Von Antje Urban

Endlich sitzt der Patient beim Arzt, nachdem er einige Wochen auf einen Termin warten musste. Doch die Zeit ist knapp und der Arzt kurz angebunden. Eine ausführliche Beratung: Fehlanzeige! Und dem Patienten fällt in der Kürze der Zeit auch nicht mehr ein, was er alles fragen wollte. Entweder resigniert der Patient, sucht sich einen neuen Arzt oder er konsultiert jetzt "Dr. Google". Die große Mehrheit der Patienten tut dies allerdings schon vor dem Praxisbesuch. Das hat erhebliche Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten.

"Das wachsende Informationsangebot für Patienten und deren steigendes Interesse an Gesundheitsthemen beeinflussen das Arzt-Patienten-Verhältnis nach Meinung der Ärzte zwiespältig", heißt es im Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Der "mündige Patient" will informiert werden, verstehen und mitentscheiden. Die Steigerung – der kompetente Patient – hingegen will das medizinische Handeln sogar mit beeinflussen.

Doch in der Praxis reagieren die Ärzte auf diese Art der Patienten noch immer mit Unmut. Leider auch, weil das Internet dazu verleitet, schnell ein paar Symptome zu einer schweren Krankheit werden zu lassen. Hunderte von Gesundheitsseiten und Foren wollen aufklären – und verunsichern doch meist nur den, der Antworten sucht. Inzwischen gibt es sogar den Fachbegriff "Cyberchondrie" für Menschen, die sich durch die Internetrecherche in ihre Angst vor einer Krankheit hineinsteigern.

Hintergrund www.gesundheitsinformation.de Bietet eine Übersicht zu vielen Krankheitsbildern. www.washabich.de Patienten können ihre [+] Lesen Sie mehr www.gesundheitsinformation.de Bietet eine Übersicht zu vielen Krankheitsbildern. www.washabich.de Patienten können ihre ärztlichen Befunde kostenlos von Medizinstudenten in eine leicht verständliche Sprache übersetzen lassen. www.krebsinformationsdienst.de Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) liefert umfassende Infos zu allen Krebsarten. www.rki.de Das Robert Koch-Institut informiert über Infektionskrankheiten und Impfungen. www.patientenberatung.de Unabhängige und kostenfreie Beratung für alle Patientenbelange.

[-] Weniger anzeigen

Doch nicht nur der vermeintlich über- oder falsch informierte Patient belastet das Zusammenspiel mit dem Arzt. Auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation hapert es. Dabei ist das Gespräch mit Patienten für den Arzt an der Tagesordnung: Laut Report der Barmer GEK behandelt ein Arzt im Schnitt 224 Patienten pro Woche, rund 45 pro Tag und für jeden dieser Patienten hat er durchschnittlich acht Minuten Zeit. Offenbar mangelt es bei vielen Ärzten in der Kürze an "menschlicher Qualität". In einer Befragung 2012 des Instituts für Demoskopie Allensbach hatten über ein Drittel der Patienten den Eindruck, dass Ärzte sich nicht die Mühe machten, die Behandlung zu erklären, 22 Prozent empfanden die Behandlung oft zu grob und ohne Einfühlungsvermögen, fast ein Fünftel der Befragten fand die Ärzte sogar herablassend.

Die Problematik scheint es zumindest teilweise noch immer zu geben, wie Jann Ohlendorf von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) bestätigt: "Das Gefühl der unzureichenden Information zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Beratungsstatistik. Und das waren im letzten Jahr immerhin 94.000 Patientenberatungen." Ein weiterer Dauerbrenner sei der Einblick in die Krankenakte. Viele Ärzte würden diesem Anspruch der Patienten noch immer nicht gerecht werden.

Sind die Probleme in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient im Zeitmangel begründet oder fehlt es auf einer der beiden Seiten schlichtweg an der Kommunikationsfähigkeit? Was den deutschen Patienten betrifft, so ergab eine aktuelle repräsentative Befragung von 2000 Patienten, dass über die Hälfte Schwierigkeiten damit haben, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen, einzuordnen sowie nutzen zu können – sie schätzen die Anforderungen des Gesundheitssystems als zu komplex ein. Manch eine Krankenkasse hat schon reagiert und bietet ihren Mitgliedern Schulungen an. Die Techniker Krankenkasse vermittelt in mehreren Modulen das Verständnis für das Gesundheitssystem sowie die richtige Gesprächsführung mit dem Arzt. "Ein aufgeklärter Patient ist schon ökonomisch vernünftiger, weil er sich eben so auch durch das Gesundheitssystem bewegt", sagt Ohlendorf. Doch nicht nur mit dem Gespräch sind viele Patienten überfordert, vor allem Diagnosen, Befunde und Behandlungspläne können Laien häufig nicht richtig verstehen oder einordnen. Beraten lassen können sich Patienten dann eben bei der UPD. Rund 120 Berater, Mediziner und Juristen "übersetzen" die Krankenakte, erklären Arztrechnungen oder Kassenleistungen und beantworten sozialrechtliche Fragen. Genauso kompetent und schnell bekommen Ratsuchende ihren Arztbrief von Medizinstudenten der gemeinnützigen Firma "Was hab’ ich?" laienverständlich erklärt. Für die Patienten ist das kostenfrei. Was als Studentenidee begann, ist inzwischen ein virtuelles Wartezimmer, denn die Nachfrage auf Patientenseite sei sehr groß, erklärt Beatrice Brülke von der gemeinnützigen Initiative. "Die Warteliste, also unser virtuelles Wartezimmer, öffnet jeden Morgen und schließt, sobald sie voll ist. So übersetzen wir im Durchschnitt etwa 100 Befunde pro Woche. Wir wissen dadurch allerdings nicht, wie groß die Anfrage wäre, wenn wir keine Warteliste hätten."

Mehr noch muss aber auf Seiten der Ärzte getan werden. Nicht nur eine laienverständliche Sprache sollte trainiert werden, oft schon fehlt es an Empathie. "Das System der ärztlichen Ausbildung, das noch aus dem letzten Jahrhundert stammt, ist auf den Erwerb von Fachkompetenz und nicht den von Sozialkompetenz ausgerichtet. Letztere ist jedoch bei der Beratung kompetenter Patienten unabdingbar", heißt es in einem Bericht des Ärzteblatts.

Auch nach Ansicht von Prof. Wolfgang Kölfen gibt es große Kommunikationsdefizite seitens der Ärzte. Er ist nicht nur Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik in Mönchengladbach, sondern auch seit einigen Jahren als Kommunikationstrainer in der eigenen Branche tätig. "Der Patient, der kommt, hat in der Regel Angst und ist emotional gesteuert. Wir folgen dann den Menschen, speziell bei Krankheit, denen wir vertrauen. Vertrauen ist der absolute Schmierstoff, damit sich Arzt und Patient verstehen." Doch dafür seien drei Verhaltensweisen nötig: "Die Körpersprache muss dem Patienten vermitteln, dass der Arzt sich jetzt ausschließlich für ihn Zeit nimmt. Dann muss sich der Arzt empathisch zeigen und letztens aktiv Zuhören können."

Das alles seien Fähigkeiten, die im Medizinstudium bislang kaum geschult wurden. 2016 verabschiedete das Bundesgesundheitsministerium unter Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg allerdings die Einführung des ersten Mustercurriculums für die Arzt-Patienten-Kommunikation. Dieses sieht vom ersten Semester an ein ausführliches Gesprächstraining zu Themen aus möglichst allen medizinischen Disziplinen vor.

So kommt die Ärzteschaft nicht umhin, sich mit der neuen kompetenten Patientengeneration auseinandersetzen zu müssen. In Zeiten des Internets gibt es nicht mehr nur die uneingeschränkte Fachautorität des behandelnden Arztes. Neben dem Fachwissen müssen sie ihre Kommunikationsfähigkeit schulen, um auf die unterschiedlichen Patiententypen eingehen zu können. Doch das würde ihnen möglicherweise noch mehr Zeit abverlangen – in Zeiten budgetierter Leistungen ein Wunschtraum? "Hohe Arbeitsbelastung, falsche ökonomische Anreize und Zwänge sowie unnötige Bürokratie erschweren mehr und mehr das Patienten-Arzt-Gespräch", sagt Dr. Ulrich Clever, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. "Vor allem brauchen Ärztinnen und Ärzte ausreichend Zeit für diese wichtige Form der ärztlichen Zuwendung."