Von Matthias Miltz

Es ist eine Geschichte, die so alt ist, wie die des Fußballs selbst: Die der Erzrivalen. In nahezu jeder Fußballliga der Welt gibt es diese Spiele, in denen zwei verhasste Konkurrenten gegeneinander antreten. Fast jeder Verein hat einen dieser Gegner, den man absolut nicht ausstehen kann. Und die Derbys zwischen solchen Clubs sind legendär, zum Teil gefürchtet und auf der ganzen Welt bekannt. Aufmerksamkeit ist solchen Spielen sicher. Dabei geht es für Sportler, Vereine und Fans um mehr als nur um ein Spiel oder drei Punkte.

Es geht darum, die Nummer eins in der Stadt zu sein, es geht um Religion und um Macht abseits des Spielfeldes. Gerade politische Ereignisse nehmen immer wieder Einfluss auf den Fußball. Und für die Fans sind Spiele mit politischem Hintergrund meist wichtiger als Pokale: Ein Sieg über den Erzfeind ist für sie meist mehr wert, als jeder andere Titel der Welt. Einige "Erzrivalitäten" zwischen Fußballvereinen sind längst legendär. Aber welche Konflikte bilden die Hintergründe der oft brutalen Auseinandersetzungen? Eine Auswahl:

Frank Rijkaard spuckt Rudi Völler an.

Der Klassiker:

Deutschland – Niederlande

Aus deutscher Sicht ist wohl die größte Rivalität die zum Nachbarn aus den Niederlanden. Diese findet ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen die Niederlande überfielen und besetzten. Der Krieg war zwar auch Auslöser für einige andere Rivalitäten, wie zum Beispiel mit England. Allerdings ging diese meist nur von den Gegnern aus. Zwischen Deutschland und den Niederlanden entwickelte sich hingegen über die Jahre eine gegenseitige Abneigung. Richtig zum Vorschein kam diese bei der WM 1974 in Deutschland. Der niederländische Mittelfeldspieler Wilhelm van Hanegem konnte Geschichte und Sport nicht trennen und sagte: "Ich hasse sie. Sie ermordeten meine Familie. Meinen Vater, meine Schwester, zwei meiner Brüder." Viele Niederländer empfanden dann die 2:1-Niederlage im Finale als zweite Schmach durch die Deutschen, nach der Besetzung. Auch wenn die beiden Superstars der damaligen Teams, Franz Beckenbauer und Johan Cruyff, persönlich befreundet waren, sollten noch weitere denkwürdige Duelle folgen. Wie zum Beispiel bei der WM 1990, als Frank Rijkaard gleich zwei Mal in Richtung der wehenden Mähne von Rudi Völler spuckte. Der Schiedsrichter allerdings gab Völler eine Mitschuld und schickte beide glatt mit Rot vom Feld – einer der prägendsten Momente der deutsch-niederländischen Rivalität.

River Plate-Fans vor einem Spiel gegen Boca.

El Superclásico:

Boca Juniors – River Plate

Wenn die Fangesänge beim Spiel zwischen Boca und River erklingen, dann schweigt der Rest des Landes Argentinien. Bereits im Vorfeld dieses Spiels geht es wochenlang nur um den Superclásico. Das Verhältnis der beiden Clubs aus Buenos Aires als Rivalität zu bezeichnen, wäre reine Untertreibung – es herrscht der blanke Hass.

Dabei stammen die beiden Vereine ursprünglich aus demselben Viertel – dem Arbeiterort La Boca. Allerdings zog River Plate in den 1930er Jahren nach Nunez um, das als Reichenviertel galt. Fortan galt River Plate als Verein der Reichen, daher auch ihr Spitzname "Los Millionaros". Boca dagegen blieb dem Hafenviertel treu und galt seither als Verein der Armen. Auch wenn die Fans der beiden mittlerweile aus allen sozialen Schichten stammen, so überdauerte die Feindschaft aus den Anfangsjahren der Clubs die Zeit und bestimmt noch heute die Fanszenen. Die Gruppierungen treten auf wie kriminelle Banden, nicht wie Fußballfans. In den 90er-Jahren entlud sich der Hass zwischen Boca und River Plate auf extreme Art und Weise. So soll zum Beispiel der ehemalige und mittlerweile verstorbene Boca-Anführer Miguel Barrita den Mord an zwei Fans von River Plate angeordnet haben, nachdem man ein Derby mit 0:2 verloren hatte. Ein vermummter Boca-Anhänger kommentierte dies im argentinischen TV: "Empatamos" – Wir haben ausgeglichen. Es folgten zahlreiche gewaltsame Übergriffe, auch mit weiteren Todesopfern.

Als 2002 ein 14-jähriger Junge ums Leben kam, riefen die Spieler beider Teams ihre Fans auf, "die Gewalt aus dem Stadion zu lassen". Seitdem beruhigte sich die Lage innerhalb der Spielstätten tatsächlich. Auf den Straßen Buenos Aires’ ging sie aber weiter. Vor dem Finale der Copa Libertadores (die südamerikanische Champions League) im Jahr 2018, in dem sich die beiden Erzfeinde gegenüberstanden, waren die Ausschreitungen in der Stadt so groß, dass das Derby nach Madrid, und damit erstmals ins Ausland, verlegt werden musste. Nicht ohne Grund sagte River Plates-Kapitän Leonardo Ponzio einmal: "Das ist mehr wie Krieg, als ein Fußballspiel."

Scott Brown (l.) wird im Old Firm von Ian Black gefällt.

The Old Firm:

Celtic Glasgow – Glasgow Rangers

Das "Old Firm" ist, abgesehen vom "Superclásico", das wohl bekannteste Stadtderby der Welt. Brisant macht das schottische Duell nicht nur die Tatsache, dass die beiden Teams in Glasgow beheimatet sind. Dieses Derby verkörpert alles, was ein Duell zweier Erzrivalen ausmacht: Es enthält soziale, politische und religiöse Konfliktfelder. Celtic wurde 1887 von einem Ordensbruder gegründet mit dem Ziel, die Armut in Glasgow zu lindern. Daher gelten sie als Verein der Katholiken, der den Unabhängigkeitsgedanken pflegt. Auf dem Dach des Stadions, dem "Celtic-Park", weht nicht die britische, sondern die schottische und irische Fahne. Die Vereinsfarben grün und weiß sind auf die irische Flagge zurückzuführen.

Das Gegenstück dazu, die Rangers, waren immer ein Verein der Oberschicht. Sie gelten als Verein der Protestanten, die sich dem Königreich zugehörig fühlen – daher die Vereinsfarben blau, weiß und rot. Die Rangers gingen sogar so weit, dass sie für sehr lange Zeit keinen Katholiken in ihrem Verein duldeten. Erst über 100 Jahre nach ihrer Gründung war Maurice Johnston 1989 der erste bekennende Katholik, den die Rangers verpflichteten.

Im "Old Firm" prallen zwei Welten aufeinander. Es geht nicht nur darum, wer die Nummer eins in Glasgow ist, es geht um viel mehr. Das beweist auch die Tatsache, dass eben dieses Derby schuld daran ist, dass in Schottland kein Alkohol mehr in Stadien ausgeschenkt wird. Dass Topspiele meist schon um 12 Uhr am Mittag angepfiffen werden, um zu verhindern, dass vorher getrunken wird. Alles, um Ausschreitungen zu vermeiden. Um zu verstehen, wie es beim "Old Firm" zugeht, ist vermutlich das Derby aus dem Jahr 2011 ein gutes Beispiel: Bereits vor dem Spiel gab es Prügeleien zwischen den beiden Fanlagern – 34 Menschen wurden verhaftet. Der Hass übertrug sich auch von der Tribüne auf den Platz: Der Schiedsrichter zeigte 13 gelbe Karten und verteilte drei Platzverweise.

Das ewige Derby:

Roter Stern Belgrad – Partizan Belgrad

Das Derby in der Hauptstadt Serbiens ist wohl eines der brutalsten in ganz Europa. Auch wenn beide Teams erst seit 1945 existieren, ist es das größte Spiel im Südosten des Kontinents.

Während Roter Stern nach seiner Gründung dem Innenministerium unterstand, war Partizan der Verein der Volksarmee. Noch dazu ist der Gründungsort von Partizan umstritten, weshalb er schon immer als gesamtjugoslawischer Verein galt. Roter Stern dagegen war schon immer serbisch, der Partei und der Polizei nahe und kommunistisch-linientreu. Ausschreitungen stehen auf der Tagesordnung, wenn Partizan auf Roter Stern trifft. Diese gehen so weit, dass Hooligans von Roter Stern 2010 im Rahmen eines EM-Qualifikationsspiels auf den Nationaltorhüter Wladimir Stoijkovic losgingen, weil dieser zu Partizan gewechselt war, obwohl er zuvor schon für Roter Stern auf dem Feld stand.

Wie extrem die Politik in die Fanlager verwickelt war, zeigt die Tatsache, dass Milizenführer Arkan der "Tiger" den Großteil seiner Söldner aus beiden (!) Fanlagern anwarb. Diese Miliz gilt als eine der schlimmsten Mördertruppen in den Jugoslawienkriegen.

Feinde bis aufs Blut:

Serbien – Albanien

Bereits vor dem 14. Oktober 2014 gab es politische Spannungen zwischen Serbien und Albanien. Grund dafür war der Kosovokrieg, als beide Parteien einen blutigen Kampf gegeneinander führten. Doch trotz dieser Vorgeschichte sprach laut der UEFA nichts dagegen, dass die beiden in die gleiche Qualifikationsgruppe für die Europameisterschaft 2016 gelost wurden.

Und so kam es beim Spiel in der "Partizan-Arena" in Belgrad, wie es kommen musste. Bereits vor der Partie einigten sich die beiden Verbände darauf, jeweils keine Gästefans ins Stadion zu lassen. Und schon die Anfangsminuten auf dem Spielfeld waren geprägt von Fouls. Die Stimmung wurde dementsprechend angeheizt, auch wenn nur serbische Fans im Stadion waren. In der 42. Minute, beim Stand von 0:0, musste Schiedsrichter Martin Atkinson das Spiel schließlich unterbrechen. Grund dafür war eine Drohne, die über das Spielfeld flog. An ihr befestigt war eine Flagge, die die Karte von Großalbanien, das Wort "autochthonous" (einheimisch), das Unabhängigkeitsdatum Albaniens (28. November 1912) sowie die Gesichter von den ehemaligen albanischen Nationalistenführern Isa Boletini und Ismail Qemali abbildete.

Nachdem die Drohne bereits minutenlang über die tobende Menge flog, fischte der serbische Angreifer Stefan Mitrovic sie aus der Luft. Danach explodierte die Stimmung: Es kam zu Handgemengen zwischen den Spielern. Die Albaner wollten den Serben die Flagge entreißen, das serbische Publikum stürmte das Feld. Obwohl 1500 Sicherheitskräfte vor Ort waren, war die Lage nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Beide Teams wurden in die Kabine geschickt, nach 45 Minuten Unterbrechung wurde die Partie abgebrochen und mit 0:3 gegen Serbien gewertet.