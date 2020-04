Die Europäer kommen: Kapitän Cook ging 1769 in Neuseeland an Land, wenig später folgte Ostaustralien. Links: Die Karte zeigt den Verlauf von Cooks erster Südseereise (1768-1771). Foto: National Library NZ/RNZ-Repro​

Von Michael Ossenkopp

Botany Bay. An Bord: 94 Mann, darunter der Astronom und Botaniker Joseph Banks mit einem Stab von zehn Personen. Jede Begegnung mit Menschen, jedes unbekannte Tier und jede Pflanze sollte von Zeichnern und Wissenschaftlern dokumentiert werden. Am Steuer: James Cook, Sohn eines Tagelöhners, der einer der größten Entdecker der Welt werden sollte.

Zu seiner ersten Fahrt in den Pazifik war er am 26. August 1768 mit der "HMS Endeavour" im englischen Plymouth in See gestochen. Cooks offizieller Auftrag lautete, nach Tahiti zu fahren, um vor Ort die für den 3. Juni 1769 erwartete Venuspassage zu beobachten. Von dem seltenen Himmelsereignis, bei dem die Venus als schwarzer Fleck vor der Sonne zu erkennen ist, erhofften sich die Forscher die exakte Bestimmung der Entfernung der Erde zur Sonne.

Den wahren Grund für seine Mission erfuhr Cook aus einem versiegelten Geheimdokument der Admiralität, das er erst auf hoher See öffnen durfte. Darin hieß es: "Da Veranlassung besteht, sich vorzustellen, dass sich südlich der kürzlich von Captain Wallis in Seiner Majestät Schiff Dolphin abgefahrenen Route ein Kontinent oder großes Land befindet, wird Ihnen hiermit befohlen, [...] den erwähnten Kontinent zu entdecken."

Nach Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 war Großbritannien zur Nummer eins der Seeimperien aufgestiegen. Allerdings war der Pazifik eine Schwachstelle des Empires. Im Osten säumten ihn spanische Kolonien von Kalifornien bis hinunter ins heutige Chile, im Westen lagen die ebenfalls spanischen Philippinen. Südlich davon war der Stille Ozean aber noch so gut wie unerforscht. Im Auftrag des britischen Königs Georg III. sollte Cook Spaniern und auch Franzosen zuvorkommen und den sagenhaften Südkontinent "terra australis incognita" finden.

Die Briten hofften auf neue Handelsbeziehungen und versprachen sich großen Reichtum mit gewaltigen Goldschätzen und exotischen Gewürzen. Bereits in der Antike hatte der griechische Gelehrte Claudius Ptolemäus die Theorie von der Existenz eines Südkontinents aufgestellt, der angeblich als Gegengewicht zu den Landmassen auf der Nordhalbkugel diente.

Den Ort an der australischen Ostküste, an dem Cook und seine Männer an Land gingen, nannten sie wegen der zahlreich vorgefundenen neuen Pflanzen Botany Bay. 18 Jahre nach Cooks Landung lief dort die englische Flotte ein und etablierte mit Sydney die erste Sträflingskolonie. Mehr als 700 Gefangene waren ans Ende der Welt "zwangsversetzt" worden. Die Europäer beschrieben detailliert Flora und Fauna des fünften Kontinents, dazu gehörten auch ihnen unbekannte "Riesenhasen", die von Aborigines vom Stamm der "Guugu Yimidhirr" als "gangurru" bezeichnet wurden – heute bekannt als Kängurus. Begegnungen mit Einheimischen endeten meist harmlos.

Als James Cook am 7. November 1728 nahe Middlesbrough als Sohn eines einfachen Landarbeiters geboren wurde, sah seine Zukunft nicht gerade rosig aus. Doch der junge Mann war ehrgeizig und wissbegierig, bei Kerzenlicht studierte er alte Seekarten und Sternenbilder. So arbeitete er sich vom Schiffsjungen auf Kohletransportschiffen zum Matrosen hoch. 1754 trat er in die Royal Navy ein und machte als talentierter Navigator und Kartograf bald Karriere. 1768 wurde er zum Offizier befördert und nur wenige Monate später ernannte ihn die Admiralität zum Befehlshaber der "Endeavour". Privat hatte er nicht so viel Glück: Alle seine sechs Kinder starben jung.

Den Westen Australiens hatte der Niederländer Willem Janszoon bereits 1606 entdeckt und ihn Neu-Holland genannt. Fast 130 Jahre später segelte Cook nun an der Ostküste nordwärts und kartografierte den Verlauf mit exakten Zeichnungen. Trotz aller Navigationskünste, lief die Endeavour am 11. Juni 1770 am berüchtigten Great Barrier Reef auf, konnte aber wieder befreit werden. James Cook setzte die Fahrt fort und nahm das neuentdeckte Land als Kolonie "New South Wales" für die britische Krone formell in Besitz.

Über Batavia (heute Jakarta) segelte er zurück nach England. Da Cook Wert darauf gelegt hatte, seine Mannschaft mit Sauerkraut und Zitronensaft zu ernähren, litt niemand in seiner Crew an Skorbut. Am 12. Juli 1771 erreichte er England und wurde begeistert gefeiert; König Georg III. beförderte ihn zum Commander.

Schon ein Jahr später brach Cook zu seiner zweiten Reise auf, um endlich den mythischen Südkontinent zu finden. Im Januar 1773 überquerten seine beiden Schiffe "Resolution" und "Discovery" den südlichen Polarkreis und suchten monatelang nach Land – ohne Erfolg. Trotzdem bekam der Rückkehrer einen Posten bei der Navy in London, der mit 230 Pfund Jahresgehalt einer ehrenhaften Pensionierung gleichkam.

Doch die Arbeit am Schreibtisch ödete ihn an. Als 1776 eine Expedition zur Erkundung einer möglichen Nordwestpassage – eine Seewegverbindung vom Atlantik zum Pazifik im nördlichen Polarmeer – geplant wurde, siegte Cooks Fernweh. Am 12. Juli 1776 setzte er mit der "Resolution" in Plymouth Segel, doch ebenso wie all seine Vorgänger scheiterte auch er. Erfolg hatte erst 1905 der Norweger Roald Amundsen.

Cook beschloss, den Winter 1778/79 auf Hawaii zu verbringen. Da seine Ankunft mit der religiösen Zeremonie zu Ehren des Gottes Lono zusammenfiel, hielten die Hawaiianer ihn für die zurückgekehrte Gottheit. Als er jedoch schon wenige Tage, nachdem er seine Reise fortgesetzt hatte, mit beschädigten Schiffen zurückkehrte und ein Matrose starb, kamen Zweifel auf. Bei einem Streit wurde Cook am 14. Februar 1779 erstochen. Erst eine Woche später lieferten die Einheimischen einzelne Körperteile aus, darunter eine abgetrennte Hand, die aufgrund einer Narbe Cook zugeordnet werden konnte.

In einem Jahrzehnt hatte Cook im pazifischen Raum mehr Entdeckungen gemacht als alle anderen vor ihm. Doch obwohl er an Eroberung und Ausbeutung kaum Interesse zeigte, legte er mit seinen Reisen dennoch den Grundstein für den britischen Kolonialismus. Die Aborigines leben seit rund 50.000 Jahren in Australien, für die indigenen Völker waren die Reisen des Engländers das Ende ihrer Selbstbestimmtheit. Bis heute bezeichnen die knapp 850.000 Ureinwohner Australiens den Nationalfeiertag am 26. Januar als "Invasion Day" der "whitefellas".