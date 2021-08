Von Peter Wiest

Faisal, der regionale Veranstalter DeMi hat Ihren Auftritt in Ladenburg als "eine echte Sensation" bezeichnet. Sehen Sie das auch so:

Faisal Kawusi: Nun, nach den zurück liegenden anderthalb Jahren kann man ja kaum von einem normalen Auftritt sprechen. Um so mehr freue ich mich auf die Ladenburger Festwiese. Und ja: Da kann man jetzt schon mal das Wort "Sensation" in den Mund nehmen, auch wenn ich ansonsten eigentlich lieber tiefstapele.

Zustande gekommen ist das Ganze durch Ihre Bekanntschaft mit Uli Roth von DeMi, mit dem zusammen Sie auf Vox bei "Stars gegen Krebs" aufgetreten sind. Wie sieht die "persönliche Verbindung", wie Uli Roth es nennt, aus?

Das ist mittlerweile eine echte Freundschaft geworden. Natürlich habe ich mich gefreut, dass Uli an mich dachte, als er die Veranstaltungsreihe in Ladenburg geplant hat. Um ehrlich zu sein: Ich wäre auch wirklich beleidigt gewesen, wenn er mich nicht kontaktiert hätte (lacht).

Sie sind in Groß-Gerau geboren und in Mörfelden-Waldorf aufgewachsen, also fast schon ein Kind der hiesigen Region. Allerdings haben Sie sich ja mal als "Repräsentanten Hessens" bezeichnet. Wieso das?

Das muss man schon mit einem Augenzwinkern sehen, vor allem auch, wenn ich da als Hesse sozusagen die Landesfahne zeige. Bei meinen Comedy-Auftritten quer durch Deutschland habe ich die verschiedenen Landschaften, die jeweiligen Typen und deren Mentalitäten ausführlich kennen gelernt, auch und gerade mit Blick auf mein jeweiliges Publikum

Wieso aber wohnt jetzt ein "Groß-Gerauer Afghane", wenn ich es mal so sagen darf, ausgerechnet in Köln?

Ich habe 2014 meine Banklehre beendet, da musste ich dann entscheiden, ob ich danach bei einer Bank arbeiten oder aber volles Risiko eingehen und Comedian werden würde. Um diese Zeit war Köln ja so etwas wie die deutsche Comedy-Hauptstadt, und streng nach der Devise "Gladiatoren gehören nach Rom" bin ich dann eben dementsprechend nach Köln gezogen.

Sie sind im Juni 2019 in Heidelberg in der Stadthalle aufgetreten. Erinnern Sie sich daran?

Aber ja, und wie! Die Heidelberger Stadthalle war für mich eine der allerschönsten Locations, in denen ich je spielen durfte. Das kann man nur mit ganz wenigen in Deutschland vergleichen, etwa mit der Laeiszhalle in Hamburg. Als ich in die Stadthalle reingekommen bin damals, habe ich gedacht: Wow! Wie geil ist das denn? Das habe ich nicht vergessen. Jetzt bin ich auf die Festwiese in Ladenburg gespannt; dahin komme ich ja sozusagen als Jungfrau...

Was werden wir dort von Ihnen präsentiert bekommen?

Na ja, generell schon das "Anarchie"-Programm, wobei ich jedoch das mache, wofür das Christentum ein paar hundert Jahre gebraucht hat: Eine kleine Aufklärung und sozusagen eine Modernisierung des Ganzen. Das gilt dann allerdings auch nur für die jetzige Tour; dann wird bald was ganz Neues kommen.

Bekanntlich sind Sie ja, was kulinarische Genüsse anbelangt, kein Kostverächter. Hat bei Ihrer Zusage für Ladenburg eine Rolle gespielt, dass es sich dabei um ein "Beat & Eat-Festival"-handelt?

Ja und Nein. Was ich an eurer Küche besonders schätze, ist die Pfälzer Leberwurst, die Uli Roth mal mit zu einem Treffen in Berlin gebracht hat und die ich seitdem über alles liebe. Ich hoffe, dass es die auch in Ladenburg beim Festival geben wird – unbedingt! Das brauch ich einfach, ich bestehe darauf.

Mit Uli Roth und anderen haben Sie sich im Kampf gegen den Krebs engagiert. Wäre da vielleicht eine Verbindung zum Krebsforschungszentrum in Heidelberg oder zu entsprechenden klinischen Einrichtungen hier denkbar?

Ich bin prinzipiell immer offen für so was, aber ich bin kein Fan davon, mich anzubiedern. Wenn jemand auf mich zukommt diesbezüglich, können wir gerne drüber reden. Allerdings bin ich ja bereits Schirmherr eines wunderbaren Vereins namens "Mutige Kinder", der sich einsetzt für seelisch und körperlich missbrauchte sowie sozialbenachteiligte Kinder, und habe damit schon ein großes soziales Projekt.

Wann gibt es das neue Programm und worum wird es da gehen?

Das neue Programm ist in Arbeit, aber ich kann noch nicht all zu viel dazu sagen. So viel vielleicht dann doch schon: Es wird eine Art "Anarchie Teil 2" werden, aber was Erwachseneres. So viel ist bereits jetzt sicher: Es wird ein provozierendes Programm werden, und das ist auch durchaus meine Absicht, weil ich mich großen Themen annehmen und mir dadurch nicht nur Freunde machen werde. Wenn in diesen Zeiten schon die Gesellschaft alles links liegen lässt und sogar manche Musiker es nicht mehr fertig bringen, sich gesellschaftlich einzusetzen, dann ist es an der Zeit, dass wir Comedians das übernehmen. Selbst die gängigen Kabarettisten, die machen zwar ihre Scherze, aber auch wenn das despektierlich klingt: Die meisten von denen sind vom Alter her ja schon fast dreistellig und haben keinen wirklichen Bezug mehr zu den jungen Leuten von heute. Da wird es doch höchste Zeit, dass ich als junger Comedian Verantwortung übernehme und gesellschaftskritisch bin, zumal ich Tendenzen in unserer Gesellschaft sehe, bei denen ich mir denke, wenn wir so weitermachen, kommen wir künstlerisch wirklich in Teufels Küche. Und das lasse ich nicht zu!

