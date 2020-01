Von Mariam Schaghaghi

Berlin. Es ist schon eine Sensation, dass Meister-Regisseur Terrence Malick ("The Tree of Life") – ein Mythos in der Branche – den jungen Deutschen August Diehl für sein neustes Projekt ausgewählt hat. Malick hat bisher eher mit Hollywoodgrößen wie Brad Pitt oder Sean Penn gedreht. Sein Film "Ein verborgenes Leben" erzählt die wahre Geschichte des Bauern Franz Jägerstätter, einem einfachen, liebevollen Familienvater, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, für die Wehrmacht zu kämpfen.

Dafür wurde er inhaftiert und 1943 von den Nazis hingerichtet. Diehl spielt so atemberaubend, dass es bei den Filmfestspielen in Cannes 15 schier nicht enden wollende Minuten Standing Ovations gab. Am Donnerstag (30.1.) läuft "Ein verborgenes Leben" endlich auch bei uns an.

Name: August Diehl

Geboren am 4. Januar 1976 in West-Berlin.

Familie: Diehl stammt aus einer Künstlerfamilie. Der Vater ist Schauspieler, die Mutter Kostümbildnerin. Sein jüngerer Bruder Jakob ist Komponist und Schauspieler.

Ausbildung: Nach dem Abitur an einer Waldorfschule studierte Diehl an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin Schauspiel.

Karriere: Sein erster Film und die erste Hauptrolle (1998) als Computerhacker Karl Koch in "23" brachte ihm gleich den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller ein. In Quentin Tarantinos Oscar-prämiertem Film "Inglourious Basterds" (2009) hatte Diehl eine größere Rolle; im amerikanischen Actionthriller "Salt" (2010) spielt er an der Seite von Angelina Jolie.

Kunst: Seit 2009 spielt Diehl in der Band "hands up-excitement!" Gitarre. 2011 spielte er im Musikvideo zu Herbert Grönemeyers Song "Schiffsverkehr" mit. Diehl ist Ensemblemitglied am Burgtheater Wien und Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Privat: Diehl ist seit 1999 mit der Schauspielerin Julia Malik verheiratet – die beiden leben aber seit drei Jahren getrennt. Sie haben zwei Kinder.

Herr Diehl, "Ein verborgenes Leben" war in Cannes nicht weniger als ein Triumph.

Es war unglaublich, die Standing Ovations zu erleben, das war so ein wunderschönes Gefühl! In meiner ganzen beruflichen Laufbahn war dieser Abend einer der größten emotionalen Momente.

Vor 22 Jahren feierten Sie mit dem Verschwörungs-Thriller "23" Ihren Durchbruch. Hätten Sie je geahnt, wie viel Ihr Beruf Ihnen geben würde?

Ich bin echt ein Sonntagskind. Ich habe so viel Glück gehabt – und hab’s noch immer! Neulich traf ich in Berlin Jürgen Vogel auf der Straße, der bei mir ums Eck wohnt. Der sagte auch: "Wir vergessen oft, was es für ein Luxus ist, dass wir so arbeiten können! Wie viele Kollegen werden nicht mal gefragt … und wir dauernd! Wir sind solche Glückskinder!" Recht hat er!

Vor zehn Jahren ist Christoph Waltz’ Karriere in Cannes mit Tarantinos "Inglorious Basterds" explodiert und hat ihn nach Hollywood katapultiert. Auch Daniel Brühl hat sich international etabliert. Träumen Sie jetzt auch von einer internationalen Karriere?

Ich habe nie etwas gemacht, um etwas zu haben. Es war eher immer andersrum: Ich habe einfach immer weitergemacht ... und wenn es passiert, ist es toll! Es gibt meiner Meinung nach nur einen echten und großen Vorteil von Erfolg – neben dem Ruhm, und dass man mehr Geld verdient: dass man die Chance hat, mit großartigen Künstlern zu arbeiten und spannenden Menschen zu begegnen! Die Menschen, die sind das wunderbarste Geschenk. Das würde ich gern noch länger erleben und auch mehr internationale Filmschaffende kennenlernen, um noch häufiger ausprobieren, was möglich ist.

Zu den beeindruckenden Kollegen gehört auch Valerie Pachner, Ihre Schauspielpartnerin in "Ein verborgenes Leben", die Ihre Frau spielt.

Ja, in jedem Fall. Ich habe noch nie eine Kollegin erlebt, die so uneitel ist und so ins kalte Wasser springt wie Valerie.

Letztendlich ist es die innige, unbedingte Liebe zwischen dem Paar, die es Jägerstätter unmöglich macht, für Hitler in den Krieg zu ziehen. Mord und Rassenhass sind für den Bauern undenkbar, unlebbar, unmöglich. Er ist von Liebe geprägt, zur Natur und zu seiner Familie. Eher stirbt er für seine Werte und seine Weltanschauung. Sieht so das Ideal von Liebe aus?

Wahrscheinlich. Was mich beeindruckt, ist, dass es dem Paar gar nicht primär darum geht, sich gegenseitig zu verstehen. Fani, seine Frau, versteht nicht alles, was ihn bewegt und zu seiner Entscheidung führt – aber sie will auf jeden Fall mit ihm sein. Das finde ich so stark! Die Dörfler fragen sie: "Warum diskutierst Du nicht mit ihm, warum machst Du ihm nicht klar, dass er dich mit den Kindern als Witwe alleine lässt? Warum wendest Du Dich nicht von ihm ab?" Sie antwortet daraufhin: "Dann wäre er ja ganz allein. Dann hätte er ja gar niemanden mehr." Das Einfache daran beeindruckt mich sehr!

Haben Sie selbst einen Bezug zur Natur? Oder sind Sie Vollblut-Berliner?

Die Natur hat in meinem Leben eine große Bedeutung. Ich bin in der Auvergne groß geworden. Bis ich neun Jahre war, lebten wir in einem Haus ohne Strom. Meine Eltern haben sich dort niedergelassen, als wir Kinder noch sehr klein waren. Wir hatten Schafe, Ziegen und Hühner, haben selbst Ziegenkäse hergestellt. Daher war dieser Dreh wie eine Rückkehr in meine Kindheit. Auch wenn ich nun seit 25 Jahren in der Stadt lebe und komplett urbanisiert bin, spielt die Natur eine große Rolle für mich.

Gibt es dieses Haus noch?

Ja, es ist bis heute mein Garten Eden. Dieser Ort in Frankreich ist mein Paradies. Wenn ich nur die Sprache höre, fühle ich mich zuhause. Ich bin jeden Sommer dort, das ist ganz wichtig für mich. Dort tanke ich Kraft, dort komme ich zu mir selbst. Es gibt keinen Handyempfang, kein Internet und auch noch immer keine Elektrizität. Es ist wichtig, einen Ort zu haben, wo man kurz von allem abgeschnitten ist und sich aufs Wahre besinnt. Man kocht auf Gas und zum Lesen gibt es Solar- oder Petroleumlampen. Wir haben mittlerweile sogar warmes Wasser für die Badewanne!

Wenn Sie "Ein verborgenes Leben" selbst auf der Leinwand sehen, reagieren Sie auch mit einem Bedürfnis nach Ruhe, Liebe, Einfachheit?

Oh ja. Das ist ganz schwierig zu formulieren … aber beim Screening wurde mir bewusst, dass die Hauptsache in unserem Film etwas Unsichtbares ist – und ich habe das Gefühl, dieses unsichtbare Etwas, das hat Terrence Malick ganz stark in sich.

Meinen Sie Spiritualität? Den göttlichen Funken?

Ich bin kein religiöser Mensch. Gar nicht. Aber man kann nicht bestreiten, dass die Dinge in der Natur alle miteinander verbunden sind. Dass die Natur ein grandioses, unfassbar komplexes, perfektes Konstrukt ist. Und wir sind ein Teil davon. Dieses Gefühl nehme ich von diesem Film mit: den Trost, dass es auch anderen Menschen so geht, dass sie das eigene Leben und die Natur als zusammenhängend empfinden. Weil in jedem Blatt, in jedem Grashalm eine Ordnung zu finden ist, zu der auch wir gehören.