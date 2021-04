In der Wohnung von Schachspieler Heiermann, der Fernschach per Post spielt, liegt auf einem Schachbrett mit den Schachfiguren eine Postkarte, die den Zug des anderen Spielers übermittelt. Beim Fernschach mittels Postkarte oder Brief werden die jeweiligen Züge aufgeschrieben, in einer Kladde dokumentiert und dann per Post an den anderen Spieler übermittelt. Derzeit spielt er auf diese Weise in 116 Partien. Foto: Jens Kalaene/dpa