Von Peter Wiest

Frankfurt. Für einige seiner Fans war Jim Morrison wohl von Anfang an so etwas wie ein Gott. Für viele andere wurde seine Musik zur Religion, nachdem seine von 1965 bis 1971 andauernde aktive Karriere längst beendet war. Heute, am 50. Todestag des Rocksängers, werden Erinnerungen wach: ganz speziell an einen unvergesslichen Septemberabend im Frankfurt des Jahres 1968, als Morrison das erste und einzige Deutschland-Konzert mit seinen Doors gab.

Morrison und seine Bandkollegen. Mit Krieger und Densmore sind nur noch zwei der Doors am Leben. Foto: Warner Music

Die frühen Jahre: Am 8. Dezember 1942 in Melbourne (Florida) geboren, zog Jim Morrison als Kind einer Militärfamilie – sein Vater James Douglas Morrison war Marineoffizier – mehrfach um. Als junger Mann landete er schließlich an der Westküste, wo er ab 1964 an der University of California Los Angeles (UCLA) Film- und Theaterwissenschaften studierte. Schon früh schrieb er Gedichte und Kurzgeschichten – in einem prägnantem, ganz eigenem Stil, der später für die Texte der Doors typisch werden sollte. Die Band gründete er 1965 mit Ray Manzarek (Keyboard), Robby Krieger (Gitarre) und John Densmore (Schlagzeug). Der Name bezieht sich auf Aldous Huxleys Essay "The Doors of Perception" ("Die Pforten der Wahrnehmung"), in dem der Autor Selbstexperimente mit psychedelischen Drogen beschreibt.

Der Weg zum Superstar: Der Erfolg kam schnell: zunächst durch spektakuläre Live-Auftritte, dann auch international durch den 1967 veröffentlichten Hit "Light my Fire". Konzerte wurden dabei ebenso immer wieder zu Skandalen wie Fernsehauftritte oder Interviews. Gerne positionierte sich Jim Morrison mit dem Rücken zum Publikum. Er wischte sich auch schon mal mit der amerikanischen Flagge auf der Bühne das Gesäß ab.

Jim Morrison. Foto: Warner Music

Symbolfigur der Protestbewegung: Spätestens mit seinem Songtext "The Unknown Soldier" wurde der Sänger zur Symbolfigur der wachsenden Protest-Bewegung gegen den Vietnam-Krieg. Viele seiner Texte galten als mystische, aber ernst zu nehmende Literatur. Die Konzerte der Doors nutzte er häufig für Rezitationen auch politischer Statements. Parallel zu seiner Musikkarriere veröffentlichte er drei Gedichtbände.

Seiner Zeit voraus: Die musikalische Entwicklung der Doors prägte Morrison als Frontmann entscheidend mit. Er war sowohl verantwortlich für die vielschichtigen und gerade im damaligen Kontext ungewöhnlich langen Stücke wie "When the Music’s Over" oder "The End" als auch für die Bühnen-Konzeptionen, die später in regelrechtes Rock-Theater mündeten. Live improvisierte Morrison seine Texte gerne. Mal stand er dabei unbeweglich mit geschlossenen Augen vor dem Publikum, mal tobte er wie ein Derwisch über die Bühne. Sein Auftreten sollte Generationen von Rocksängern prägen.

Legendärer Auftritt in Frankfurt: Am 14. September 1968 gaben die Doors in der Frankfurter Kongresshalle ihr einziges Konzert in Deutschland, nachdem sie bereits einen Tag zuvor auf dem Römerberg bei einer Aufnahme für die ZDF-Fernsehsendung "4-3-2-1-Hot & Sweet" für Furore gesorgt hatten. Dass Jim Morrison danach allzu sehr dem "Äppelwoi" zusprach, sollte Konzertveranstalter Fritz Rau später immer wieder gerne erzählen. In Erinnerung bleibt der Sänger aber so, wie er damals auf der Bühne wirkte: gesanglich grandios, lyrisch und poetisch einzigartig, charismatisch und dabei eigenwillig und kompromisslos. So unterbrach er das Konzert zum Beispiel, um sein Gedicht "Texas Radio & The Big Beat" vorzulesen. Als die Rufe nach "Light my Fire" immer lauter wurden, wandte er sich mit einer obszönen Geste ans Publikum und meinte schließlich lapidar: "Okay – dann spielen wir euch halt den Scheiß…"

Hintergrund HINTERGRUND Auch der in Heidelberg ansässige Palmyra-Verlag trägt seinen Teil dazu bei, die Erinnerung an den Sänger der kalifornischen Band am Leben zu erhalten. In dem von Georg Stein gegründeten, auf Rockmusik spezialisierten Verlag sind bereits drei Bücher erschienen, die sich mit Jim Morrison und den Doors auseinandersetzen. Bob Seymores [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Auch der in Heidelberg ansässige Palmyra-Verlag trägt seinen Teil dazu bei, die Erinnerung an den Sänger der kalifornischen Band am Leben zu erhalten. In dem von Georg Stein gegründeten, auf Rockmusik spezialisierten Verlag sind bereits drei Bücher erschienen, die sich mit Jim Morrison und den Doors auseinandersetzen. Bob Seymores "The End. Der Tod von Jim Morrison" legt den Fokus auf die Hintergründe von Morrisons mysteriösem Tod in Paris. "The Doors. In eigenen Worten" wiederum enthält Äußerungen der Bandmitglieder, die die international anerkannten Doors-Experten Andrew Doe und John Tobler aus einer Vielzahl an Interviews, Pressekonferenzen und Privatgesprächen zusammengetragen haben. Bei "End of the Night oder Ruf des Schmetterlings" handelt es sich schließlich um eine teils autobiografische, teils fiktive Erzählung. Anna-Maria Ruf schildert darin eindrucksvoll eine Identitäts- und Spurensuche im Spiegel des legendären Doors-Sängers. (dasch)

Hinter der Bühne: Als Jim Morrison nach dem Frankfurter Konzert hinter der Bühne stand und Autogramme schrieb, wirkte er lässig und entspannt. Verständlicherweise ein bisschen erschöpft, ein wenig in sich gekehrt, aber nach außen freundlich und zugänglich. Ein ganz normaler junger Mann der damaligen Zeit, hätte man fast denken können. Allerdings ein verdammt gut aussehender mit schulterlangen schwarzen Locken, wie sie damals noch alles andere als gesellschaftsfähig waren.

Den Drogen verfallen: Nach und nach verfiel der Sänger immer mehr dem Alkohol- und Drogenkonsum. Bei Konzerten war auffällig, wie sehr sich Morrison auch äußerlich verändert hatte: Aus dem einst schlanken, gut aussehenden Rockstar war ein aufgedunsener und korpulenter Mann mit rauer Stimme geworden.

Das frühe Ende und der Club 27: Ihren letzten Auftritt hatten die Doors im Dezember 1970 in New Orleans. Danach zog sich Morrison nach Paris zurück. Im Alter von 27 Jahren erlag er dort am 3. Juli 1971 nach Heroinkonsum einem Herzversagen. Nach Brian Jones, Jimi Hendrix und Janis Joplin wurde er dem sogenannten "27er Clubs" zugeordnet: eine Gruppe von Rockstars, der später auch Kurt Cobain und Amy Winehouse zugezählt wurden, weil sie alle in diesem Alter ihr Leben ließen. Alle wurden auf ihre Art zur Legende, aber Jim Morrison bleibt neben Hendrix vielleicht das schillerndste und auch von Skandalen umwittertste Mitglied dieses Clubs.