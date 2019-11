Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Seit den 60er Jahren fordern Musikerinnen mehr R-E-S-P-E-C-T (Aretha Franklin) oder wehren sich gegen die Machos daheim, ziehen ihre Stiefel an und gehen einfach (Nancy Sinatra). Andere haben von den väterlichen Predigten genug (Madonna) oder proklamieren für sich: Ich brauche keinen Mann, ich bin ein Mann (Cher).

Strukturell viel verändert hat sich dadurch für Frauen im Musikbusiness allerdings nicht. Auch wenn die aktuell erfolgreichsten Popmusiker eben Musikerinnen sind: Beyoncé, Miley Cyrus und Taylor Swift. Die Türöffner, die Plattenbosse, die Produzenten sind immer noch Männer. Die Köpfe in deutschen Musikmagazinen sind überwiegend männlich. Doch seit vergangenem Sommer hat sich die Diskussionslage verschoben. Seit Musikerinnen wie Kat Frankie oder Sophie Hunger ihre Finger in die Wunde gelegt haben: Der deutsche Pop hat ein Gender-Problem.

Ausgangspunkt waren die großen Festivals. Bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" standen an drei Tagen grob geschätzt 250 Musiker auf der Bühne - davon nur gut zehn Frauen. Beim Hurricane oder in Wacken sah es nicht anders aus. Und in Berlin wurde aus gleichem Missverhältnis im Lineup das bekannte Lollapalooza-Festival von Kritikerinnen in "Schniedelpalooza" umgetauft.

Die Suche nach den Gründen ist schwierig und vielschichtig. "Es gibt einfach viel mehr männliche Rockmusiker", sagt der Musiksoziologe Holger Schwetter. "Rock galt - und gilt - eher als Jungssache, Mädchen werden eher angehalten, ,weiche‘ Instrumente zu lernen: Flöte, Geige, Klavier und nicht Schlagzeug, Bass oder E-Gitarre." So einfach? Jungs gründen mit 14 eben ihre Band und werden von den Eltern darin besser unterstützt?

Katharina Wenisch, die Sprecherin von Festivalveranstalter Marek Lieberberg, sagt: "Bei der Auswahl der Bands beziehungsweise Solo-Künstler, die bei ,Rock am Ring‘ und ,Rock im Park‘ spielen, achten wir vorrangig darauf, dass sie zu unseren Stilrichtungen passen. Hier sind Qualität und Aktualität entscheidend." Eine "gender-bezogene Auswahl" finde nicht statt, obwohl "eine Erhöhung des Frauenanteils extrem wichtig" sei - "nicht nur aus ökonomischer Hinsicht, sondern auch aus einem kulturell-sozialen Blickwinkel betrachtet".

Wie halten das Konzertveranstalter in der Region? Timo Kumpf, Geschäftsführer von Delta Konzerte in Mannheim, achtet beim Buchen der Bands für sein viel beachtetes Festival Maifeld Derby nicht explizit auf eine Frauenquote. Er buche Bands, von denen er annimmt, dass sie seinem Publikum gefallen. Immerhin komme er mit der Strategie auf einen Schnitt von einem Drittel weiblicher Acts.

Der Karlstorbahnhof Heidelberg fährt einen ganz expliziten Kurs. Seit Jahren startet hier im Herbst ein Festival für neue Musik: Prêt à écouter. Für diesen November haben sich die Macher entschlossen, nur Frauenbands auftreten zu lassen: Cate Le Bon, Ilgen-Nur und Sophie Auster werden kommen. Weil nur gefallen kann, was man auch erleben kann.

Wie schaut es aus bei einer Musikerin, die den Sprung in die Charts geschafft hat? Alice Merton. Die 25-jährige Deutsch-Irin hat an der Popakademie Mannheim studiert und konnte mit ihrem Song "No Roots" international durchstarten, hat Konzerte in den USA, in Italien, in Frankreich gespielt. Sie ist cool und tough.

"Aber nur, wenn ich weiß, was ich will", sagt sie. Sie ist Kopf einer Band - aus lauter Männern. "Ich musste lernen, der Leitwolf zu sein. Dass man mit Jungs anders reden muss: direkte Ansagen, lauter sprechen, so Sachen." Obwohl sie die Chefin ist, achte sie darauf, dass es in der Band immer auf Augenhöhe zugeht.

Ist sie in den vergangenen Jahren an Grenzen gestoßen, nur weil sie eine Frau ist? "Nein, aber Musik ist ja immer auch Geschmackssache. Und sicher würde niemand offen sagen, dass er dich nicht bucht, weil du eine Frau bist."

Was sie aber auffällig findet: Im Radio seien Frauen unterrepräsentiert. Das kann Claus-Peter Rueckert, Leiter der Musikredaktion bei Radio Regenbogen, bestätigen. Seiner Ansicht nach liegt das an zwei Faktoren: Am mangelnden Angebot der Musikindustrie und daran, dass mehr Männer professionell Musik machen. Ein Viertel der Musik bei Regenbogen komme derzeit von Musikerinnen. Was an der Programmfärbung liegt: "Vor allem in den 70er und 80er Jahren gab es kaum Musikerinnen", sagt Rueckert. Aber es habe sich etwas verändert. "Wenn wir nur Musik seit 2010 nehmen, dann kommen wir auf eine Quote von 45 Prozent."

Apropos Quote. Wie wäre es, gezielt junge Frauen ins Radioprogramm zu nehmen und den Hörern vorzustellen? "Quote finde ich fürchterlich", sagt Rueckert. Als Privatsender müsse man sich am Geschmack der Hörer orientieren. Rueckert sieht da die öffentlich-rechtlichen Sender in der Bringschuld. Sie könnten es sich leisten, auch mal Musik abseits des Mainstreams vorzustellen. Mehrere Anfragen der RNZ dazu an SWR1 und SWR3 blieben unbeantwortet.

Negative Erfahrung mit Männern hat Musikerin Alice Merton auch in den Chefetagen der Plattenfirmen gemacht. "Die wollten mir dann erzählen, wie sie denken, wie meine Musik zu klingen hat, oder wie ich mich als ,Mädchen‘ verkaufen muss", berichtet sie. Nur mitgespielt hat Merton nicht.

Stattdessen hat sie ihre Konsequenzen gezogen und mit einem ihrer ältesten Freunde ein eigenes Plattenlabel gegründet, Paper Plane Records. Ihr Ziel: Künstlerinnen unterstützen. Auch wenn Alice Merton auf Tour geht, nimmt sie konsequent Frauenbands mit ins Vorprogramm.

Sich gegenseitig stärken, das ist auch Désirée Blanks Ansatz. Sie hat vor einem Jahr in Mannheim das - auch bundesweit aktive - Netzwerk "musicwomen" gegründet. Denn auch sie hat so ihre Erfahrung gemacht.

Bevor sie an der Mannheimer Pop-Akademie ihr Studium begonnen hat, arbeitete die 28-Jährige eineinhalb Jahre bei einem Künstlermanagement in den USA. Als im Team zur Vorbereitung einer Album-Releaseparty die Forderung aufkam, man bräuchte dafür noch mehr "dickbusige Frauen", mischte sie sich ein. Und wurde dafür zusammengefaltet - und zwar nicht vom Chef, sondern von einer Frau in der Führungsebene. Wenn sie damit Probleme habe, solle sie sich doch an die Personalabteilung wenden.

Désirée Blanks Konsequenz: "Es bringt nichts, wenn sich fünf Frauen in die Ecke setzen und jammern. Nur gemeinsam sind wir stark." 30 Mitstreiterinnen hat sie mittlerweile - und obwohl sich das Netzwerk darum kümmern will, Frauen zu fördern, sind auch Männer mit dabei. "Unser gemeinsames Ziel ist es, Gleichberechtigung in der Musikbranche zu schaffen", sagt sie. Viele der Netzwerker studieren an der Popakademie - die Hochschule unterstützt die Initiative mit Räumen, Marketing und Beratung. Im Übrigen: Von den 384 dort eingeschriebene Studierenden sind 116 weiblich.

Einmal im Monat treffen sich die Netzwerker zu einem Stammtisch, sie organisieren die Konzertreihe "Club Of Heroines", bei der nur Bands auftreten können, die mindestens 50 Prozent Frauen dabei haben. Und demnächst steht ein Gehaltsworkshop zusammen mit MLP an. Im Mannheimer Café "Klokke" haben sie zudem Co-Working-Plätze eingerichtet.

Wenn sie Tipps für junge Musikerinnenl geben soll, ist Alice Merton kämpferisch: "Lass dich nicht einschüchtern." Ihr Rezept: "Stärke zeigen, Vertrauen in sich haben, das tun, wovon man überzeugt ist, und sich nur mit Leuten umgeben, die auf der gleichen Wellenlänge sind."

Die Vorkämpferinnen

Madonna. Foto: dpa

> Die Provokateurin: Madonna

Madonna gilt als Vorreiterin des neuen Feminismus im Pop und provozierte gerne mit Themen wie Freizügigkeit und Sexualität. In den 80ern revoltierte sie mit Spitzen-BH und Songs wie "Like A Virgin" gegen das spießige Pop-Business. Davon ist zwar nicht mehr viel übrig. Doch als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt setzt sich die 61-jährige Amerikanerin heute weiterhin für die Gleichberechtigung von Frauen ein, gerne auch mal, indem sie Britney Spears auf offener Bühne küsst. Wohl wissend, dass das biedere Amerika wieder "Skandal" schreit.

Beyoncé. Foto: dpa

> Die Einflussreiche: Beyoncé

"Who run the World? Girls!" singt Beyoncé in ihrem 2011er-Hit. Was soll man mehr sagen? Die 38-Jährige ist mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern und einem Vermögen von 440 Millionen Dollar eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Und sie nutzt ihre Popularität als Vorbild für junge Frauen. Konsequent setzt sie sich gegen Sexismus und für Gleichberechtigung ein und thematisiert dies in ihren Texten ("***Flawless"). Auch gegen wirtschaftliche und sexuelle Ausbeutung afro-amerikanischer Frauen in den USA äußert sie sich oft.

Janis Joplin. Foto: dpa

> Die Fluchende: Janis Joplin

Janis Joplin war der erste weibliche Rockstar. In einer von Männern dominierten Musikszene Mitte der 1960er Jahre gab sie in ihren Bands den Ton an. Weniger durch ihre Texte, als durch ihr Auftreten wurde sie zu einem weiblichen Role Model. Sie gibt sich als rauchende, Whiskey trinkende und fluchende Blues-Sängerin. Ähnlich ist ihr Lebenswandel: Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll. Sie kann zwar auch ganz sanft ("Little Girl Blue"), doch das Leben auf der Überholspur endet für sie 1970 mit nur 27: Only the good die young.

Peaches. Foto: dpa

> Die Ungenierte: Peaches

Peaches ist Skandalsängerin, Elektroqueen und Ausnahmekünstlerin. Und Ikone für die Body-Positivity-Bewegung: Akzeptiere deinen Körper, denn so wie er ist, ist er schön. Was Frauen so alles anstellen, um einem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen, hat die 52-jährige Kanadierin (die in Berlin lebt) im Song "Vaginoplasty" thematisiert: eine Hommage an das weibliche Geschlechtsorgan. Was Peaches macht, hat für viele etwas Angsteinflößendes, weil es so sexuell, so queer, so ungeniert und so vorlaut ist, aber genau das ist ihre Stärke.

Nina Hagen. Foto: dpa

> Die solidarische Schwester: Nina Hagen

Darf man Nina Hagen als Skandalnudel bezeichnen? Jedenfalls hat die Berlinerin schon früh all ihre solidarischen Schwestern dazu animiert, weniger gehemmt zu sein. Legendär ihr Auftritt 1979, als sie in einer Talkshow des österreichischen Fernsehens mit eindeutigen Handbewegungen zeigte, wie man als Frau richtig masturbiert. Ihr Lied "Rangehn" hatte sie schon zu DDR-Zeiten gesungen: "Rangehn, rangehn. Wenn du scharf bist, musst du rangehn!" Und in "Unbeschreiblich weiblich" machte sie das Recht auf Abtreibung zum Thema.