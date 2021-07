Von Michael Ossenkopp

Paris. Zunächst wollte kein Model die freizügige Kreation präsentieren. Schließlich zeigte die Revuetänzerin Micheline Bernardini am 5. Juli 1946 das gewagte Kleidungsstück im noblen Pariser Schwimmbad "Piscine Molitor" – und löste einen Skandal aus. Zwei Wochen später ließ sich der Franzose Louis Réard den Zweiteiler unter dem Namen "Bikini" patentieren. Seither ist der aus der Bademode nicht mehr wegzudenken.

Réard war eigentlich Ingenieur und hatte in St. Tropez von seiner Mutter ein Dessous-Geschäft geerbt. Auf die Idee für die neuartige Badebekleidung war er durch den Haute-Couture-Modeschöpfer Jacques Heim gekommen, der sein Design "Atome" als den kleinsten Badeanzug der Welt promotete. Das wiederum stachelte Réard an: Drei Wochen später "unterbot" er ihn mit dem Slogan "noch kleiner als der kleinste Badeanzug der Welt" und präsentierte seinen Bikini als "la première bombe an-atomique", ein Wortspiel mit den französischen Begriffen "bombe atomique" (Atombombe) und "anatomique" (anatomisch).

Der explosive Name entstammte dem Zeitgeist: Am 30. Juni 1946 hatten auf dem Bikini-Atoll im westlichen Pazifik Atomwaffentests der USA stattgefunden. Das ringförmige Korallenriff ist Teil der Marshall-Inseln und befindet sich etwa 3000 Kilometer nordöstlich von Neuguinea. Schon 1886 wurden die Inseln vom deutschen Kaiserreich kolonisiert. Wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit blieben sie jedoch isoliert.

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs nahmen die Japaner die Inseln in Besitz, im Pazifikkrieg wurden sie 1944 von den Amerikanern erobert. Nach den Atomversuchen war das Wort "Bikini" – was in der Sprache der zwangsumgesiedelten Insulaner so viel wie "Land der vielen Kokosnüsse" bedeutet – nun weltweit in den Schlagzeilen und Réard nutzte den Medienrummel, um seinen Zweiteiler bekannt zu machen. Tatsächlich war der Boutiquenbesitzer aber wohl nur der Wiederentdecker des Bikinis, denn Darstellungen von Frauen mit Brustbändern und kurzen Hosen in antiken Badestuben gab es schon auf Wandmalereien vor 2000 Jahren.

In Deutschland sorgte ab 1932 der sogenannte "Zwickelerlass" für anhaltende Einschränkungen der Badekleidung. "Öffentliches Baden ist für Frauen nur erlaubt, wenn ihr Badeanzug Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt […] sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist", hieß es damals in einer Verordnung des preußischen Innenministeriums. In anderen europäischen Ländern und den USA prägte bereits das braun gebrannte Schönheitsideal die Strände. Knappe Zweiteiler bestanden aus Shorts und einem passenden Top. In Hollywood galt jedoch ab 1934 der "Hays Code", der das Zeigen des Bauchnabels im Film verbot – weshalb alle Hosen von Zweiteilern bis zur Taille reichen mussten.

Das änderte Réards Bikini grundlegend. Lediglich vier Dreiecke aus 194 Quadratzentimetern Stoff bedeckten den Körper, zwei durch eine Kordel verbundene bildeten das Höschen, die beiden anderen "verhüllten" jeweils die Brüste. Der Stoff war mit aktuellen Zeitungsausschnitten über die Atomversuche bedruckt. "Der Bikini ist so klein, dass er alles über die Trägerin enthüllt, bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter!", behauptete Réard werbewirksam.

Immer wieder musste die 19-jährige Bernardini für die Pressefotografen das "kleine Badekostüm" durch einen Ehering ziehen und in einer Streichholzschachtel verstauen. Auch der Ort der Präsentation war gut gewählt, das "Molitor" gehörte zu den elegantesten Schwimmbädern in Paris. Johnny Weissmüller, bekannt als Olympiasieger und Tarzan-Darsteller, hatte hier eine Saison lang als Bademeister gearbeitet.

Der revolutionäre Zweiteiler zeigte für die 1940er Jahre außergewöhnlich viel nackte Haut und mehr, als er verdeckte. Anfangs war das "schamlose" Stück besonders an den Stränden von Italien, Spanien und Portugal ausdrücklich verboten, ebenso in den sittenstrengen USA. Der Vatikan nannte es "sündhaft" und die Proteste gingen so weit, dass in Brasilien sogar ein "Anti-Bikini-Verein" gegründet wurde. Große Bekanntheit erlangten die kleinen Stofffetzen 1952 durch einen effektvollen Auftritt von Brigitte Bardot im Film "The Girl in the Bikini" (deutscher Titel "Sommernächte mit Manina"). Die damals noch unbekannte 18-jährige Französin posierte während des Filmfestivals in Cannes in einem rosa karierten Modell auf der Promenade de la Croisette – am nächsten Tag war der Bikini der BB in aller Munde.

Hatten die knappen Badeoutfits Anfang der 1950er Jahre noch für Empörung gesorgt, begann ihr Siegeszug in den wilden Sechzigern. Durch günstige Flugreisen in heiße Urlaubsländer konnte sich der provokante Zweiteiler weithin etablieren und wurde weltweit als Symbol der Emanzipation gefeiert. Bryan Hyland mit seinem Hit "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" und Ursula Andress im Film "James Bond – 007 jagt Dr. No" bescherten weitere, globale Akzeptanz.

Nach ihrem atemberaubenden ersten Auftritt in dem knappen Outfit bekam Micheline Bernardini übrigens Post von 50.000 Fans. Später ging sie nach Australien, heiratete einen Amerikaner und zog in die Vereinigten Staaten. Dort arbeitete sie als Schauspielerin, konnte jedoch nicht mehr so für Furore sorgen wie bei ihrem Premierenauftritt.

In manchen deutschen Schwimmbädern war der Bikini bis in die 1970er Jahre hinein verboten. Nach den Tangas aus Brasilien, bei denen der hintere Teil lediglich aus einer Schnur besteht ("Fio Dental", auf Deutsch "Zahnseide"), waren weitere Microkinis auf dem Vormarsch. Sie bedecken nur äußerst knapp die Scham und verhüllen obenherum gerade noch die Brustwarzen.

Der Bademode der Gegenwart sind keine Grenzen gesetzt, Bikinis gibt es in allen möglichen Schnitten, Formen und Designs. Getragen werden sie praktisch von jeder Frau (oder auch jedem Mann), die nicht in einem Einteiler schwimmen gehen möchte oder sich sonnen will. Da aktuell der Fokus auf einer positiven Körperwahrnehmung liegt, spielt die berühmte "Bikini-Figur" zunehmend weniger eine Rolle. Motto: Der Zweiteiler hat sich der Figur anzupassen, nicht andersherum!

Zeitgleich gibt es aber auch den Trend, sich ganz vom Bikini zu verabschieden, um der Sexualisierung von Frauen keinen Vorschub mehr zu leisten. So findet der "Miss Teen"-Wettbewerb in den USA seit 2018 ohne Schaulaufen im Bikini statt. Und die Kandidatinnen bei der Wahl zur "Miss Germany" zeigen sich seit zwei Jahren ebenfalls nicht mehr im knappen Badeoutfit – um die Persönlichkeit stärker in den Vordergrund zu rücken, wie es heißt.

Ein Spannungsfeld zwischen Emanzipation, Feminismus und Sexismus, das unter anderem auch im "BikiniArtMuseum" in Bad Rappenau beleuchtet wird (siehe links). Seit vergangenem Sommer lässt sich hier praktisch alles über die Bademodenkultur in Erfahrung bringen – an vorderster Front: der Bikini.

Alles Bikini

Ob Marilyn Monroe, Elke Sommer oder Brigitte Bardot – sie alle sorgten mit knappen Zweiteilern für Furore. Und der Männerbikini des brasilianischen Designers Fernando Cozendey (Foto: Marcia Otto), Gewinner des diesjährigen Bademoden-Awards, macht heutzutage dem "skandalösesten Kleidungsstück der Geschichte" alle Ehre. Diesem wird im "BikiniArtMuseum" in Bad Rappenau ein Denkmal gesetzt: Auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt es die Entwicklung der Bademode bis in die Gegenwart. Zu den rund 1200 Exponaten zählt auch ein Badeanzug von 1880, der mehr an einen Pyjama denn an einen Bikini erinnert. Außerdem zu sehen: 13 von weltweit 17 Originalen des Bikini-Erfinders Louis Réard, darunter auch der berühmte goldene Bikini – der historisch wertvollste Zweiteiler der Welt. teu