Von Alexander R. Wenisch und Christian Satorius

Köln. Kürzlich ging es mir wieder so: Wir waren mit dem Auto in Köln. Eine für mich einigermaßen fremde Stadt. Auf der Suche nach der richtigen Abzweigung zu unserem Hotel wurde ich zunehmend unruhig. Fremde Straßen, Radfahrer, schlechte Sicht in der Dämmerung ... und dann plappert auch noch der Typ im Radio irgendwelchen Quatsch. Genervt drehe ich dem Radiomann den Empfang ab. "Hey, ich wollte das hören", motzt meine Beifahrerin mit Spott in der Stimme. Denn sie kennt das von mir: Wenn ich auf der Suche nach dem Weg bin, kann ich das Geplapper nicht ertragen. "Ich muss mich konzentrieren!"

Aber was ist da los? Fahren, schauen, zuhören - das müsste doch gleichzeitigmachbar sein. "Multi-Tasking nennt man das", verspottet mich meine Begleiterin. Doch ich mit meinem binären Männerhirn bekomme das nicht hin.

Hintergrund Schaltzentrale im Kopf Jede der zwei bis drei Millionen Nervenfasern aus unserem Körper leitet pro Sekunde bis zu 300 Impulse an das Gehirn. Sie liefern Informationen darüber, was wir sehen, hören, riechen, ob wir auf einem Stuhl sitzen, ob irgendwo Gewebe geschädigt wird. Die Informationen werden im Ultrakurzzeitgedächtnis gespeichert. [+] Lesen Sie mehr Schaltzentrale im Kopf Jede der zwei bis drei Millionen Nervenfasern aus unserem Körper leitet pro Sekunde bis zu 300 Impulse an das Gehirn. Sie liefern Informationen darüber, was wir sehen, hören, riechen, ob wir auf einem Stuhl sitzen, ob irgendwo Gewebe geschädigt wird. Die Informationen werden im Ultrakurzzeitgedächtnis gespeichert. Schenken wir ihnen keine Aufmerksamkeit, verlöschen sie nach wenigen Zehntelsekunden wieder. Wenden wir ihnen hingegen Aufmerksamkeit zu, bleiben sie länger bestehen, und wir können auf sie reagieren. Dazu müssen sie im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden. Das Arbeitsgedächtnis ist das Nadelöhr, durch das Information hindurch muss, damit wir sie - unter Umständen - langfristig speichern können. Was ins Arbeitsgedächtnis gelangt, wird uns bewusst. Wir können es verarbeiten, mit anderen Informationen verknüpfen, wir können damit Probleme lösen und wir nutzen es, um unsere Handlungen zu steuern. Und nur an das, was das Arbeitsgedächtnis passiert hat, können wir uns später erinnern. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und damit der Aufmerksamkeit ist begrenzt. Unser Gehirn nimmt deshalb immer nur Teilausschnitte dessen bewusst auf, was wir wahrnehmen - und zwar die, die für uns bedeutsam oder unerwartet sind. Damit wir aufmerksam sein können, blendet unser Gehirn andere, irrelevante Reize aktiv aus. Auf diese Weise konzentrieren wir uns auf die wichtige Information. Multitasking für mehrere relevante Aufgaben ist dadurch nicht möglich.

Joggen und gleichzeitig Musik hören geht doch auch wunderbar. Im Büro eine Mail schreiben und gleichzeitig telefonieren kann klappen - möglickerweize aber nu mit Hilfe des Korrekturprogramms. Und wie sehr werden die Kollegen bewundert, die im größten Chaos noch einen kühlen Kopf bewahren und scheinbar mühelos wie Jongleure die verschiedenen Aufgaben delegieren oder selbst erledigen.

Warum also fällt Multi-Tasking den einen leichter als den anderen? Warum klappen einige Aufgaben parallel, während einem das Chaos in anderen Situationen schier verzweifeln lässt? Das wollten die französischen Neurologen Etienne Koechlin und Sylvain Charon genauer wissen.

Die beiden Neurowissenschaftler ersannen dazu ein interessantes Experiment. Um besser verstehen zu können, was sich bei ihren zweiunddreißig Versuchsteilnehmern im Gehirn abspielte, während diese bestimmte Aufgaben lösten, steckten sie die Freiwilligen in einen Kernspintomografen. In dem Gerät sollten die Probanden ein Buchstabenrätsel lösen. Wie zu erwarten war, fiel ihnen dies nicht allzu schwer. Damit aber nicht genug, denn jetzt folgte der interessante Teil der Versuchsreihe. In einem zweiten Durchgang wurde die Schwierigkeit nämlich entscheidend erhöht und zwar auf zwei Buchstabenrätsel, die die Versuchsteilnehmer lösen sollten - gleichzeitig.

Was der Kernspintomograf den Forschern währenddessen über die Aktivität der beteiligten Gehirnbereiche verriet, ist interessant. "Wenn eine einzige Aufgabe erledigt werden muss, verfolgen beide Frontallappen des Gehirns gemeinsam das Ziel", resümiert Forschungsleiter Koechlin die Ergebnisse der Studie. "Zwei Aufgaben hingegen teilen sich die Frontallappen untereinander auf, sodass jeder einzelne von ihnen sein eigenes Ziel verfolgt."

Das Spannende daran ist nun: Die beiden Gehirnbereiche erledigten ihre jeweilige Aufgabe keinesfalls simultan, also gleichzeitig. Vielmehr zeigte sich im Kernspintomografen, dass sich die beiden Gehirnbereiche in ihrer Aktivität permanent abwechselten und das sogar im Millisekundenbereich. Je komplexer die Aufgaben, umso mehr Zeit brauchen die Gehirnhälften beim Wechseln.

Mit anderen Worten: Die beiden Aufgaben wurden immer nur Stück für Stück abgearbeitet, und zwar immer abwechselnd. Das, was wir unter Multi-Tasking verstehen, ist also nichts weiter als die Illusion einer Gleichzeitigkeit. Und: Selbst durch Üben lässt sich daran nichts ändern. Denn die Anatomie unseres Gehirns ist für parallele Handlungen gar nicht gemacht - zumindest, wenn es sich um komplexere Aufgaben handelt.

Wenn eine Handlung eher ritualisiert abläuft (Joggen), dann kann das Hirn eine zweite bearbeiten (Musik hören). Je komplizierter eine Aufgabe dagegen wird (Autofahrt in einer fremden Stadt), umso mehr Rechnerleistung zieht das Hirn. Und: Mehr als zwei Aufgaben "parallel" schafft das Hirn schon gar nicht, haben Forscher der Ecole Normale Supérieure in Paris herausgefunden.

Mit der Komplexität steigt der Stress

Effizienter und leistungsfähiger wollen wir Multi-Tasker sein. Doch auch das ist ein Trugschluss. Forscher der Stanford University haben gezeigt: Mit steigender Komplexität mehrerer Aufgaben steigt der Stresspegel und nimmt auch die Fehlerhäufigkeit zu. Effektivität sieht anders aus. Aber was ist nun mit den Jongleuren im Büroalltag? Sie lassen sich den Stress womöglich nur nicht so sehr anmerken wie andere und wirken dadurch souveräner.

Der Output, auch das haben Studien gezeigt, ist am Ende nicht besser gegenüber jenen, die ihre Jobs Schritt für Schritt abarbeiten. Im Gegenteil: Meist muss nachgearbeitet werden, um Fehler wieder auszumerzen. Die Empfehlung lautet also: Konzentriere dich auf eine Sache, mache die richtig. Und nimm dir dann die nächste Aufgabe vor.

Denn Studien aus dem Arbeitsalltag zeigen: Wer drei Minuten an einer Aufgabe arbeitet und dann zum Beispiel von einem Telefongespräch oder einer aufpoppenden Mail gestört wird, der braucht anschließend wiederum zwei Minuten, um bei seiner Aufgabe an gleicher Stelle wieder einzusteigen. Wenn sich die Unterbrechungen häufen, dann können bis zu 40 Prozent der Arbeitskraft verloren gehen, weil man immer wieder von Neuem ansetzen muss. Was also tun im Alltag? Ein paar Tipps:

Ausruhen: Erholung und gesunder Schlaf sind kein Luxus, sondern wichtig für die Regenerationsfähigkeit. Ausgedehnte Pausen bringen Energie zurück und oft auch die eine oder andere neue Idee mit sich.

E-Mails: Nicht alle paar Minuten in den Posteingang schauen. Das lenkt nur ab und unterbricht den Arbeitsablauf. Mails am besten zu festgelegten Zeiten abrufen. Das muss man sich allerdings auch leisten können. Wenn eine wichtige Mail vom Chef oder besten Kunden zu lange ungelesen im Posteingang liegt, ist das natürlich nicht so gut.

Prioritäten setzen

Prioritäten setzen: Nicht alles gleichzeitig anfangen und dann zwischen den einzelnen Aufgaben hin und her springen. Das kostet Zeit, erhöht die Fehlerhäufigkeit und bringt ungesunden Stress mit sich. Lieber alles schön der Reihe nach erledigen und zwar eins nach dem anderen.

Störquellen abschalten: Tratschende Kollegen können sich oft auch im Nachbarraum unterhalten und klingelnde Telefone lassen sich stummschalten. Dann muss man allerdings ab und zu auch mal auf die Anrufliste schauen und gegebenenfalls zurückrufen (siehe E-Mail).

Zeitplanung: Kalender und Notizen (auch auf dem Handy) erleichtern die Zeit- und Arbeitsplanung ungemein. So kann man auch gleich nichts mehr vergessen.

Ach so, nur so nebenbei: Dass Frauen besser wären im Multi-Tasking ist wissenschaftlich mittlerweile auch widerlegt. Insofern werde ich künftig auch weiterhin ohne Minderwertigkeitskomplex das Radio ausmachen, wenn ich nach dem Weg suche.