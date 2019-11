Von Eleonora Frolov

Baden-Baden. Boris Mikhailov ist einer der bedeutendsten postsowjetischen Fotografen, dessen Werk internationale Anerkennung erlangte. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion widmet ihm die Kunsthalle Baden-Baden eine Retrospektive „The Space Between us“ und zeigt zahlreiche Werkreihen, darunter einige, die ab heute zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt werden. So auch die Fotoserie „Parliament“ (2014–2017), in der Mikhailov Fernsehbilder von Politikern durch digitale Bildstörungen bis zur monströsen Unkenntlichkeit zerteilt.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Boris Andrijowytsch Mikhailov

Geboren am 25. August 1938 in Charkow/ Ukraine (damals: Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik; USSR) Ausbildung: Studium zum Elektroingenieur; Arbeit bei den städtischen Verkehrsbetrieben Charkow; von 1963 bis 1968 im Raketenbau. Fotografie: Erste [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Boris Andrijowytsch Mikhailov

Geboren am 25. August 1938 in Charkow/ Ukraine (damals: Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik; USSR) Ausbildung: Studium zum Elektroingenieur; Arbeit bei den städtischen Verkehrsbetrieben Charkow; von 1963 bis 1968 im Raketenbau. Fotografie: Erste autodidaktische Filme und Fotos in den 60ern. Oft Stadt- und Alltagsszenen. Nachdem der KGB Mikhailovs Aktfotos von seiner Frau gefunden hatte, verlor er wegen des Vorwurfs der Pornografie seine Anstellung. Nun beginnt er, sich intensiver mit Fotografie zu beschäftigen – und wird zu einem der wichtigsten Chronisten des Alltags einer (post-)sowjetischen Gesellschaft. Bekanntheit: International bekannt wurde er nach dem Zerfall der Sowjetunion durch seine Ende der 1990er Jahre aufgenommenen Bilder von Obdachlosen, darunter Alte, Kranke und Kinder, manche Menschen – gegen Bezahlung – nackt abgelichtet. Mikhailov gilt heute als einer der angesehensten Künstler aus der ehemaligen Sowjetunion. Seine Ausstellungen waren unter anderem in der c/o Berlin (2019), im New Yorker MOMA (2011), in der Londoner Tate Modern (2010) oder auf der Kunstbiennale in Venedig (2007) zu sehen. Auszeichnungen: Hasselblad Foundation Award (2000), Kaiserring der Stadt Goslar (2015); seit 2008 Mitglied der Akademie der Künste Berlin, Sektion Bildende Kunst. Privat: Mikhailov lebt mit seiner Frau Vita in Charkow und Berlin.

[-] Weniger anzeigen

Herr Mikhailov, in der Kunsthalle Baden-Baden zeigen Sie die „Serie von Vier“ aus den frühen 1980er Jahren. Wie lassen sich diese Arbeiten aus Ihrer Sicht beschreiben?

In diesen Arbeiten geht es mir wie in vielen anderen Arbeiten auch um eine serielle Wirklichkeitsbetrachtung. Die Wahrheit liegt nie in einem einzigen Bild, sondern in der Beziehung zwischen verschiedenen. Zu dieser Serie erscheint ein Künstlerbuch, über das ich mich sehr freue.

Wie kamen Sie ursprünglich zur Fotografie?

In den 1960er Jahren habe ich als Ingenieur in einer Fabrik gearbeitet und bekam eine Kamera, um die Arbeit dort zu dokumentieren. Die Fotografie interessierte mich bald mehr als die Arbeit. In der Sowjetunion waren Mittelmaß und Durchschnitt die Norm. Das Besondere und das Niedere, Vulgäre wurde weggelassen. Das war der Grund, warum ich mir diese Dinge ansah.

Sie durften lange ihre Fotografien nicht öffentlich zeigen und standen unter Beobachtung. Warum haben Sie trotz der schwierigen Bedingungen weitergemacht?

Entweder macht man weiter, oder man hört auf und verliert die Hoffnung. Aber eine Hoffnung darauf, dass man etwas Bedeutsames und Wichtiges erschaffen kann, die habe ich immer sehr stark in mir gespürt. Das Wichtigste in dieser Zeit war, dass wir uns untereinander die Bilder gezeigt haben, um uns gegenseitig zu beweisen, dass das Leben so gerade stattfindet, dass es auch etwas anderes gibt in der Welt, als die Propaganda.

Sie setzen sich einerseits sehr kritisch mit den Verhältnissen auseinander, wie geht das damit einher, dass Ihre Arbeiten häufig von Humor und Ironie geprägt sind?

Wenn das Mittelmaß der Standard ist, dann kann die Ironie eine Form sein, der Propaganda der Normalität zu begegnen. Ich habe Anfang der 70er Jahre damit begonnen, Aufnahmen wie beispielsweise die eines Mannes, der sich mit einem Porträt von Stalin fotografieren lassen wollte, zu kolorieren. Das Kitschige des sowjetischen Lebens, das daraus entstand, war eine Form des Widerstandes gegen die Langeweile des Systems.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben Sie Ende der 90er Jahre Obdachlose porträtiert. Wie kam es zu diesen schonungslosen Aufnahmen, die unter dem Titel „Case History“ weltweit bekannt wurden?

Ich hatte bereits Anfang der 90er Jahre in verschiedenen Serien den Niedergang des Lebens und der Gesellschaft in Charkow dokumentiert. Dazu ging ich auf die Straße und nahm mit der Kamera auf Bauchhöhe alles auf, was sich mir zeigte. Es gab vollkommene Armut, einen gesellschaftlichen Zusammenbruch. Die Menschen auf den Fotos lebten wie vor der Revolution, als würden wir nicht nach vorne gehen, sondern in der Zeit zurückfallen. Es ging mir darum, das Leben dieser Menschen sichtbar zu machen, das Extreme, das Fundamentale, und die Gefährdung der menschlichen Existenz zu zeigen. Der Mensch war einsam geworden und hatte keine Hoffnung mehr auf die Gesellschaft.

Im Jahre 1996 waren Sie mit einem DAAD-Stipendium in Berlin. Seit 2000 leben Sie zwischen der Hauptstadt und Charkow. Wie verändert sich der Blick, wenn man zwischen den Welten pendelt?

Es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich viel von Ost nach West und zurück reiste, es ging mit einem gewissen Identitätsverlust der gesamten postsowjetischen Gesellschaft einher. Ich versuchte, die Anfangsphase der Auswanderung und damit verbundenen Prozesse in meiner Arbeit widerzuspiegeln. An dieser Bruchstelle wurden die moralischen Prinzipien stark erschüttert. So wechselte ich den Fokus meiner Aufmerksamkeit und richtete diesen auf den Wertewandel. Der Blick ging durch die Oberfläche der Dinge. Am wichtigsten war für mich eine analytische Antwort im Visuellen zu finden. Die Fotos beschreiben eine Reihe von fragilen Zuständen und die Intensität einer unklaren Suche, die für mich ein Experiment war. Das Ergebnis dieser „Recherche“ war eine Serie „Look at me, I look at water“, in der alle Fotos sich vereinten und die ich mit Texten ergänzt habe.

Die Bürgerproteste in der Ukraine 2013/14 auf dem Maidan haben Sie in der Serie „The Theater of War, Second Act, Time Out“ dokumentiert. Wie haben Sie die Situation damals wahrgenommen?

Als wir damals in der Ukraine im Dezember ankamen, war von den Protesten noch nichts zu spüren. Es gab Leute auf der Straße, aber der Maidan war leer. Dann ging alles ganz schnell. Barrikaden wurden errichtet, die Leute strömten auf den Platz. Alle Schichten und Altersgruppen waren dort. Wir, meine Frau und ich, haben uns dann eine Zeit lang zwischen den Menschen aufgehalten. Viele von ihnen waren sehr entschlossen und bereit, ihr Leben zu geben. Das haben wir dann dokumentiert.

Sie haben an den Universitäten in Harvard und an der HGB in Leipzig Studenten unterrichtet. Welche Erfahrung geben Sie der nächsten Generation weiter?

Die Welt mit eigenen Augen zu entdecken und nicht durch das Objektiv anderer Fotografen.

Info: Die Ausstellung „The Space Between us“, kuratiert von Luisa Heese, ist in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden vom 16. November bis 9. Februar 2020 zu sehen. Preise: 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Weitere Infos unter: www.kunsthalle-baden-baden.de