Auf der Jagd nach den Stickern gehen Menschen nicht nur ins Internet zu Tauschbörsen, sondern versuchen ihr Glück auch auf der Straße, wie hier in Hamburg für die WM 2018 in Russland. Foto: dpa

Heidelberg. Tütchen aufreißen, die fünf Sticker rausholen – entweder zur Jubelpose ansetzen oder sich bedröppelt über die Doppelten ärgern. Fußballfans oder die, die es von Kindesbeinen an werden wollen, stoßen früher oder später auf die kultigen kleinen Panini-Sticker. Die italienische Firma aus Modena vertreibt seit der WM 1970 in Mexiko die Klebe-Bildchen der Spieler aus der ganzen Welt extra zu den großen Turnieren.

Doch längst konzentriert sich der Stickermarkt nicht mehr nur auf Fußball. Die Palette der bunten Bildchen reicht von Radsportlern, Peppa Pig, Star Wars bis hin zu Bibi & Tina. Und neben Panini sind mittlerweile auch diverse Supermarktketten ganz heiß auf die Sticker.

Mit eigenen Kollektionen wollen sie Kunden anlocken. So gibt es beispielsweise bei Rewe das "offizielle DFB-Sammelalbum". Und die italienische Konkurrenz Ferrero mischt mit seinem Sammelheft ebenfalls ordentlich mit einer 2021er-Edition mit. Dennoch bleibt Panini weiterhin der Marktführer.

Nur einige der begehrten Bildchen aus den vergangenen Jahrzehnten: Ronaldo. Foto: Panini

Euro 2020? Es ist doch schon 2021!

Auch das noch! Corona hat auch die Sticker-Bildchen-Industrie kräftig durcheinandergewirbelt. Durch die verschobene EM auf das Jahr 2021 und der Entscheidung der UEFA, dass sämtliche Plakate, Banner, Fanartikel und das Logo bestehen bleiben sollen, sah sich Panini gezwungen, die bereits millionenfach bedruckten Sticker und Heftchen auf dem Markt zu belassen. Dafür mussten aber die sogenannten "Updates" deutlich üppiger ausfallen – hier werden Spieler noch nachgedruckt, die sechs Monate vor dem Event noch nicht absehbar waren.

Es steht in Modena wohl eine Glaskugel, um die Spieler der jeweiligen Teams vorauszusehen. Die Panini-Trefferquote lag bei der letzten EM 2016 für das deutsche Team bei gut 70 Prozent. Sechs der ausgewählten 20 Spieler waren gar nicht erst dabei: Marco Reus und Ilkay Gündogan fehlten wegen Verletzungen. Christoph Kramer, Max Kruse, Erik Durm und Matthias Ginter wurden nicht berufen. Und wer hätte in diesem Jahr schon mit Christian Günther (SC Freiburg) und Kevin Volland (AS Monaco) gerechnet?

Sammelwut und Tauschbörse

Wie sehr die Sammelwut den Globus, auch im Internetzeitalter, erfasst hat, lässt sich nicht nur am Umsatz ablesen. Doch er ist ein starker Indikator: Im Weltmeisterschaftsjahr 2018 erzielte Panini einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Besonders bei Gastgeberländern von großen Fußballevents schießen die Verkaufszahlen in ungeahnte Höhen. Beim WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland wurden hierzulande über 160 Millionen Stickertütchen verkauft. Supermarktketten, Kaufhäuser oder Kioske verschenken sogar Aufkleber, um fußballverrückte Kunden zu begeistern.

Für Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU scheint der Erfolg programmiert. "Aus der Sicht der Supermärkte rechnet sich das allemal. Die Kinder drängen ihre Eltern wegen der Bilder, dort einkaufen zu gehen." Und die "Doppelten"?

Früher musste noch auf Treffen oder über Zeitungsannoncen getauscht werden. Mit den Online-Tauschbörsen und abertausenden Mitgliedern in Facebook-Gruppen hat sich die Szene völlig gewandelt. Die Nutzer stellen ihre Wünsche in Zahlenlisten handgeschrieben oder in Excel-Tabellen online und tauschen, was das Zeug hält. Damit steigt die Chance, sein Album voll zu bekommen. Am besten noch vor dem Finale am 11. Juli in London.

Nur einige der begehrten Bildchen aus den vergangenen Jahrzehnten: Philipp Lahm. Foto: Panini

Nostalgische Sticker

Die Sticker haben sich in das kollektive Gedächtnis der letzten Generationen eingebrannt. Dabei landen diese nicht immer unbedingt in Alben, sondern oft auch auf diversen Schranktüren in Kinderzimmern. Darauf verirrte sich auch öfters ein Thomas "Ikke" Häßler – zumindest bis zum Jahr 1996 eine prägende Figur im deutschen Fußball.

Aber warum reagieren viele Fans so emotional auf die kleinen Sticker? "Ein Faktor könnte Nostalgie, die Erinnerung an die eigene Kindheit sein", sagt Verena Hüttl-Maack, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim. Oft werde der Spieltrieb angeregt. "Das Öffnen der Tüten erzeugt außerdem positive Emotionen, auch wenn das Resultat am Ende gar nicht so großartig ist. Man empfindet eine Art Belohnungseffekt." Darüber hinaus ist der sogenannte "Ikea-Effekt" entscheidend. Etwas selbst Zusammengebautes wird oft als wertvoller angesehen. Selbst wenn es "nur" selbst eingeklebte Bildchen sind.

Nur einige der begehrten Bildchen aus den vergangenen Jahrzehnten: Oliver Bierhoff. Foto: Panini

Verhaltensökonom Felix Klimm von der Ludwig-Maximilians-Uni in München stellt den sozialen Aspekt in den Vordergrund: "Wenn in einer Klasse viele Kinder ein Panini-Album haben, kann der Wunsch nach einem eigenen Album sehr groß sein für die, die nicht sammeln." Fußballfans jeden Alters sammeln aus Leidenschaft – auch in Anerkennung der Stars. Der Blick auf den Geldbeutel rückt dabei oft in den Hintergrund.

Preise steigen, Anzahl der Sammel-Bildchen aber auch

Alles wird irgendwie teurer: die Mitgliedschaft im Verein, Fußballtrikots oder die Stadionwurst mit Senf. Auch die schlauen Italiener aus Modena wissen genau, welche Stellschrauben gedreht werden müssen. Mittlerweile kostet ein Sticker 20 Cent – also eine Tüte für einen Euro. 2018 lag der Preis noch bei 18 Cent, 2014 sogar nur bei 15 Cent. Ein Preisanstieg pro Jahr von über zehn Prozent. Ähnlich sieht es bei der Anzahl der Bildchen aus. In der aktuellen Ausgabe ist Platz für 678 Aufkleber. Nur 354 brauchte der Sammler, um das Heft bei der EM 1996 zu komplettieren. Bei der EM 2008 stieg die Zahl schon auf 535.

Um das Album zu vervollständigen – rein theoretisch, wenn es gar keine Doppelten geben würde – werden etwas weniger als 136 Päckchen benötigt. Macht also 135,60 Euro plus die zwei Euro für das Heft. Wird eine Wahrscheinlichkeitsformel bemüht, und dafür sind nur rudimentäre Kenntnisse in Mathematik erforderlich, bräuchte es knapp 1000 Tütchen, um das Album selbstständig vollzukleben. Ein hehres Ziel für eingefleischte Panini-Sammler. Und zur Not, falls es mit dem Tauschen nicht so recht klappen will, können fehlende Sticker (maximal 100 Stück) direkt bei Panini nachbestellt werden. Aber wer schaut sich schon eine Lösung eines Kreuzworträtsels vorm Knobeln an? Der Spaß geht zwar gehörig auf den Geldbeutel. Wenn es gut läuft, kann so ein Album aber womöglich für einen Kleinwagen reichen.

Nur einige der begehrten Bildchen aus den vergangenen Jahrzehnten: Jürgen Klinsmann. Foto: Panini

Sticker als Spekulationsobjekt

Gold ist eine Wertanlage, Sneaker mittlerweile auch. Aber Panini-Sticker? Unter Umständen ja. Wie mit fast allem gilt auch hier: je älter, je seltener und je besser der Zustand, desto wertvoller. Die internationale Ausgabe mit 271 geklebten Stickern von der WM 1970 in Mexiko brachte sagenhafte 12.038 Euro bei einer Versteigerung ein – mit Unterschrift von Brasilien-Legende Pelé.

Einzelbilder stehen nicht gerade hoch im Kurs, eher besondere Begebenheiten treiben die Sammler an, Höchstsummen zu bieten. So erzielte eine noch verpackte Panini-Box mit 100 ungeöffneten Tütchen von der WM 1986 in Mexiko satte 2250 Euro. Nicht jeder hat bei sich zu Hause 40 Jahre alte Panini-Utensilien herumliegen, auch nicht so alte Alben steigen im Wert – teilweise leer oder gefüllt.

Ein volles Album der WM 1998 in Frankreich wird mit bis zu 400 Euro gehandelt. In 30 Jahren könnte das aktuelle EM-Heftchen also wertvoller sein als man gedacht hätte – und vielleicht mehr als jedes andere. Besonders ist es auf jeden Fall, wenn 2020 draufsteht, aber 2021 drinsteckt. Für den Sammelwahn ist es also nie zu spät und man selbst niemals zu alt.