Die Mitglieder der Band Kraftwerk stehen beim zweitägigen Musikfestival Lollapalooza auf dem Gelände des Olympiaparks auf der Bühne. Kraftwerk soll den Sonderpreis «Early Influence Award» erhalten, mit dem Künstler geehrt werden, deren Musik und Stil einen Einfluss auch die Rock-Szene hatte. Kraftwerk war seit 2003 bereits sechs mal für die Aufnahme in die Ruhmeshalle des Rock & Roll nominiert, schaffte es aber in der Endrunde noch nicht unter die Auserwählten.

Cleveland/Düsseldorf. Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Bei der 36. jährlichen Rock & Roll Hall of Fame-Einführungszeremonie am 30. Oktober im Rocket Mortgage Fieldhouse in Cleveland (Ohio) wird Kraftwerk mit dem Early Influence Award ausgezeichnet. Die Band um Ralf Hütter war in der Vergangenheit bereits sechs Mal nominiert, jetzt hat sich ein internationales Abstimmungsgremium von mehr als 1200 Künstlern für sie entschieden. Darunter aktuelle Hall-of-Fame-Mitglieder, Historiker und Vertreter der Musikindustrie. Faktoren wie der Einfluss eines Musikers auf andere Künstler, Länge und Tiefe der Karriere und des Gesamtwerks, Innovation und Überlegenheit in Stil und Technik wurden bei der Wahl berücksichtigt.

Die Anfänge: Ende der Sechziger zählen Florian Schneider-Esleben und Ralf Hütter zu den jungen Musikern, die große Teile deutscher Kultur ablehnen, da sie im Verdacht der Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus stehen. Im Frühjahr 1970 nehmen die Multiinstrumentalisten unter dem Namen Organisation das improvisatorische Album "Tone Float" auf - begleitet von Basil Hammoudi (Perkussion), Butch Hauf (Bass) und Alfred Mönicks (Schlagzeug). Bald darauf wählen die Kunststudenten für ihr multimediales Projekt den Namen Kraftwerk. Im Düsseldorfer Kling-Klang-Studio schrauben sie an einem Sound, der die Raffinesse zeitgenössisch-elektronischer Musik mit der Dynamik des Rock verbinden soll. Am 8. April 1970 geben sie in Karlsruhe ihr Live-Debüt.

Kosmische Klangreise: Vorerst kommt die kosmische Klangreise noch fast ohne Worte aus. Aber Kraftwerks Vorstellungen von Pop-Musik sind von Anfang an revolutionär: Schluss mit Bombast und virtuosem Hokuspokus, zurück zu den Wurzeln – sprich: minimalistische Trance-Grooves mit wunderschönen Melodien und zerstörerischen Feedbacks. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Mehr als 50.000 Exemplare des im Sommer 1970 erscheinenden Debütalbums "Kraftwerk" gehen über den Ladentisch, das sperrige Instrumentalstück "Ruckzuck" wird zum Song des Jahres 1971 gewählt. Heutzutage absolut undenkbar.

Die ersten Lasershows: Als Keyboarder Ralf Hütter vorübergehend aussteigt und durch den Gitarristen Michael Rother ersetzt wird, kennt die Experimentierfreude keine Grenzen mehr. Florian Schneider spielt verfremdete Flöte und elektrische Geige, Klaus Dinger klopft beharrlich seinen 4/4-Takt. Die skurrilen und dennoch swingenden Stücke heißen "Strom", "Spule" oder "Megahertz". Der Prototyp eines Lasers der Firma Siemens kommt bei Shows zum Einsatz. "Bei den Konzerten hatte Florian eine Menge Schrotthäufchen vor sich aufgebaut. Effektgeräte, mit denen er alles platt spielte", erinnerte sich der 2008 verstorbene Klaus Dinger an seine Zeit mit den Elektronikpionieren. "Bei ‚Ruckzuck’ machte Michael mit seiner verzerrten Gitarre einen Mördersound, bei dem wir ganz schön durch die Halle flogen."

Ein neuer Sound: Mithilfe des Minimoog-Synthesizers machen Ralf Hütter und Florian Schneider sich jetzt an die akustische Darstellung des Ruhrgebiets. Ihre vierte Platte "Autobahn" erscheint 1974 und ist inspiriert von langen nächtlichen Autofahrten. Die minimalistische Musik hat einen ausgesprochen beschreibenden Charakter und schickt den Hörer auf eine elektronisch erzeugte Deutschlandreise. "Das Auto ist wie ein Musikinstrument", sagt Ralf Hütter. Es ist eine ganze Lebensphilosophie, die aus der Elektronik kommt." Ganz im Sinne des Futurismus der Siebziger Jahre verwenden Kraftwerk Geräusche von Kraftfahrzeugen, Kaffeemaschinen und Staubsaugern. Ihr amerikanischer Manager überzeugt die Gruppe entgegen dem ursprünglichen Plan, aus dem 23-minütigen Titelstück eine dreiminütige Radioversion zu machen. "Autobahn" wird weltweit zum Erfolg. Davon kann auch das Nachfolgewerk "Radio-Aktivität" mit seinen feinen Klangmustern und seiner süßen Monotonie noch zehren. Kraftwerk bedienen sich darauf der deutschen Sprache und der Maschinen, die die deutsche Industrie herstellt.

Ihrer Zeit voraus: Zum Instrumentarium gehören jetzt modernste Synthesizer, Analog-Sequenzer, Taktgeneratoren, sprechende Schreibmaschinen, Lichtschranken-und Elektroplattenschlagzeuge, Intervallomaten sowie ihr Kling-Klang-Studio, das sie zum Teil wie ein eigenes Instrument bespielen. Auch mit ihrem repetitiven Prinzip sind Kraftwerk der Zeit weit voraus. Diese neue Pop-Ästhetik und eine fast schon parodistisch anmutende Antishow aus Stille und unterkühlter deutscher Tüchtigkeit wirkt auf das an Spektakel gewöhnte amerikanische Publikum wie ein Schock. Die Deutschen agieren auf der Bühne wie Roboter und geben provozierende Statements ab: "Für uns gehören Gitarren und Schlagzeuge der Vergangenheit an."

Die Roboter: Bei der zeitgleichen Präsentation des Albums "Mensch-Maschine" 1978 in New York und Paris lassen sich die öffentlichkeitsscheuen Musiker von optisch identischen Robotern vertreten, die eigens von einem Bildhauer entworfen wurden. Hütter, Schneider und Co. mischen sich unters Publikum, um von dort ihre Alter Egos zu steuern. Bei der anschließenden Welttournee widerlegt Kraftwerk eindrucksvoll die Behauptung, elektronische Musik sei emotionslos und kopflastig. Die Single "Die Roboter" klettert in Deutschland bis auf Platz 5. Eine Einladung der ZDF-Hitparade wird von der Gruppe ignoriert.

Eine frühe Form von Rap: Das Album "Computerwelt" thematisiert 1981 die Computerisierung der Gesellschaft mit ungewohnt harmonischen und romantischen Klängen. Selten klang elektronische Musik so inhuman und trotzdem ergreifend. Der satirische Song "Das Model" erobert 1982 Platz 1 der englischen Charts und löst weltweit einen Kraftwerk-Boom aus. Ralf Hütters markanter Sprechgesang klingt zuweilen wie eine frühe Form von Rap. Die minimalistischen Texte spielen eine wesentliche Rolle in der rhythmischen Struktur der Songs. In den Neunziger Jahren widmen Hütter und Florian Schneider sich exzessiv dem alpinen Radfahren. Die Gerüchteküche brodelt. Insider wollen bei Hütter Züge einer autistischen Persönlichkeit festgestellt haben: Ist er ein Roboter-Mensch? Halb Wesen, halb Ding?

Im Museum of Modern Art: 2008 gibt Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider (†2020) überraschend seinen Austritt bekannt. Seinen Platz übernimmt der Video-Operator Falk Grieffenhagen. 2012 werden die Kraftwerker ganz offiziell zu Künstlern erhoben, indem sie ihre acht klassischen Alben bei acht Konzerten in Folge im Museum of Modern Art in New York spielen dürfen. Zudem zeigt der Münchner Kunstbau ihre 3-D-Musikvideokollagen in Form einer von der Band selbst entworfenen Installation.

Ehrungen fürs Lebenswerk: Kraftwerk sind ihrer Zeit immer voraus gewesen: So begründet 2013 auch die Recording Academy die Verleihung des Ehren-Grammy an die Band. Und da ihr Einfluss weit über die Elektroszene hinausreicht, wird der Gruppe nun am 30. Oktober die vielleicht größte Ehre ihrer mehr als 50-jährigen Karriere zuteil: die Einführung in die Rock & Roll Hall of Fame.