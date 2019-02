Von Jürgen Ruf

Ihr Arbeitsplatz ist die höchst gelegene Polizeistation Deutschlands und steht mitten im Skigebiet. Im Notfall rücken die Beamten mit dem Motorschlitten aus - oder sie fahren auf Ski zum Einsatzort. Ihr Revier ist der Feldberg im Schwarzwald, mit 1493 Meter Höhe die höchste Erhebung des deutschen Mittelgebirges.

"Wer den Winter nicht mag, ist hier falsch", sagt Anton Rebholz und startet die 110 PS seines Einsatzfahrzeuges. Das blau-silberne Schneemobil, ausgestattet mit Blaulicht und Martinshorn, bringt den Polizeibeamten über die Skipiste zu einem Unfallort. Die Bergwacht, die am schneereichen Steilhang einen Verunglückten versorgt, benötigt Unterstützung beim Absperren und Sichern der Unfallstelle.

Das Gebiet rund um den Feldberggipfel ist das größte und bedeutendste Skigebiet in Baden-Württemberg sowie ein überregional bekanntes Touristenziel. An Spitzentagen drängen sich hier bis zu 10.000 Wintersportler, Skifahrer aus dem In- und Ausland kommen. Die Polizei hat sich daher entschieden, mit einer eigenen Wache Präsenz zu zeigen. "Wo viele Menschen an einem Ort sind, passiert auch viel", sagt Hauptkommissar Rebholz (58). "Und da ist es besser, wenn Polizei direkt vor Ort ist." Die Station ist in der Regel von Anfang Dezember bis kurz vor Ostern geöffnet. Solange die Skisaison dauert, sind auch die Polizisten da. Denn der Weg vom nächsten Revier wäre zu weit. Das unterscheidet den Feldberg von anderen Skigebieten. Im Sommer herrscht zwar auch viel Betrieb, polizeilich zu tun gebe es aber wenig.

"Ein kriminelles Milieu, wie etwa in einer Großstadt, haben wir hier oben nicht", sagt Oberkommissarin Bianca Feldheim (46), die mit Rebholz auf Streife ist. Doch zu tun haben die Polizisten hier genug. So werden Ski und Zubehör gestohlen, es kommt auf Piste und Straße zu Kollisionen und beim alkoholisierten Après-Ski zu Auseinandersetzungen. Und die Präsenz zeigt Wirkung: Gab es früher laut Polizei 80 bis 90 Skidiebstähle pro Saison, sind es mittlerweile rund 35.

Und manchmal geht es auch um Leben und Tod. "Am Feldberg gibt es jeden Winter 20 bis 30 Lawinenabgänge", sagt Feldheim. In den meisten Fällen wird niemand verschüttet, doch es gab auch schon Verletzte und Tote. Und weil das Gebiet unübersichtlich ist, die Hänge steil und die Schluchten tief sind, verunglücken immer wieder Wintersportler oder verirren sich. Suchaktionen müssen regelmäßig organisiert werden. "Wir haben häufig auch Snowboarder und Skifahrer, oft mit Helmkameras, die abseits der Pisten in abgesperrte Bereiche fahren", sagt Feldheim. Die Wintersportler kollidieren so mit dem Natur- und Tierschutz - und bringen sich und andere in Gefahr.

Neben den Beamten ist auch Hund Monti auf der Piste im Einsatz. Der zweieinhalb Jahre alte Vierbeiner wird gerade zum Lawinenhund ausgebildet und darf mit Frauchen Feldheim deshalb mit zum Dienst. "Die Polizei unterstützt uns", sagt Feldheim, die sich ehrenamtlich in der Bergwacht und der DRK-Rettungshundestaffel engagiert. Von Lawinen Verschüttete könnten sich so jederzeit auch auf die Spürnase von Monti verlassen.