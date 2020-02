Von Diana Deutsch

Heidelberg. Wie hatte man sich auf diesen Abend gefreut. Endlich keine Termine und nichts mehr aufzuräumen. Zeit für sich selbst und das Buch, das schon so lange auf dem Schreibtisch lag. Doch die innere Ruhe wollte nicht kommen. Da war der Kollege, über den man sich geärgert hatte. Die Milch, die zur Neige ging. Und der Personalausweis, der bald erneuert werden musste.

Hatte man nicht gehört, das sei neuerdings schwierig? Schwupps, schon steckte das Smartphone wieder in der Hand. Woran liegt das? Warum fällt es so schwer, einfach nur in der Gegenwart zu verweilen? Eine Suche nach den verlorenen Rhythmen im Leben. Als Einstieg in die Fastenzeit.

Pater Ambrosius Leidinger. Foto: dd​

Die Heidelberger Benediktinerabtei Neuburg ist ein kleines Kloster auf halber Höhe über dem Neckar hingestreckt zwischen Streuobstwiesen. Die wenigen Gästezimmer sind einfach, werden aber rege nachgefragt, sagt Pater Ambrosius Leidinger, der Prior des Konvents. Er erlebt die Zerrissenheit des modernen Lebens täglich. "Die Menschen rufen an und bitten um ein Zimmer, weil sie zur Ruhe kommen wollen." Doch wenn nicht gleich etwas frei ist, verlieren die Anrufer jedes Interesse und melden sich nie wieder.

Dieser Anspruch, alle Bedürfnisse sofort zu befriedigen, sei typisch für unsere säkulare Zeit. Findet der Neuburger Prior. "Wenn man glaubt, nur dieses irdische Dasein zu haben, ist die Furcht, etwas zu versäumen, allgegenwärtig." Der heilige Benedikt von Nursia hat schon vor 1500 Jahren in seiner Mönchsregel das vierte Kapitel der "Discretio" gewidmet. Das ist die Fähigkeit, das richtige Maß im Leben zu finden. Was brauche ich wirklich? Und womit vergeude ich nur meine Zeit?

Diesen Fragen müssen sich auch Mönche stellen. Zumal es keine Klostermauern mehr gibt und das Internet längst in der Klausur angekommen ist. Gut, wenn man sich da auf uralte Rhythmen verlassen kann. "Solange ein Mönch seine Gebetszeiten einhält, ist sein Maßstab intakt", glaubt Pater Ambrosius. "Alle Dinge, die vor dem Gebet noch wichtig waren, haben sich danach relativiert."

Quadaragesima", die Zeit der vierzig Tage, nannte die Urkirche das, was für Katholiken die Fasten- und Protestanten die Passionszeit ist. Vierzig ist eine magische Zahl. Vierzig Tage fastete Jesus in der Wüste, vierzig Jahre brauchte das Volk Israel bis zum Gelobten Land, vierzig Tage nach der Auferstehung wurde Jesus in den Himmel aufgenommen. Die vierzig Fastentage von Aschermittwoch bis Ostersonntag dienen dazu, innerlich wacher zu werden. Früher verzichtete man auf Fleisch, Eier, Süßspeisen und Alkohol. Heute weiß man, dass es ebenso wichtig ist, die Seele zu durchlüften.

Susanne Schneider-Riede. Foto: zg ​

"Am Anfang jeder Veränderung steht eine Sehnsucht", formuliert Susanne Schneider-Riede, die Leiterin der Fachstelle "Geistliches Leben" bei der Badischen Landeskirche in Karlsruhe. "Erst wenn ein Mensch spürt, dass seinem Leben etwas fehlt, wird er aktiv." Manchmal sogar hyperaktiv. Dann buchen Neulinge zehntägige Exerzitien nach Ignatius von Loyola. Schweigen rund um die Uhr, vier Gebetszeiten, Gottesdienst, Achtsamkeitsübungen. "Das ist die hohe Kunst der Kontemplation", lächelt die Pfarrerin. "Für Ungeübte kaum zu empfehlen."

Besser klein anfangen. Mit "Exerzitien im Alltag". Sie starten mit einem Gang durch die Wohnung. Die Aufgabe: Suche nach einem Platz, der für dich Ruhe symbolisiert. "Der Küchentisch kann solch ein geistlicher Ort sein, die Gartenbank oder der Sessel." Dazu noch eine Kerze oder eine Tasse Tee, dann kann die Suche nach dem Seelenfrieden beginnen. Im Handumdrehen findet man ihn nicht. "Stille aushalten bedarf ebenso eines mühsamen Trainings wie Klavierspielen", weiß Pfarrerin Schneider-Riede.

Mindestens sechzig Tage, hat das Zeitmanagement herausgefunden, dauert es, bis sich ein neuer Lebensrhythmus verfestigt hat. Nicht umsonst nannte Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, die Begegnung mit Gott ein "exercitium", eine "Übung".

Bei den Exerzitien dreht sich alles darum, wieder ins Wahrnehmen zu kommen. Was höre ich? Was sehe ich? Wie fühlt sich die Luft an? Wie riecht sie? Wie ist der Grund beschaffen, den ich unter den Füßen spüre? Wie klingt mein Atem? Drückt mir etwas die Luft ab? "Die Gegenwart", sagt ein altes Wort, "ist der Punkt, an dem sich Zeit und Ewigkeit berühren."

Um 480 wurde der heilige Benedikt von Nursia geboren, im Bergland Umbriens. Es war eine Zeit gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche und tiefer Verunsicherung. Nicht unähnlich der unseren. Die Hochkultur des römischen Reiches war zerbrochen, in den kommenden Jahrhunderten würden die Goten und die Vandalen über Europa herrschen. In diese moralische Düsternis hinein gründete Benedikt sein Kloster. Als Hort des Hörens auf die Stimme Gottes. Bis heute ist die Benediktsregel Grundlage für viele Ordensgemeinschaften.

Fünf Mal am Tag versammeln sich die Benediktinermönche von Stift Neuburg in ihrer Klosterkirche zum Gebet. Sie singen die Psalmen. Jede Woche alle 150. "Das hat etwas Heilendes", sagt Pater Ambrosius. "Es erquickt den Menschen, macht ihn froh." Was nicht heißen solle, dass das freie Gebet im Herzen gesprochen weniger Wert hat. "Jesus hat auf beide Arten gebetet."

Susanne Schneider-Riede, die evangelische Exerzitien-Expertin, empfiehlt ebenfalls die Psalmen für die Fastenzeit. Allerdings hat sie die Erfahrung gemacht, dass schon ein einziger Vers durch die ganze Woche tragen kann. "Ich muss nur aufmerksam hinhören, welches Wort mich besonders berührt." Dieses "geschenkte" Wort "kaut" man dann. Laut und leise, in den unterschiedlichsten Situationen und Stimmungen. "Ruminatio" nannte die alte Kirche diese geistliche Übung. "Verkostung". Sie kann Dinge wieder ans Licht bringen, sagt man, die lange im Inneren der Seele verborgen lagen. "Wenn man einen Psalm mit einer Gruppe liest, kommt es selten vor, dass sich zwei Menschen von demselben Wort angerührt fühlen", berichtet Susanne Schneider-Riede.

Ignatius von Loyola, geboren 1491, hat tausend Jahre nach Benedikt von Nursia gelebt. Merkwürdigerweise wieder an einer Zeitenwende voll von Umbrüchen. Es war die Morgendämmerung der Neuzeit. Kopernikus bewies, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Kolumbus entdeckte Amerika, Gutenberg erfand den Buchdruck. Und Luther erschütterte die katholische Kirche. In diese allumfassende Verunsicherung hinein gründete Ignatius den Jesuitenorden. Die ignatischen Exerzitien dienen fast allen christlichen Kirchen als Basis für geistliche Auszeiten.

Doch Vorsicht, warnt Susanne Schneider-Riede. In unserer übervollen Zeit bestehe immer die Gefahr, dass wir die "Exerzitien im Alltag" zu einem Tagesordnungspunkt unter vielen machen. Bloße Technik. "Die Stille steht dann neben dem Einkauf auf der To-do-Liste." Das macht die geistliche Übung sinnlos. "Bei Exerzitien geht es ja gerade darum, vom Tun ins Sein zu kommen", betont Schneider-Riede. "Ziel der Übung ist es, das eigene Wollen zu überschreiten und einfach nur zu sein." Die Natur wahrzunehmen, den Körper, den Atem, die Hände, sein inneres Wort. Absichtslos. "Man gibt das Steuer des eigenen Lebens aus der Hand und vertraut sich Gottes Führung an." In der Stille meldet sich das, was wichtig ist, von selbst.

"Gott ist treu. Er ist immer da", nickt Pater Ambrosius Leidinger, "Nur wir übersehen ihn meistens." Weil wir feststecken im banalen Immermehr, Immerbesser. "Die Stille schafft neuen Raum, in dem wir von Gott geliebt werden können." Ein kurzes Gebet am Morgen und eines am Abend, sagt der Pater, reichen schon vollkommen aus. Die Sehnsucht nach mehr komme dann von ganz allein.

Einen Psalter oder ein Gebetsbuch benötigt man dazu nicht unbedingt. "Schweigen ist vielleicht die intensivste Form des Betens", überlegt Pater Ambrosius. Man kenne das ja von Verliebten, die sich im gemeinsamen Schweigen mehr sagen, als wenn sie reden würden. Der Apostel Paulus hat von einem "Seufzen" gesprochen, das wir nicht in Worte fassen können. "Garantiert auf dem richtigen Weg ist man", sagt Pater Ambrosius beim Abschied, "wenn einem etwas fehlt, weil man nicht gebetet hat."

Kontakt: kirche@rnz.de