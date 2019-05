Von Antje Urban

Eine Woche zur Wellness nach Thailand fliegen oder mal eben zum Weihnachtsshopping nach New York - wer es sich leisten kann, der nutzt die große weite Welt für regelmäßige Erlebnisse, und die ist meist nur mit dem Flugzeug schnell erreicht. Auch für junge Leute ist es heute nicht mehr nur der Rucksack-Urlaub durch Europa, sondern "Work and Travel" in Australien oder das zweiwöchige Auslandspraktikum in Amerika.

Doch mit der aktuellen Klimadebatte findet ein Umdenken statt - schon hat sich der Begriff "Flugscham" gefunden. Auch die Schüler der "Fridays for Future"-Bewegung stellen sich diesem Problem: So kürzlich bei einer Diskussionsrunde am Frankfurter Flughafen. Eigens dafür aus Berlin eingeflogen ist Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Beim Luftverkehr mit seinen nationalen und internationalen Beschränkungen, dem wettbewerbspolitischen Gegebenheiten und den technischen Anforderungen handelt es sich aber um ein kompliziertes Thema.

Da bleibt der 16-jährigen Gymnasiastin Helena Marschall aus Oberursel mit deutlicher Ungeduld junger Menschen auch nur der Appell: "Wir stecken in einer Krise und die muss auch langsam so behandelt werden. Mühselige Prozesse müssen beschleunigt werden, wir haben keine weiteren 20 Jahre mehr!" Das sei richtig, erfordere aber komplexe Abstimmungen, entgegnet der Branchenfachmann, "in einer UN-Staatenvereinigung, da sitzen die Staaten, die entscheiden."

Doch nicht nur die Politik erscheint träge in ihren Entscheidungen, besonders die langen Entwicklungszyklen im Flugzeug- und Triebwerksbau - Flugzeuge sind in der Regel für eine Lebensdauer von 25 Jahren konzipiert - erschweren einen schnelleren Technologiefortschritt.

Mit einem Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen Kohlendioxid (CO2) ist der Verkehrssektor im Allgemeinen maßgeblich für die Produktion des Treibhausgases verantwortlich. 95 Prozent davon stammen direkt aus den Auspuffen von Autos, Lastwagen und Bussen, heißt es beim Verkehrsclub Deutschland (VCD), einem "gemeinnützigen Umweltverband für umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität". Der Luftverkehr verursacht laut VCD innerdeutsch 1,4 Prozent des CO2-Ausstoßes im Verkehr und weltweit beträgt der Anteil der Luftfahrt rund drei Prozent. Ist das Flugzeug im Vergleich zum Auto also weniger verantwortlich für die Klimasituation?

"Die Klimawirksamkeit des Flugverkehrs ist mindestens dreimal höher, als der Treibstoffverbrauch es nahegelegt", erklärt Michael Müller-Görnert vom VCD. Das liegt daran, dass Flugzeuge ihre Emissionen in Höhen ausstoßen, in denen sie größere Schäden anrichten als gleiche Mengen am Boden. Hinzu kommen andere Faktoren, sogenannte "nicht CO2-Effekte", wie Ausstöße von Wasserdampf, Stickoxide und Rußpartikel, die sich auf den Strahlungshaushalt der Erde auswirken.

Gleichzeitig wächst der Flugverkehr. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation ICAO geht von einem globalen Plus von jährlich 4,9 Prozent bis 2030 aus und von jährlich 4 Prozent zwischen 2030 und 2040. Auch der Luftfrachtverkehr aus Deutschland abgehender Flüge hat sich von 1991 bis 2010 mehr als verdreifacht. Dabei ist der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen der Langstreckenflugverkehr.

Aber wie geht die Branche mit den Problemen und dem sich abzeichnenden Mentalitätswandel um? Der Bundesverband setzt auf technologische Innovation. "Angesichts der weltweit wachsenden Nachfrage halte ich es für eine zentrale Zukunftsfrage, wie das Fliegen nachhaltig und möglichst CO2-neutral realisiert werden kann. Dabei ist es uns schon gelungen, deutlich effizienter zu werden.

So hat sich der Luftverkehr ab deutschen Flughäfen seit 1990 zwar mehr als verdreifacht, aber dafür ist der Kerosinbedarf im gleichen Zeitraum nur um 98 Prozent gestiegen", so von Randow. Er verweist auf die selbst auferlegten Klimaschutzbemühungen. Hier gibt es tatsächlich Anstrengungen: Neben der Entwicklung neuer Antriebe, mit denen der Verbrauch von Kerosin und somit der CO2-Ausstoß reduziert wird - seit 1990 bereits um 43 Prozent pro Passagier - sollen neue, sogenannte Power-to-Liquids-Kraftstoffe, die auf Basis von erneuerbaren Energien hergestellt worden sind, zukunftsweisend sein.

Die dafür 2018 von international agierenden Unternehmen und Verbänden gegründete "Global Alliance Powerfuels" steht allerdings noch ganz am Anfang. Ein weiterer Schritt ist die Klimaschutzstrategie mit dem Namen "Corsia", mit der ab 2020 der Luftverkehr CO2-neutral wachsen soll, heißt, es darf zu keinem Mehr an Emissionen kommen. Und bis 2050 sollen gegenüber dem Jahr 2005 die Netto-CO2-Emissionen um 50 Prozent sinken. Schon 70 Staaten haben sich bereit erklärt, von Anfang an teilzunehmen, obwohl das System erst ab 2027 verpflichtend ist.

Doch was ist mit der immer wieder geforderten Kerosinsteuer in Deutschland? Was würde sie ändern? Kerosin blieb bislang von der Mineralölsteuer befreit. "Seit 2011 gibt es stattdessen die Luftverkehrssteuer und die ist doppelt so hoch wie die Kerosinsteuer. Ich meine, dass dieses Geld nicht an den Staat, sondern in die Entwicklung marktfähiger, alternativer Kraftstoffe gehen sollte", sagt von Randow. "Und nationale Alleingänge bei Steuern und Abgaben im Luftverkehr sind kontraproduktiv. Sie verlagern Verkehr auf andere Wettbewerber, klimapolitisch bringt das aber gar nichts. Deswegen haben wir auch begrüßt, dass die Klimaschutzabgabe "Corsia" tatsächlich international eingeführt wird."

Müller-Görnert vom VCD erachtet die Steuer jedoch als längst überfällig. Die Erhebung der Energiesteuer auf Kerosin oder die Abschaffung der Mehrwertsteuer-Befreiung für internationale Flüge zumindest auf EU-Ebene würden für eine deutliche Lenkungswirkung sorgen.

Für das gute Gewissen bleibt vorerst die Möglichkeit, bei Unternehmen wie atmosfair oder myclimate die Klimagase der Flugreise zu kompensieren. Flugpassagiere zahlen dafür freiwillig einen von den Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag, der dazu verwendet wird, erneuerbare Energien in Ländern auszubauen, wo es diese noch kaum gibt, also vor allem in Entwicklungsländern. Doch das nutzen noch immer deutlich weniger als ein Prozent der Flugreisenden. "Kompensation kann das Klimaproblem nicht lösen, weil sie nichts an den eigentlichen CO2-Quellen ändert. Sie ist aber solange als zweitbeste Lösung notwendig, solange die beste Lösung noch nicht existiert. Es liegt beim einzelnen Flugpassagier. Manchmal kann man eine Flugreise auch durch eine Videokonferenz ersetzen oder einen langen Urlaub statt zwei kürzeren buchen, und man kann bei uns herausfinden, welche Fluggesellschaft am klimaeffizientesten unterwegs ist", sagt Dr. Dietrich Brockhagen, Gründer und Geschäftsführer von atmosfair.

Zusammen mit dem WWF, BUND, Germanwatch und dem NABU hat der Verkehrsclub Deutschland ein Klimaschutzkonzept erstellt, das ein Szenario zur fast vollständigen Treibhausgasemissionsminderung im Verkehr vorstellt. Darin heißt es: "Obwohl vielerorts positive Ansätze zu erkennen sind, reichen diese bei weitem nicht aus. Die klimapolitisch gebotene Reduktion der Treibhausgasemissionen um 95 Prozent bis 2050 erfordert einen Paradigmenwechsel der deutschen Verkehrspolitik sowie eine umfassende Änderung unseres Mobilitätsverhaltens."

Auch für den Studenten Emil Riedel, "Fridays for Future-Aktivist", ist das ganze Bemühen nicht genug: "Grundsätzlich muss weniger geflogen werden und vielleicht weckt unsere Initiative endlich das Bewusstsein dafür." Doch das müssen sich auch die global lebenden, jungen Menschen neu verinnerlichen.