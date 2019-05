Klaus Staeck, Plakatkünstler aus Heidelberg: „Das freundliche und fortschrittliche Europa, das wir alle kennen und nutzen, wird durch Gruppierungen und Parteien in Frage gestellt, die die Vorteile zunichte machen wollen, weil sie generell gegen Europa sind. Daher ist jede Anstrengung notwendig, sich für Europa zu engagieren.“

Felix Grädler, Geschäftsführer des Heidelberger Clubs „Halle 02“: „Europa ist für mich mehr als ein Zusammenschluss vieler Staaten. Europa steht für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit ohne Grenzen. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Währung sondern teilen auch Werte wie: Inklusion, Toleranz, Demokratie, Solidarität und Nichtdiskriminierung. Die Würde des Menschen bildet das gemeinsame Fundament der Grundrechte.“

Mario Sauer, Sternekoch im Restaurant Le Gourmet im Hotel „Die Hirschgasse“, Heidelberg: „Lebt, seit bunt und unkompliziert. Respektiert die Grenzen und Meinungen von anderen – weg mit den Grenzen in den Köpfen. Respektiert die Politiker die es verdienen und unterstützt die Politiker denen ihr vertraut. Seit euch bewusst, dass Frieden zerbrechlich und Demokratie harte Arbeit ist. Schützt die Natur! Wehrt euch, gestaltet und gebt nicht auf. Niemals! Halleluja.“

Klaus Wünnemann, Direktor des Heidelberger Zoos: „Europa, das sind für mich vor allem Menschen. Darum stehen hier die Freunde und Bekannte, die ich in Europa kenne.“

Karla Jauregui, Leiterin des Montpellierhauses in Heidelberg: „Was wäre, wenn Europa anders geordnet wäre? Wenn Russland in der Mitte Europas läge? Wenn die südlichen Länder nach Norden gewandert wären? Wenn die Schweiz und Norwegen die ersten Ankunftsländer aus Afrika wären? Wenn die Türkei, Rumänien und Bulgarien im Westen lägen? Was würde aus der deutsch-französischen Freundschaft werden, wenn beide Länder geografisch getrennt wären? … und was würde aus dem Brexit?...“

Rainer Kern, Leiter des Heidelberger Festivals „Enjoy Jazz“: „Meine Liebe zu Europa ist ungebrochen. So einfach ist das, wie auch meine Zeichnung. Und an Liebesbeziehungen muss man arbeiten. Wer zurück in die nationalstaatliche Isolation will, statt supranationale Gemeinschaften zu gestalten, soll sich ein Geschichtsbuch kaufen. Es ist nie zu spät dazuzulernen.“

Karl A. Lamers, Bundestagsabgeodneter der CDU: „Die Europäische Union ist ein Garant für Frieden, Freiheit und Freizügigkeit. Nur das Zusammenstehen in Europa gibt uns die Chance, die großen Herausforderungen zu meistern.“

Jakob Köllhofer, Direktor des Deutsch-Amerikanischen-Instituts (DAI) in Heidelberg: „Wer in diesem Fall klug ist, sagt: Alternativlos!“

Eckard Würzner, Heidelbergs Oberbürgermeister: „Unser vereintes Europa steht für eine ganze Reihe von Werten und Errungenschaften, die das Leben auf unserem Kontinent auszeichnen. Über allem steht der Frieden – das ist für mich immer noch das größte Verdienst dieses Einigungsprojekts. Europa ist zudem Garant für wichtige Dinge wie Klima- und Umweltschutz, gute Bildungschancen, Gesundheit und Inklusion, Rechtstaatlichkeit, gemeinsames Wirtschaften oder Mobilität.“

Franziska Brantner, Grüne Bundestagsabgeordnete: „Meine Tochter und ich haben gemeinsam das Bild für eine „Pulse of Europe Demo“ gemalt. Wir sind wirklich beide von ganzem Herzen europäisch. Europa ist unsere Zukunft und eine Riesenchance, um gemeinsam das Klima zu retten, sicherzustellen, dass alle sich am Gemeinwohl beteiligen und wir Demokratie und Freiheit erhalten und stärken.“