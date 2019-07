Von Heribert Vogt

Heidelberg. Sein Roman "Der Vorleser" ist ein Weltbestseller, in dessen Verfilmung Kate Winslet 2009 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Allein damit gehört Bernhard Schlink in der Heidelberger Literaturtradition, in der man Namen wie Johann Wolfgang von Goethe oder Günter Grass antrifft, zu den markantesten Autoren. Am Samstag wird der mit Heidelberg aufs Engste verbundene Schriftsteller 75 Jahre alt. Eine weitere Besonderheit Schlinks: Er hat eine Doppelkarriere durchlaufen - neben den großen literarischen Erfolgen steht seine bedeutende juristische Laufbahn.

Und gerade diese stand kürzlich im Blickpunkt, als Schlink im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut über Alltagskultur als Leitkultur sprach. Dort trat das SPD-Mitglied nicht als schöngeistiger Romancier auf, sondern als Jurist, der pragmatisch nach Problemlösungen sucht - hier bei der Integration von Migranten. Dagegen stand bei Schlinks Heidelberger Poetikdozentur 2010 der Literat im Zentrum. Der Auftakt dieser Veranstaltung unter dem Motto "Gedanken über das Schreiben" in der überfüllten Alten Aula war ein Höhepunkt im kulturellen Leben Heidelbergs.

Zu seiner Doppelrolle als Jurist und Autor äußerte sich Schlink damals gegenüber der RNZ: "Juristen lesen, Juristen schreiben, und neben einer lieblosen juristischen Gebrauchssprache gibt es eine schöne, klare, kraftvolle und zupackende juristische Wissenschafts- und auch Praxissprache; an meiner Heidelberger Heimatuniversität denke ich zum Beispiel an die Sprache von Gerhard Anschütz und Ernst Forsthoff. Der sorgsame Umgang mit der juristischen Sprache mag eine gute Voraussetzung für den sorgsamen Umgang mit der literarischen Sprache sein."

Heute wird Schlinks gesamtes Schaffen vom "Vorleser" überstrahlt. Seit der Veröffentlichung dieses 1995 zuerst in den USA publizierten Romans zählt er zu den bekanntesten Schriftstellern der deutschen Gegenwartsliteratur. Das Buch wurde zu einem internationalen Sensationserfolg mit Millionenauflage, wie es ihn seit der "Blechtrommel" von Günter Grass in Deutschland nicht mehr gegeben hatte. "Der Vorleser" wurde in 52 Sprachen übersetzt und war das erste deutsche Buch, das auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times stand.

Der Roman, in dem der 15-jährige Gymnasiast Michael Berg Ende der 1950er Jahre in Heidelberg die 20 Jahre ältere Straßenbahnschaffnerin Hanna Schmitz kennenlernt, thematisiert die Judenvernichtung im "Dritten Reich", die Schuldfrage sowie den Konflikt der Generationen nach dem Krieg. Das Buch ist in den Lehrplänen der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II mehrerer Bundesländer verankert.

Im Jahr 2007 begann Stephen Daldrys Verfilmung des Romans in Berlin, Köln sowie im sächsischen Görlitz, wo zum Nachkriegsambiente auch historische Autos mit Heidelberger Nummernschildern gehörten. Bei dieser Produktion sollte zunächst Hollywoodstar Nicole Kidman die Rolle der ehemaligen KZ-Aufseherin Hanna Schmitz übernehmen, die Oscar-Preisträgerin musste jedoch wegen einer Schwangerschaft absagen. Nachfolgerin wurde die Britin Kate Winslet, die neben Leonardo DiCaprio in dem Kino-Welterfolg "Titanic" berühmt geworden war. Im Januar 2009 bekam die 33-Jährige für ihre Leistung in "Der Vorleser" einen Golden Globe als "Beste Nebendarstellerin". Bei der Verleihung in Hollywood dankte sie Schlink für sein "wunderbares Buch".

In Stephen Daldrys Verfilmung von Bernhard Schlinks Roman "Der Vorleser" liest Michael Berg (David Kross) der früheren KZ-Aufseherin Hanna Schmitz (Kate Winslet) aus Lessings Drama "Emilia Galotti" vor. Foto: Senator Film

Vor der 81. Oscar-Verleihung am 22. Februar 2009 erhielt Daldrys "Vorleser" fünf Nominierungen: in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", "Beste Hauptdarstellerin", "Beste Kamera" und "Bestes adaptiertes Drehbuch". Tatsächlich erhielt dann Kate Winslet den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin".

Schlink dazu 2010 im RNZ-Interview: "Die Premiere in New York, die Premiere in Berlin, beide Premieren mit Pressekonferenzen und Empfängen und Einladungen - das waren jeweils zwei Tage eines Wirbels, wie ich ihn noch nie erlebt hatte." Auch hatte ihn Stephen Daldry, der Regisseur des Films, bei der Produktion "großzügig einbezogen". Es war Schlink, der die ostdeutsche Stadt Görlitz als Drehort mit Nachkriegsambiente vorgeschlagen hatte.

Geboren wurde Bernhard Schlink am 6. Juli 1944 in Großdornberg (heute Bielefeld). Sein Vater war der Heidelberger Theologieprofessor Edmund Schlink, 1953-1954 Rektor der Universität. Kurz nach Schlinks Geburt zog die Familie nach Heidelberg, wo er das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium besuchte. Er studierte Jura an der Universität Heidelberg und an der Freien Universität Berlin. 1974 erhielt Schlink ein Jahresstipendium an der Stanford University in Kalifornien.

Im Jahr 1975 promovierte er in Heidelberg, und 1981 habilitierte er sich in Freiburg. Er war Professor an den Universitäten Bonn sowie Frankfurt und bis zu seiner Emeritierung 2009 an der Humboldt-Universität Berlin. Von 1987 bis 2006 war Schlink Richter am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster. Zwischen Dezember 1989 und April 1990 arbeitete er als Berater am Verfassungsentwurf des Zentralen Runden Tisches der DDR mit.

Und 2005 vertrat er die Bundesregierung im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht über die Klagen zweier Bundestagsabgeordneter gegen die Entscheidung von Bundespräsident Horst Köhler, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen festzusetzen. Schlink ist Mitglied im Kuratorium der ersten deutschen juristischen Internetzeitschrift Humboldt Forum Recht.

Kate Winslet 2009 mit dem Oscar für ihre "Vorleser"-Rolle. Foto: Paul Buck

Gemeinsam mit seinem Freund Walter Popp veröffentlichte Schlink 1987 seinen ersten Kriminalroman "Selbs Justiz", und weitere Krimis aus seiner Feder folgten. Die Autorin Dorothee Nolte urteilte über Schlinks Selb-Romane: "Es sind schwungvoll geschriebene, häufig witzige Romane, die - Ortskundige werden Straßen und Gebäude wiedererkennen - in Mannheim und Umgebung spielen; raffiniert gebaute Geschichten, in denen die politische Aktualität und die deutsche Vergangenheit präsent sind."

Nach ersten Ehrungen für "Die gordische Schleife" (Glauser-Preis) und "Selbs Betrug" (Deutscher Krimi Preis) erhielt Schlink für den "Vorleser" die internationalen Auszeichnungen Premio Grinzane Cavour (Italien 1997), Prix Laure Bataillon (Frankreich 1997), Mainichi Shimbun (Japan 2000), Eeva-Joenpelto-Preis (Finnland 2001) und Park Kyung-ni (Korea 2014).

Auch Schlinks Erzählsammlung "Liebesfluchten" (2000) wurde zu einem Bestseller; daraus verfilmte Richard Eyre 2008 die Erzählung "Der Andere" mit Liam Neeson, Antonio Banderas und Laura Linney. Mit "Die Frau auf der Treppe" erreichte Schlink Platz 1 der "Spiegel"-Bestsellerliste "Belletristik".

Bereits 2009 schenkte Schlink seine Manuskripte und Korrespondenzen dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Das Manuskript zu "Der Vorleser" ist im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.