nach England, um in Cambridge Medizin zu studieren. Drei Jahre hielt sie es aus. Dann siegte das Heimweh. In Simbabwe fing sie an, Psychologie zu studieren und Dramen zu schreiben. 1989 studierte sie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und blieb länger als ein Jahrzehnt in Deutschland.

Im Jahr 2000 kehrte sie mit ihrem deutschen Ehemann, dem Filmproduzent und Cutter Olaf Koschke, zurück in ihre Heimat. "Einer der Gründe, weshalb ich nach Simbabwe zurückging, war der Versuch, meine Karriere im Film aufzubauen", erklärte sie in einem Interview mit dem Börsenblatt. "Ich wollte in Simbabwe mehr machen können als in Deutschland, musste aber feststellen, dass die Situation in Simbabwe auch nicht zufriedenstellend ist." Neben ihrer künstlerischen Arbeit engagiert sich die heute 62-Jährige deshalb für Freiheits- und Frauenrechte und kämpft für politische Veränderung. Nachdem sie im Juli 2020 zur Teilnahme an einer Anti-Korruptions-Demo aufgerufen hatte, wurde sie inhaftiert und auf Bewährung freigelassen. Ihr Mut aber ist ungebrochen. "Wenn ihr wollt, dass euer Leiden aufhört, müsst ihr handeln", appelliert sie an ihre Landsleute. "Handeln kommt aus der Hoffnung."

Auch in ihrer Romantrilogie "Nervous Conditions" (1998), "The Book of Not” (2006) und dem 2018 erschienenen "This Mournable Body", der es 2020 auf die Shortlist des Booker Preises schaffte und gerade auf Deutsch ("Überleben") herausgekommen ist, erzählt Dangarembga von einer nach Selbstbestimmung strebenden Heldin (Tambu) im postkolonialen Simbabwe. Kolonialismus und Rassismus spielen ebenso eine Rolle wie patriarchale Strukturen und die Dominanz der Weißen. Tradition und Moderne kollidieren. Themen, die sie auch in "Neria" (1993) beschäftigten, seit Jahren einer der beliebtesten Filme in Simbabwe.

Seit 2015 befragt Tsitsi Dangarembga für ihr Projekt "Das Schweigen brechen" Menschen in Simbabwe zu ihren Erfahrungen über Gewalt und lässt sich ihre Geschichten erzählen, die sie aufschreiben will. Weil die Situation im Land immer schlimmer wird, die Wirtschaft kollabiert und die Regierung gegen das eigene Volk vorgeht, widmet sie sich zunehmend politischen Aktionen. "Ich konnte nicht mehr als kreative Künstlerin arbeiten. Ich hatte nichts außer meinem Körper, mit dem ich auf die Straße gehen konnte, um auszudrücken, wie schlimm die Dinge waren." Es ist zu hoffen, dass die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels sensibilisiert und mehr Aufmerksamkeit auf die in Simbabwe herrschenden Missstände lenkt.