Von Steffen Rüth

"Rock Believer" ist ein knackig frisches und mitreißendes Rockalbum. Wann war euch klar, dass ihr auf die alten Tage noch mal einen raushaut?

Klaus Meine: Wir spürten schnell, dass wir es draufhaben, mit Power, Attitüde und den passenden Songs noch mal richtig durchzustarten. Und das alles nicht, um der Welt irgendetwas zu beweisen, sondern weil wir selber Spaß daran hatten.

Wie sehr habt ihr es vermisst, live zu spielen?

Rudolf Schenker: Ich bin es gewohnt, aus dem, was vorhanden ist, das Beste zu machen. Wir haben uns auf das Positive, die Albumproduktion, konzentriert. Wir haben auch nichts vermisst. Draußen war alles öde. Der einzige Ort, an dem es schön war, war unser Studio.

Meine: Wir haben das Album aber nicht deshalb gemacht, weil wir uns während Corona beschäftigen mussten. Sondern, weil wir ein Album machen wollten. Der Gedanke entstand schon 2018. 2019 schrieben wir die ersten Songs. Das Ziel war, uns auf unsere DNA zu besinnen und vom Songwriting und vom Sound her ein Album zu machen wie "Blackout", das uns Anfang der Achtziger-Jahre den Durchbruch brachte.

Rudolf, war es für dich ein Leichtes, dich als Hauptkomponist in diese Epoche zurückzuversetzen?

Schenker: Wir haben dieses Mal den Arbeitsablauf umgedreht, die Texte waren zuerst da. So konnte ich die Bedeutung der Worte mit der Musik unterstreichen, anstatt bei jeder Nummer von Null anzufangen. Und zum Glück waren die Texte so interessant, dass ich alles sehr gut nachvollziehen konnte. Klaus hat nichts an den Haaren herbeigezogen. Sondern hat Geschichten aufgeschrieben, die sich in unserem Rock’n’Roll-Leben wirklich abgespielt haben.

Was für eine Stretch-Limousinen-Geschichte ist "Knock ’em Dead"?

Meine: Der Song erzählt aus der Zeit, als wir zum ersten Mal in den USA waren und abends in Manhattan über die 42nd Street gegangen sind. Stretch-Limos sind heute und aus deutscher Sicht immer so ein bisschen peinlich, in Amerika gehörte und gehört das immer noch zum Straßenbild.

Wie war das USA-Erlebnis damals für euch?

Meine: Ein riesiges "Wow". Wenn du als junge deutsche Band zum ersten Mal in New York City bist, in dieser verrückten Stadt mit den unglaublichen Eindrücken und den ersten USA-Shows, es war der reine Wahnsinn. Ich weiß noch, wie unser Manager gesagt hat, bevor wir auf die Bühne gingen: Knock them dead, knock them dead. Also: Haut sie um, macht sie fertig. Der Songtitel bezieht sich auf diese Zeit, und er passt zu meinem Ansatz, in den Texten nochmal einige Stationen zu besuchen, die uns über die Jahre als Band zutiefst geprägt und beeinflusst haben.

Gehören Rockmusik und Größenwahn immer noch zusammen?

Meine: Wir waren als junge, deutsche Band total hungrig auf die Anerkennung in den USA. Du darfst nicht vergessen, bis dahin hatte es nie eine deutsche Band in den USA geschafft. All diese Momente, zum Beispiel als wir 1984 im Madison Square Garden gespielt haben, sind unvergesslich und flossen in diesen Song mit ein.

Stretch-Limousinen hin oder her – die Hannoveraner Bodenständigkeit habt ihr nie verloren, oder?

Schenker: Auf keinen Fall. Das normale Leben macht ja auch Spaß. Ich will das gar nicht missen. Ich gehe gerne in den Supermarkt und kaufe ein. Das ist einfach eine total schöne Atmosphäre. Sich so etwas wegnehmen zu lassen, weil man das Superstarleben in den Hollywood Hills lebt, das ist nicht wirkliche Welt. Der Niedersachse ist einfach ein bodenständiger Mensch, und da stehe ich auch zu.

Könnt ihr irgendwo auf der Welt noch inkognito rumlaufen?

Schenker: Ich bin oft in Thailand. Dort kann ich richtig ausschalten. Auch in Thailand gibt es Scorpions-Fans, aber die erkennen mich erst gar nicht. Die denken höchstens "Der Typ da drüben sieht aus wie der Schenker von den Scorpions". Ich laufe da ja auch nicht aufgebrezelt rum, sondern ganz locker vom Hocker.

Meine: Wir brauchen das alle nicht, dass wir irgendwo vorfahren und die Flügeltüren gehen auf (lacht). Diese Typen sind wir gar nicht.

Stand der Albumtitel "Rock Believer" früh fest als Oberbegriff über dem Album?

Matthias Jabs: Das hat sich schnell ergeben. Sowohl Titel als auch Song haben eine klare Botschaft.

Meine: Wir sind Rock Believer, schon unser ganzes Leben lang. Diese Liebe begann in den frühen Sechzigerjahren mit all den großartigen Bands, die aus England kamen, The Who, Beatles, Stones, haben uns inspiriert, selbst die Gitarren auszupacken und Musik zu machen, irgendwann auch Songs zu schreiben. Diesen lebenswerten Traum haben wir immer weiterverfolgt.

Das Ende der Rockmusik wird immer wieder verkündet. Wie geht es aus eurer Sicht dem Rock’n’Roll?

Meine: Wir hören immer wieder, dass Rockmusik tot ist. Wir machen Jahr für Jahr eine ganz andere Erfahrung: Wacken ist immer sofort ausverkauft, das Hellfest in Frankreich, wo wir dieses Jahr im Juni spielen, ist mit 100 000 Leuten ausverkauft. Unsere Wahrnehmung ist, dass die Rock Believer sehr, sehr munter und lebendig sind. Deswegen ist dieses Album auch allen Rock Believern da draußen gewidmet.