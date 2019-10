Von Alexander R. Wenisch

Gallien. Wir befinden uns im Jahr 1959 n. Chr. Auf dem Balkon von Albert Uderzo in einer Hochhaussiedlung im Pariser Vorort Bobigny. Es bleiben nur noch drei Monate bis zum Erscheinen der ersten Ausgabe der Jugendzeitschrift "Pilote" und die beiden Autoren René Goscinny und Albert Uderzo stehen unter Druck. Denn sie haben zwar den Auftrag, für "Pilote" eine Comic-Reihe zu kreieren, aber keine rechte Idee.

Beim Rumblödeln (unter Zuhilfenahme eines schönen Gläschens Wein) "entdecken" sie ein kleines gallisches Dorf, das sich den Römern widersetzt. Heureka! Am 29. Oktober 1959, also vor genau 60 Jahren, erblickte der kleine Franzose in der Zeitschrift das Licht der Welt. Von Anfang an dabei: sein übergewichtiger Freund Obelix.

Ihre erste Geschichte im "Pilote" heißt "Asterix der Gallier" - ebenso wie der erste Band der Comic-Reihe als eigenes Heft, das 1961 in Frankreich folgt. Mit einer bescheidenen Auflage von 6000 Exemplaren startet Asterix am Kiosk. Aber schon bald wird jedes Kind den mittlerweile weltbekannten Anfang der Comic-Reihe kennen: "Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt ... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten." Zehn Jahre später werden vom 10. Band eine Million Hefte gedruckt. Und wer heute eine Erstausgabe von Band I in gutem Zustand besitzt, kann sich glücklich schätzen: Sammler zahlen bis zu 2000 Euro dafür.

Aber woher haben Asterix und Obelix ihre Namen? Nachdem sich Goscinny und Uderzo auf eine Geschichte mit Galliern geeinigt haben, suchen sie nach passenden Namen und kommen auf die Idee, diese auf -ix enden zu lassen - nach dem Vorbild des wahren Anführers der Gallier: Vercingetorix. Und Goscinny wollte für den Titelhelden unbedingt einen Namen, der mit A anfängt, damit er in einem zukünftigen Comiclexikon ganz vorne steht.

Darum wählt er Asterix nach "Asterisk" (französisch "asterisque"), dem typografischen Zeichen "*", also dem Sternchen, das nach einem Wort auf eine Fußnote verweist. Allerdings verbirgt sich auch ein versteckter Sinn dahinter - wie oft bei Goscinny. Nimmt man nur das griechische Wort "aster" für "Stern" und fügt dem das keltische "rix" für "König" an, dann bedeutet Asterix "König der Sterne". Eine liebevolle Hommage dazu gab es am 26. November 1965: Eine Rakete bringt den ersten französischen Satelliten, also einen künstlichen "Stern", in den Weltraum. Sein Name: "Astérix".

Übrigens könnte man meinen, der Name Obelix stamme von "Obelisk", den ägyptischen Steinsäulen, passend für einen Hinkelstein-Fabrikanten. Doch auch hier ist ein typografisches Zeichen der Ursprung, nämlich der Obeliskus, der dem lateinischen Kreuz ähnelt. Das Wort stammt vom griechischen "obelos" für "Bratspieß", was auf das Lieblingsessen des besten Freundes von Asterix verweist. Beide Namen wiederum sind eine Hommage Goscinnys an seinen Großvater, der in Paris eine Druckerei führte.

Über den Erfolg seiner Figur rätselte René Goscinny lange: "Asterix ist ein mit Bleistift gezeichneter kleiner Kerl, den man wegradieren kann ... Das ist alles!" Trotzdem haben der wehrhafte Gallier und seine Nachbarn Generationen von Kindern, Jugendlichen und Lateinlehrern begeistert. Entgegen der geschichtlichen Wahrheit trotzen die Dorfbewohner Cäsar und seinen Legionen, denn sie verfügen über einen Zaubertrank, der ihnen zeitweise übermenschliche Kräfte verleiht. Die genaue Zusammensetzung dieses Gebräus ist beim Druiden Miraculix ähnlich gut gehütet wie heute das Coca-Cola-Rezept. Nur so viel: Misteln, Wurzeln, Gräser, Feldblumen, vierblättrige Kleeblätter, Hummer, Erdbeeren, Salz und Pfeffer sind einige der Zutaten, die auch zum Geburtstag wieder zusammengemischt werden.

Denn gerade ist der 38. Band erschienen: "Die Tochter des Vercingetorix". Die trägt den bezeichnenden Namen Adrenaline, eine Anspielung auf das Hormon, das unter anderem zu höherem Blutdruck und schnellerem Herzschlag führt. Bestimmend und etwas schnippisch steht sie zwischen Obelix und Asterix auf dem Cover. Und sie bringt mit ihren feuerroten Haaren, mit Bambi-Wimpern und in engen, schwarzen Outfits das Gallierdorf in Aufruhr und setzt sich frech über manche Konvention hinweg. "Sie ist ein Elektroschock", sagt Zeichner Didier Conrad. Er verantwortet mit Autor Jean-Yves Ferri das neue Asterix-Abenteuer. Für das Duo ist "Die Tochter des Vercingetorix" das vierte gemeinsame Werk. Und diejenigen, die es schon gelesen haben, halten es für ihr bestes.

Zitate berühmter Personen quer durch die Kulturgeschichte finden sich immer wieder bei "Asterix & Obelix" in den Sprechblasen, häufig in ironisch-witziger Abwandlung. Eine Auswahl der berühmtesten dieser Bonmots samt Quellen. I "Appetit gut, alles gut!" - Majestix in "Asterix und der Arvernerschild" (Band XI) - Eine Abwandlung des Titels des Shakespeare-Dramas "Ende gut, alles gut." II "Da ist was faul in meinem Staat." - Ivar in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Eine Abwandlung von "Etwas ist faul im Staate Dänemark", was wiederum Marcellus in William Shakespeares Drama "Hamlet" sagt. III "Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage." - Erik in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Zitat von Hamlet im gleichnamigen Shakespeare-Drama. IV "Das Dorf bin ich!" - Grobianix in "Der große Graben" (Band XXV) - Eine Abwandlung von "Der Staat bin ich!" (Ludwig der XIV.). V "Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit!" - Erik in "Die große Überfahrt" (Band XXII) - Zitat von Neil Armstrong, Astronaut und erster Mensch auf dem Mond. VI "Ein Mensch, wer Arges dabei denkt!" - Ein Wildschwein in "Asterix bei den Schweizern" (Band XXVI) - Abwandlung von "Ehrlos sei, wer Schlechtes dabei denkt." (Wahlspruch des Hosenbandordens). VII "Schönes Fräulein, darf ich's wagen?" - Wachen vor dem Dorf und vor dem Lager von Brutus in "Der Sohn des Asterix" (Band XXVII) - Zitat Faust zu Gretchen in Goethes "Faust I". VIII "Über sieben Hügeln ist Ruh', in allen Lüften spürest du kaum einen Rauch." - Cäsars Arzt in "Asterix im Morgenland" (Band XXVIII) - Eine Abwandlung der Anfangszeilen von Goethes Gedicht "Wanderers Nachtlied": "Über allen Gipfeln / Ist Ruh'. / In allen Wipfeln / Spürest du / kaum einen Hauch." IX "Willst du wohl Cäsar geben, was des Cäsars ist?" - Musencus-Papyrus in "Asterix der Gallier" (Band I) - Abwandlungen eines Jesus-Wortes im Matthäus-Evangelium 22,21: "So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört." X "Zeit ist Sesterz!" - Keuchhustus in "Asterix und die Normannen" (Band XI) - Abwandlung von "Zeit ist Geld!" (Benjamin Franklin).

Die Wahl eines Mädchens als zentrale Figur habe mit Feminismus wenig zu tun, erklärt Ferri. Dazu sei man geschichtlich zu sehr an einen zeitlichen Rahmen gebunden. "Wir erzählen die Geschichte eines Teenagermädchens, das in einem Dorf voller Machos auftaucht und auf der Suche nach sich selbst ist." Eine klassische Coming-of-Age-Geschichte? Er und Conrad konnten sich da gut hineinversetzen, sind sie doch beide Väter von Töchtern. "Wir hatten die besten Beispiele vor Augen", schmunzelt Ferri.

Asterix, mittlerweile ein generationenübergreifendes Projekt. Und ein weltweites Phänomen: Übersetzt in 111 Sprachen haben die Abenteuer der Gallier 380 Millionen Käufer gefunden - ein Drittel davon im deutschsprachigen Raum. Das Erfolgsrezept scheint einfach. Legionen von Latein-Schülern mussten sich durch Texte aus dem Gallischen Krieg von Gaius Julius Cäsar quälen, bevor sie durch die Asterix-Hefte einen neuen Zugang zum historischen Thema erlangten.

Comics waren bis dahin gesellschaftlich anrüchig und wurden von vielen Eltern als "Schund" abqualifiziert. Nun fanden auch Intellektuelle - sogar Lehrer! - Gefallen an den Bildergeschichten, die mit Zitaten, Anspielungen, Running Gags und Wortwitz gespickt waren. Heute wird Asterix im Fremdsprachenunterricht für Französisch, Latein und Altgriechisch verwendet.

Und nicht nur das: Seit 1995 sind 78 Bände in deutsche Dialekte übersetzt. Kölsch und Plattdeutsch, Schwäbisch oder Hessisch. Und auch pfälzisch können die Gallier. "Em Asterix soi Bobbelsche" heißt ein Band, in dem es aber nicht um Boris Becker geht. "Asterix un de Arvernerschild" ist die zweite regionale Mundart-Ausgabe, beide übersetzt von Jochen Kneifeld alias "Heiner Knallinger" und Walter Sauer aus Neckarsteinach, der auch schon Janoschs kleinem Tiger ("Oh, wie schön ist Panama") und Saint-Exupérys "kleinem Prinzen" seine Heimatsprache beigebracht hat.

Testen Sie Ihr Latein im kleinen Asterix-Quiz Zitat 1: Vade retro! a) Alte Wade! b) Weiche zurück! c) Siehst du aber retro aus! Zitat 2: Quod erat demonstrandum a) Wo ist die nächste Demonstration? b) Das war ja abzusehen c) Was zu beweisen war Zitat 3: Alea jacta est a) Das ist Leas Jacke. b) Der Würfel ist gefallen. c) Niemand weiß, wo Alesia liegt Zitat 4: Delirant isti Romani a) Die spinnen, die Römer! b) Viele Wege führen nach Rom c) Römer, geht nach Hause! Zitat 5: Felix natalis dies sit tibi! a) Felix sitzt im Zelt b) Glückliche Weihnachten allerseits! c) Alles Gute zum Geburtstag! Zitat 6: Veni, vino, violi! a) Wein, Weib und Gesang b) Hoch die Tassen! c) Ich kam, ich trank, ich baute einen Unfall Zitat 7: Nunc est bibendum a) Nun heißt es bibbern. b) Nun muss getrunken werden. c) Er ist nun mal ein Dummkopf Zitat 8: Gastrium palatii a) Pfälzer Saumagen b) Mich plagt die Gastritis c) Gäste, nehmt Platz! Zitat 9: Stante pede a) Sofort b) Stehende Pferde c) Das Pedal hängt Zitat 10: Veritas odium a) Heftiger Mundgeruch b) Offenheit erzeugt Hass. c) Der Wahrheit auf den Zahn fühlen Zitat 11: Sol lucet omnibus a) Wann kommt der Bus? b) Soll Omi im Bus liegen? c) Die Sonne scheint für alle Zitat 12: Quosque tandem a) Großes Fahrrad b) Wie lange noch? c) Zwei Querulanten

















Auflösung: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8a, 9a, 10b, 11c, 12b

Goscinny und Uderzo, die beiden Asterix-Erfinder, haben nur zwei Dutzend Comics zusammen gemacht. Denn 1977 stirbt Goscinny überraschend im Alter von 51 Jahren. Also macht Uderzo ab Band 25 allein weiter, zusätzlich auch als Autor. Kritiker vermissen jedoch seitdem den Humor und das erzählerische Können Goscinnys, loben aber die konstant hohe zeichnerische Qualität der Geschichten - obwohl Uderzo reiner Autodidakt war und sogar farbenblind ist. Über die Anfänge der gallischen Helden erinnerte sich der heute 92-Jährige: "Wir wollten den amerikanischen Comics etwas typisch Französisches gegenüberstellen."

Das ist gelungen. Sprüche wie "Beim Teutates", wenn die Gallier den Römern mal wieder auf die Pelle rücken, oder "Die spinnen, die Römer", wenn Obelix gegnerische Soldaten vermöbelt, sind heute geflügelte Worte. Selbst Charles de Gaulle soll seine Minister mit Figuren aus dem gallischen Dorf verglichen haben. Den besonderen Pfiff bekommt jede Ausgabe durch die satirischen Anspielungen auf zeittypische politische und gesellschaftliche Themen - stets mit einer Prise Selbstironie.

Der Siegeszug der Comic-Figuren reicht inzwischen weit über die Bildbände hinaus: Ein riesiger Merchandising-Markt mit Asterix-Motiven auf T-Shirts, Tassen und Tapeten schafft Millionen-Umsätze. Dabei blieben auch Plagiate nicht aus, besonders in den 70ern mit Titeln wie "Asterix und das Atomkraftwerk" oder "Asterix und die 35-Stunden-Woche". Wegen unerlaubter Benutzung von Lizenzfiguren verschwanden diese aber schnell von der Bildfläche.

Außerdem wurden zehn Zeichentrickfilme und vier Realverfilmungen fürs Kino in Szene gesetzt. "Asterix erobert Rom" war 1976 mit knapp 7,2 Millionen Zuschauern der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland. Im April 1989 eröffnete in Plailly, rund 35 Kilometer nördlich von Paris, der Vergnügungs- und Freizeitpark "Parc Asterix".

Nur eines scheint am Ende ein Geheimnis zu bleiben: wo genau dieses wehrhafte gallische Dorf nun lag. Hobbyarchäologen wollen das Örtchen Erquy an der bretonischen Nordküste zwischen Saint-Brieuc und Saint-Malo als Asterix’ Heimat ausgemacht haben. Aber die "Beweise" sind letztlich dürftig.