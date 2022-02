Von Harald Berlinghof

Drei Mütter wurden benötigt, um das Klonschaf Dolly zu kreieren. Ein Vater war gar nicht erforderlich. Und heraus kam im 277. Versuch, weil 276 Anläufe dazu schief gingen, ein weibliches Schaf, das eine verkürzte Lebenserwartung hatte. Wovon man man aber bei der Geburt des Schäfchens aber noch nichts wusste. Und so war der Jubel unter den beteiligten Wissenschaftlern aus Schottland groß. Der Mensch konnte Gott spielen!

Normalerweise wird bei der biologischen Fortpflanzung der halbe Chromosomensatz einer Eizelle durch den ebenfalls halben Chromosomensatz einer Spermazelle vervollständigt. Das Klonschaf Dolly wurde aber geschaffen, indem man Eizellen von Schafen von ihrem mütterlichen haploiden (halben) Chromosomensatz befreite und den Zellkern durch den vollständigen Chromosomensatz einer Schaf-Euterzelle ersetzte. Daraus entstand dann ein gentechnisch identischer "Zwilling" des Schafes, das die Euterzelle zur Verfügung stellte. Die Methode nennt sich Kerntransfer.

Die Erzeugerin der Eizelle gilt als erste Mutter von Dolly. Das Schaf der Euterzelle ist die zweite Mutter. Und die Leihmutter, die Dolly schließlich ausgetragen hat, ist die dritte Mutter. Ein männlicher Vertreter als Schafbock kommt bei Dolly nicht vor, wenngleich auch das Genmaterial eine Hautzelle eines Schafbocks statt einer weiblichen Euterzelle denkbar gewesen wäre.

Das Schaf Dolly war nach seiner Geburt die Sensation in allen Medien und zierte die Titelseiten vieler Magazine. Keine Zeitung ohne Schafkopf damals. Und der Ruhm von Dolly ist bis heute nicht völlig verblasst. Ausgestopft steht sie im schottischen Nationalmuseum.

Der britische Embryologe Ian Wilmut. Foto: dpa

Im Februar 1997 erklärten die schottischen Forscher Keith Campbell und Ian Wilmut, dass es ihnen gelungen sei, ein komplettes Säugetier auf gentechnischen Weg zu erzeugen. Als die Wissenschaftler diese Nachricht verkündeten, war Dolly schon acht Monate alt. Und sie erreichte – bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung eines Schafes von zehn bis zwölf Jahren – nur ein Alter von sechs Jahren. Nicht gerade biblisch. Zu diesem Zeitpunkt zeigte Dolly bereits deutliche Vergreisungssymptome.

Das war ein Schock für die Wissenschaftler, die an dem Tierversuch mitgearbeitet hatten. Denn als Ursache wurden verkürzte, sogenannte Telomere erkannt, die Teil des Chromosomensatzes sind und die ganz wesentlich die Lebenserwartung eines jeden Lebewesens mitbestimmen. Der Grund für die Verkürzung war nicht ganz klar. Es war allerdings so, dass die Euterzelle, aus der das Schaf Dolly entstand, bereits gealtert war und somit verkürzte Telomere mitbrachte, was offenbar Auswirkungen auf die Lebenserwartung des Klons hatte. Zählt man das Alter der Euterzelle und das Alter von Dolly bei ihrem Tod zusammen, kommt man auf zwölf Lebensjahre.

Seit Dolly jedenfalls brodelt es innerhalb der Wissenschaftlergemeinde. Einen praktikablen Nutzen für die Menschen sehen die einen, ethische Bedenken führen andere ins Feld. Doch mit der Gentechnik ist es wie mit Beton: Es kommt drauf an, was man draus macht. Wenn mit Hilfe der Biotechnologie, und dazu zählt auch die Gentechnik, neue Medikamente entwickelt werden, dann ist die Zustimmung dazu groß. Bei der sogenannten weißen Gentechnik, wo im industriellen Maßstab genveränderte Bakterien oder Pilze einen gewünschten Stoff erzeugen, ist die Methode weitgehend akzeptiert, auch weil sie nicht so sehr im Rampenlicht steht.

Die industrielle Herstellung von Insulin mit Hilfe des gentechnisch manipulierten Darmbakteriums Escherichia Coli beispielsweise geschieht seit 1980 und kaum jemand hat etwas dagegen einzuwenden. Früher verbrauchte jeder insulinpflichtige Diabetiker pro Woche ein Schwein. Denn aus der Bauchspeicheldrüse dieser Tiere wurde das nötige Insulin gewonnen. Heute produzieren Colibakterien, die jeder Badeseegast scheut wie der Teufel das Weihwasser, menschliches Insulin in industriellen Tanks. In Lebensmitteln hat die Gentechnik allerdings nach Meinung einer überwiegenden Zahl der Bevölkerung nichts zu suchen. Und vor allem die grüne Gentechnik, die sich mit der Veränderung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen befasst, erfährt – ganz besonders in Deutschland – starken Gegenwind.

In den USA sind die Gentechnik-Gesetze, die in Deutschland aus ethischen Gründen vieles verbieten, viel liberaler. Das geht sogar so weit, dass dort das Klonen von Haustieren erlaubt ist. Stirbt Klein-Fiffi an Altersschwäche, dann kann man sich das Hündchen einfach neu bestellen. Falls man vor dem Tod des Originals Gewebeproben hat nehmen lassen. 25.000 Dollar kostet eine neue Katze, das doppelte kostet ein neuer Hund.

Schöne neue Gentechnik-Welt: der transgene Bulle Herman im Leidener Naturalis-Museum. Foto: Henk Caspers

Auf einem Acker in Holland unweit von Gouda stand in den 90er Jahren der Bulle Herman. Er war ein Prachtvieh und niemand konnte ihm ansehen, dass er das Produkt eines gentechnischen Versuchs war. Er war zwar kein Klon-Stier, jedoch war ihm ein zusätzliches Gen zur Erzeugung von menschlichem Lactoferrin eingepflanzt worden. Der Stoff kommt in der Muttermilch vor und ihm werden allerlei entzündungshemmende und gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen. Zwar erzeugte Herman der Bulle nicht selbst Lactoferrin. Seine Töchter aber produzierten in ihrer Milch den begehrten Stoff.

Das Insulin-Bakterium, die Klonkatze oder Lactoferrin-Herman – die Spielwiese der Gentechnik ist gewaltig. Und vielleicht kommen auch Brontosaurus, Mammut oder Neandertaler in Zukunft infrage. Man kann sich ausmalen, was skrupellose Vertreter der Gattung Wissenschaftler alles zustande bringen könnten. Wobei ein Jurassic Park mit freilaufenden Dinos noch erträglich wäre. Allerdings ist eine Wiederauferstehung der Dinosaurier eher unwahrscheinlich, da keine brauchbare DNA aus jener Zeit zu finden ist.

Schöne neue Gentechnik-Welt: das Skelett eines Mammuts, das genetisch wieder auferstehen könnte. Foto: Getty

Beim Mammut sieht die Sache schon anders aus. Immer wieder werden in sibirischen Permafrostböden tiefgefrorene Mammuts gefunden, die DNA enthalten. Tatsächlich gibt es Wissenschaftler, die eine Reproduktion eines solchen Tieres, dessen Chromosomen in die Eizelle einer Elefanten-Leihmutter eingebracht würden, als nicht unmöglich ansehen. Doch hier besteht das Problem, die Artenschranke zu überwinden. Ein Mammut ist schließlich kein Elefant. Und selbst bei Klon-Versuchen innerhalb derselben Art ist die Effektivitätsrate gering. Bei Dolly entstand bekanntlich aus 277 behandelten Eizellen nur ein einziges Schaf.

Schöne neue Gentechnik-Welt: geklonte Affen in China. Foto: dpa

Dennoch: In China wurden schon Affen geklont, Katzen, Schafe, Rinder und Hunde bereits an vielen Orten der Erde gentechnisch reproduziert. Rein technisch ist die Methode kein Hexenwerk. Und es gab auch schon unbewiesene Behauptungen, dass menschliche Embryos geklont wurden. Wie hatte es ein amerikanischer Physiker ausgedrückt: "Es ist doch nur eine andere Form, ein Kind zu bekommen, ein kleines, süßes Baby." Eine Hemmschwelle scheint es kaum noch zu geben. Und ein geklonter Neandertaler, das steht fest, würde für noch größere Schlagzeilen sorgen als einst Dolly.