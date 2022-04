Von Anjoulih Pawelka

Wenn Philipp redet, dann scheint er ganz bei sich zu sein, vermittelt den Eindruck, nichts sei in diesem Moment wichtiger als das Gespräch mit seinem Gegenüber. Er lacht, betont seine Unsicherheit, sagt, dass er aufgeregt ist. Philipp, der sich nur beruflich so nennt, braucht diese Fähigkeit für seinen Zweitjob: Er arbeitet als Escort-Mann, begleitet Frauen zu Veranstaltungen, verbringt schöne Stunden mit ihnen und landet meistens dann auch irgendwann mit ihnen im Bett. Das gehört eben zu seinem Job dazu.

Er betont aber auch, dass es doch viel mehr als nur Sex sei. Als Escort zu arbeiten, bedeute nicht, sich zu prostituieren, vielmehr sei er erst einmal eine Begleitung. Wenn Philipp von seinen Kundinnen und Frauen im Allgemeinen redet, dann wirkt das sehr respektvoll, er sagt Dinge wie: "Es ist schön, dass Frauen immer mehr ihren Wert finden."

Philipp liebt seinen Job, auch wenn dieser ganz schön anstrengend sei. Man müsse sich voll und ganz auf die Damen einlassen, ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie sich bei ihm uneingeschränkt fallenlassen können. "Es braucht sehr, sehr viel mehr als nur Sex gegen Entgelt", sagt er. "Du leistest unheimlich viel psychologische Arbeit." Ganz öffnet sich Philipp bei solchen Treffen aber nie, auch wenn es so scheint. "Man muss die Rolle authentisch spielen", erklärt er das Geheimnis seines Erfolgs. Zu groß wäre sonst die Versuchung, sich zu verlieben; vor allem bei den Frauen. Doch auch er ist davor nicht gefeit.

"Du verkaufst schon eine Illusion", sagt der 47-Jährige. Der Ruhrpottler weiß, wovon er spricht, ist ihm doch schon mehrmals passiert, dass sich Kundinnen in ihn verliebt haben. Das sei aber "völlig normal" und liege "voll in der Natur des Escort". Je mehr man gebe, desto schneller würden sich die Frauen verlieben. Immerhin suchen sich die Kundinnen, wenn sie die Website seiner Agentur besuchen, ja einen Mann aus, der ihnen gefällt. Einer, bei dem sie sich vorstellen können, ihn in ihrem Leben zu haben. Einen, dem sie all ihre Liebe geben. Doch ob Escort etwas mit Liebe zu tun hat, da ist sich Philipp nicht sicher. Wenn sich eine Kundin verliebt und er das mitbekommt, dann ist es nicht mehr möglich, dass sie ihn bucht – zum Schutz aller.

Überhaupt ist es für Philipp immer möglich, Treffen nicht anzunehmen oder abzubrechen. Davon hat er bisher aber noch nicht oft Gebrauch gemacht. Eine Situation ist ihm allerdings noch gut in Erinnerung: Bei einem Hausbesuch habe ihn die Dame "beinahe angesprungen", wollte mit ihm am liebsten gleich ins Bett. Für Philipp fehlte da der Respekt, also hat er das Treffen beendet. Doch solche Vorfälle sind eher selten.

Skurrile Situationen? Ja, die gebe es durchaus. "Der Kuriosität sind keine Grenzen gesetzt." Erst vor Kurzem hat er wieder so einen Fall erlebt. Da hatte er ein Treffen in einem Studio; so wurde es zumindest vorab kommuniziert. Dass es sich dabei um ein Sadomaso-Studio handelte, war ihm allerdings nicht klar, erzählt er und lacht dabei. Nach dem Klingeln habe ihm eine sehr hübsche, leicht bekleideten Frau die Tür geöffnet, während ihr Mann schon vor dem Hunde-Napf saß. Das Treffen sei lustig gewesen, und man habe sich später noch gut unterhalten, erzählt Philipp.

Seine Kundinnen sind zwischen 25 und 70 Jahre alt, manche von ihnen trifft er häufiger, andere nur einmal. Seinem eigenen Beuteschema entsprechen die wenigsten. Doch das müssen sie auch nicht. Die Kunst sei es, die Frauen aus ihrem Alltag herauszureißen, ihre Sinne anzusprechen und ihnen etwas Gutes zu tun. Das sei "unheimlich schön" und ein "großes Stück Honorar". Er sagt aber auch: "Alle drei Tage würde ich das nicht machen." Es sei durchaus anstrengend, sich so komplett auf die Kundin einzustellen. Nach einem Treffen muss er sich dann erst einmal wieder zu Hause erden.

Philipp macht diesen Job seit rund vier Jahren. Schon immer kam er bei den Frauen gut an, hatte bei ihnen Erfolg. Der Gedanke, das beruflich zu machen, sei schon längere Zeit im Hinterkopf gewesen. Also meldete er sich bei einer Escort-Agentur und wurde dort aufgenommen – eine Hürde, an der die meisten Männer scheitern. Philipp, der hauptberuflich Betriebswirt und Prozessmanager ist, ist sich sicher, dass man dafür auch ein gewisses Alter braucht. Denn: "Man muss sich auf dem Parkett beweisen." Das sei "schwer für einen 25-Jährigen".

Man müsse sich mit dem Zeitgeschehen auskennen, Wissen in Politik und Weltgeschehen haben. Alleine das Äußere sei nicht genug. Man müsse kommunikativ und empathisch sein und der Frau auf Augenhöhe begegnen können. "Du brauchst Manieren." Philipp mag an dem Job aber auch das viele Unterwegssein – man kann ihn in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich buchen. Kost und Logis sowie die Zeit mit ihm bezahlt die Kundin. Es sei allerdings ein Ammenmärchen, dass den Escortservice nur reiche, ledige Geschäftsfrauen in Anspruch nehmen würden. 70 bis 80 Prozent seiner Kundinnen seien verheiratet. Deren Sehnsüchte würden daheim nicht erfüllt. Den Frauen fehlten zu Hause die einfachsten Dinge, erzählt Philipp. Da ginge es um so Sachen wie Zuhören und Wertschätzung. Seine Kundinnen seien oft "solvente Frauen", manche aber auch Hausfrauen, die dafür lange sparen.

Dass auch das Geld eine Rolle spielt bei seinem Nebenjob, daraus macht Philipp keinen Hehl. Er logiert in tollen Hotels, isst in schönen Restaurants, und manchmal gibt es dann auch noch eine Überraschung: "Da bekommst du schon mal eine Uhr geschenkt." Das sei leicht verdientes Geld. "200 Euro die Stunde ist schon nicht schlecht", sagt er und lacht dabei verschmitzt.

Die Kundinnen buchen ihn meist für vier Stunden oder gleich einen ganzen Tag. Denn wenn das Treffen zu kurz ist, dann könne man das nicht genießen. Es sei wie ein klassisches Date. Man komme ins Gespräch, die Weichen werden gestellt. "Das kann man nicht planen, das ist wie eine Geburt." Dass es dabei nicht immer um Sex geht, zeigt die Geschichte einer 70-jährigen Kundin. Die wollte ihren Geburtstag nicht mit ihrer Familie feiern, also hat sie Philipp gebucht. Mit dem hat sie dann Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. "Das war total süß."

Philipp selbst ist Single, war aber auch schon zwei Mal verheiratet. In seinen Ehen hatte er seinen Escort-Job noch nicht, glaubt aber, dass das funktionieren könnte. Allerdings sei es für die Partnerin vielleicht schwerer, weil die Frau ihren Mann nicht teilen und für sich alleine haben möchte. "Wenn’s in die Intimität geht, wird’s prekär." Er selbst kann das gut trennen. Bewiesen hat er es bei seiner Ex-Freundin, die selbst im Escort-Geschäft tätig war. Gescheitert sei die Beziehung an etwas anderem.

LIEBE mal anders

Das Wichtigste im Leben ist es, geliebt zu werden. Die Liebe gibt Halt, Kraft und Mut – und hat so viele Facetten, ist immer anders. Genau darum geht es unserer Kollegin Anjoulih Pawelka, die hier in loser Folge neue Geschichten über die Liebe erzählt.