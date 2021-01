Von Daniel Bräuer

Norderney. Schon einmal hat Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) zwischen den Dünen einer Nordseeinsel ("Mord auf Langeoog") ermittelt. Nun führt ihn der Fall "Tödliche Flut" mit Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) nach Norderney.

Was ist passiert? Eine "Bekannte von früher" kontaktiert Falke: Imke Leopold (Franziska Hartmann), in zahlreichen Krisengebieten abgehärtete Investigativjournalistin, ist auf Norderney einem Skandal um illegale Baugenehmigungen im Naturschutzgebiet auf der Spur. Kurz darauf wird dort ein Immobilienmakler ermordet, Imke brutal überfallen. Falke und Kollegin Julia Grosz quartieren sich in Imkes Häuschen ein – und erforschen das Beziehungsgeflecht auf der kleinen Insel. Jeder kennt jeden, jeder braucht jeden, und irgendwann stand jeder einmal auf Imke. "Bestechung? Viel zu plump!", raunzt die Granddame aus dem Kirchenchor. Welche Rolle spielen der Vizebürgermeister Lohmann oder der Bauunternehmer Gerdes? Und wie weit darf man gehen, um das Geld eines großen Investors auf die Insel zu holen, auf das alle hoffen?

Worum geht es wirklich? Um Vertrauen. Zeitlicher Zufall: Während der Vorarbeiten zu "Tödliche Flut" flog der Skandal um gefälschte Reportagen eines "Spiegel"-Reporters auf. Natürlich weiß die Dorfgemeinschaft, dass auch Nestbeschmutzerin Imke "lügt wie gedruckt". Nun ist sie zwar kein weiblicher Claas Relotius. Aber auch ihr sollte man nicht alles glauben. Falke kapiert das später als alle anderen – und dann ist es fast zu spät.

Wie schlagen sich die Kommissare? Ach, Falke. Erst wird ihm so richtig klar, dass sein erwachsener Sohn ihn nicht mehr braucht. Und dann kommt die "alte Geschichte" mit Imke hoch – die eine wilde Affäre war. Auch so eine Wahrheit, die erst scheibchenweise raus darf. Oder wirft er sich nur aus Schuldgefühl in den Fall, weil er Imkes ersten Hilferuf ignoriert hat? Grosz (Franziska Weisz) bleibt jedenfalls professionell distanzierter – und lässt sich nicht hinters Licht führen.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Die selbsternannten Personenschützer und Ermittler und die im mehrfachen Wortsinn Enthüllerin unter einem Dach – eine spannende Mischung für kleine Psychodramen. Man kann die Eifersucht in dem kleinen Hexenhäuschen in den Dünen förmlich knistern hören.

Was sind die Schwächen? So manche Wende kündigt sich dem Zuschauer dann doch zu offensichtlich an; das dramatische Finale im Watt hat logische Schwächen. Und: Kein Journalist würde der Polizei als allererstes und unaufgefordert seine wichtigste Quelle offenlegen.

Und sonst noch? Untermalt von der NDR-Radiophilharmonie, setzt Regisseur Lars Henning das Sommerferienparadies Norderney wunderbar düster in Szene. Der gesellschaftlichen Enge hat Imke einst zu entkommen versucht. Jetzt muss sie doch eingestehen: "Vielleicht ist es das, was in der all der Sch... einem Zuhause noch am nächsten kommt." Dezent platzierter Lokalkolorit: Die Kaninchenplage in den Dünen ist real – die investorenfreundliche Umweltschweinerei dagegen frei erfunden, betont Henning.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? "Männer sind überbewertet", prosten sich Kriegsreporterin und Ermittlerin in einem seltenen Moment der alkoholgesättigten Verschwesterung zu. Weshalb es ja auch Grosz ist, die kurz darauf hinter die wahre Geschichte kommt, nicht der leicht befangene Falke.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja, auch wenn die Kriminalgeschichte nicht ganz so spannend ist wie die Psychostudien rundherum.