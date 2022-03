Von Olaf Neumann

Herr Krahl, haben Sie Ihrem 2020 verstorbenen Schlagzeuger Klaus Selmke versprochen, anlässlich des 50. Bandgeburtstags die "letzte Runde" einzuleiten?

Wir wollten eigentlich gemeinsam mit Klaus die Zielmarke 50 erreichen. Dieses Versprechen war für ihn eine Art von Therapiestimulation. Wenige Tage vor seinem Tod strahlte er noch die Überzeugung aus, dass er es auch schaffen wird. Als wir ihn dann tatsächlich verabschieden mussten, haben wir uns gesagt, dass wir diese Zielmarke überschreiten und danach kein neues Kapitel aufschlagen werden.

Mit welchen Gefühle sind Sie ins Studio gegangen?

Es war keine Wehmut, die uns durch die Songs getragen hat. Unser Gedanke: Was wir jetzt als Band nicht machen, machen wir nie mehr. So ist es dann zu dem üppigen Opus "Die letzte Runde" gekommen.

Das Album beginnt mit "Die Hymne" (Come Together)". Kann Musik unabhängig von Nationalität, Glauben und Überzeugungen Menschen zusammenbringen - was Politik oftmals nicht schafft?

Wir kommen aus der Ära der Message-Musik. Das, wovon wir singen, ist unser Traum von der Welt. Die Hymne "Come Together” enthält bewusst ein Beatles-Zitat. Wir sind geprägt von den Beatles, John Lennon, Bruce Springsteen oder Bob Dylan und haben immer noch den hehren Wunsch, mit Musik die Welt zu verändern. Obwohl wir wissen, dass es nicht klappt, versuchen wir es immer wieder – gerade in dieser Zeit.

"Am Fenster" wurde bis heute mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Kommt das in etwa hin?

Ja. "Am Fenster" verkauft sich nach wie vor und erscheint auf den verschiedensten Kopplungen.

Welchen Anteil hat das verrätselte Gedicht der Lyrikerin Hildegard Maria Rauchfuß an diesem Erfolg?

Das Gedicht "Am Fenster" kannte man nur in Lyrikerkreisen. Durch die Musik und die Worte bleibt für jeden viel Möglichkeit, sich seine eigene inhaltliche Version zu suchen. Der musikalische Schwerpunkt liegt auf der Wiederholung der letzten Zeile "Flieg ich durch die Welt", was so nicht im Gedicht steht. Dadurch entsteht im Geiste eine Sehnsucht nach Ferne und Weite. Zu DDR-Zeiten weckte das bei vielen Fluchtwunschgedanken.

Hat die Zensur sich daran gestoßen?

Nein, daran haben sie sich nicht gestoßen. Die haben einfach nur die Texte gelesen und sich selten auch die Musik angehört. Es ging denen immer nur um Inhalte. Für die Zensoren war "Am Fenster" einfach nur ein schönes Liebesgedicht mit ein bisschen Schmerz dabei.

Sie singen: "Gegenwind hält uns in der Spur". Wie stark war der Gegenwind für City zu DDR-Zeiten?

Es war ein starker Gegenwind nicht ohne Folgen speziell auch für mich. Aber wir hatten immer eine unglaubliche Aufmerksamkeit in der DDR nicht nur seitens des Publikums und der Fans. Tatsächlich hat sich das Politbüro mit unseren Inhalten befasst und darüber diskutiert, ob das nicht zu weit geht. Als Band war man schon von dieser Aufmerksamkeit verwöhnt, auch wenn das alles in Diskussionen, Rechtfertigungen und Anschuldigungen mündete. Wir dachten, die trauen sich nicht, uns zu verbieten. Durch unsere Popularität waren wir ein bisschen geschützt – gerade bei einem Album wie "Casablanca", auf dem ein paar politische Unverschämtheiten zur Sprache kamen.

Und damit sind Sie auch durch die Zensur gekommen?

Auf unserem neuen Album ist eine von Silly gespielte Version von "Susann" drauf. Darin enthalten die Originaltextzeile "Da ging im Jahre 68 der Frühling bis in den August". Die hat man uns damals gestrichen, so dass es am Ende hieß: "Da ging die erste große Liebe vom Frühling bis in den August" – ohne die Jahreszahl des Prager Frühlings. Das war von uns auch damit gemeint, aber das ging nicht durch die Zensur. Die neue Zeile war vermeintlich unpolitisch, aber nicht für das Publikum in der DDR. Bei "August" dachten die Leute an eine versteckte Thematisierung des Mauerbaus im August 1961. Der war ja viel einschneidender für die DDR als der Prager Frühling, wo nur ein paar Intellektuelle um Wolf Biermann protestiert hatten.

Ende 1968 kamen Sie ins Gefängnis, weil Sie mit anderen vor der sowjetischen Botschaft in Ost-Berlin schweigend gegen den Einmarsch in die CSSR protestiert hatten. Wie hoch war Ihre Haftstrafe?

Ich bin zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden und nach 100 Tagen und Nächten – die waren schlimm für mich als 19-Jährigen – auf Bewährung frei gekommen. Ganz überraschend nicht nur für mich, sondern für alle jungen Straftäter unter 26, die im Zusammenhang mit dem Prager Frühling verurteilt wurden. Die Haftstrafe wurde laut Politbürobeschluss für alle in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Vielleicht waren wir zu viele oder sie wollten sich kein Heer von wirklichen Dissidenten an den Hals züchten. Nach dem Motto: Wenn die aus dem Knast kommen, werden die richtig böse. Man wollte uns wohl ermahnen.

"Wir bauen keine Mauern mehr, die hatten wir, ist lange her" heißt es in "Die Hymne". Putins Krieg gegen die Ukraine lässt leider befürchten, dass sich der Eiserne Vorhang wieder dauerhaft über Russland absenken könnte – Ausreisesperren eingeschlossen. Welche Gefühle löst das in Ihnen aus?

Der kalte Krieg ist direkt in einen heißen übergegangen. Wir können nur hoffen, dass sich da noch ein Funken von Vernunft, Anmut, Mühe und Verstand durchsetzt, wie es in unserer Hymne heißt. Ich hoffe, dass wieder irgendwie eine Form von Frieden gefunden werden kann. Ich habe als Jugendlicher zwei Jahre in Moskau gelebt und bin dort zur Schule gegangen. Ich konnte mal richtig gut Russisch und war auch jetzt ein paar Mal zu Besuch in Moskau. Es ist ein anderes Volk mit einer anderen Mentalität, aber es sind großartige Menschen. Aber wenn da einer durchdreht... anders kann man es kaum noch erklären.

Haben Sie in Russland Künstlerfreunde?

Nein. Ich glaube, Putin hat noch einen relativ großen Rückhalt, größer als man zu hoffen wagt. Auch in Künstlerkreisen.