Von Thomas Veigel

Weinheim. Gärten sind ein großes Thema geworden. Der Weg vom Homeoffice in den Garten ist kurz und so bekam die Nachfrage nach Gartenplanern und Pflanzen im vergangenen Frühjahr noch einmal einen explosiven Schub. Gärtnereien wurden leergekauft, viele Pflanzen waren auch für Profis online nicht mehr erhältlich. Nicht immer wurde mit Sinn und Verstand gepflanzt, aber im Sommer hat es landauf und landab reichlich geblüht.

Umso mehr musste im Spätherbst aufgeräumt werden. Meistens wird im November, wenn die Temperaturen noch nicht allzu garstig sind, mit Schere und gröberem Werkzeug alles Verblühte abgeräumt und auf Bodenhöhe zurückgeschnitten. Der Garten wird "winterfest" gemacht.

Man kann im Garten aber auch ein "Winter-Fest" feiern: Der Kahlschlag muss nicht sein, viele Stauden kann und sollte man stehen lassen. Sowohl aus ökologischen als auch aus ästhetischen Gründen. Denn Gärten können im Winter eine ganz besondere Schönheit zeigen, egal ob Schnee liegt, ob es frostig ist oder neblig. Es braucht dafür die richtigen Pflanzen. Sie müssen nicht immergrün sein, auch Verblühtes, erdfarbene Gräser oder unbelaubte Gehölze haben einen eigenen Reiz.

Die auf den ersten Blick erkennbare Faszination von Gärten im Winter liegt in der Reduktion. Wenn der Garten gut geplant und auch schon eine gewisse Reife erreicht hat, ist es die Reduktion auf das Wesentliche.

Ein gutes Beispiel für die emotionale Wirkung von Gehölzen im Winter ist der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim. Das unten stehende Foto wurde Mitte Dezember aufgenommen, an einem trüben, neblig-frostigen Tag, an dem es nicht hell werden wollte. Ein Tag, der die Farben frisst. Einer der Tage, an denen niemand freiwillig ins Freie geht.

Es ist der Nebel, der die Szenerie besonders macht und die Magie des Ortes offenbart. Alles, was stört, wie die Neubauten hinter den mächtigen Atlas-Zedern im Hintergrund, verschwindet. Die bis auf den chinesischen Teeapfel am rechten Bildrand immergrüne Kulisse aus vernebelten Zedern und den darunter nur zu erahnenden alten Eiben und Buchsbäumen sind ein perfekter Rahmen für die beiden 130 Jahre alten Magnolien auf der großen Rasenfläche vor der Villa. Die sind im Frühjahr prächtig, wenn sie mit Tausenden weißen Blüten den Frühling feiern – aber ihre wahre, innere Schönheit zeigt sich nur im Winter.

Besonders festlich wirken verspätet blühende Echinaceen. Foto: Thomas Veigel

Gehölzen traut man schon seit jeher eine Wirkung im Winter zu, bei blühenden Stauden und Gräsern ist das anders. Cassian Schmidt, Gärtnermeister, Landschaftsarchitekt und Professor für Pflanzenverwendung an der Hochschule Geisenheim, ist seit 1998 der Leiter des Hermannshofs. "Als ich zum Hermannshof kam, war das Motto: Der Garten muss vor Weihnachten geputzt und winterfest gemacht werden." Weil nach dem flächendeckenden Rückschnitt sowieso nicht mehr viel zu sehen war, war der Garten von November bis März geschlossen.

Heute ist vieles anders im Hermannshof. Der Garten ist ganzjährig geöffnet und auch von November bis März gibt es viel zu sehen. Die Veränderung des Klimas hat den Winter auf wenige Wochen im Dezember und Januar schrumpfen lassen. Noch im November war der Hermannshof ein Farbenmeer. Das lag nicht nur an der Herbstfärbung der Gehölze und Gräser. Die Astern blühten, die Chrysanthemen, die Dahlien und auch die südamerikanischen Salbeisträucher.

Aufgeräumt wird im Winter im Hermannshof immer noch, aber mit durchdachter und gezielter Hand. "Wir schneiden nur das zurück, was weder ökologisch noch gestalterisch Sinn macht", sagt Cassian Schmidt. "Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Ästhetik des Vergehenden zelebrieren können."

Samenstände der Indianernessel. Foto: Thomas Veigel

Voraussetzung dafür war aber auch, dass die Pflanzungen im Hermannshof neu gedacht wurden. Cassian Schmidt hat das Prinzip der Pflanzungen nach Lebensbereichen weiterentwickelt. Die Pflanzen in den naturnah gestalteten Beeten werden eher nach Form und Textur als nach Farben ausgewählt. Auch die Technik der von natürlichen Pflanzengemeinschaften inspirierten Mischpflanzungen, die der Landschaftsarchitekt mitentwickelt hat, hat zu der hohen Ästhetik und emotionalen Wirkung vieler Beete im Winter geführt.

Stehen bleiben vor allem Gräser und andere standfeste Stauden, deren Strukturkontraste durch gezielte Entfernung von Pflanzen herausgearbeitet werden. Schmidt kombiniert gerne helle Gräser vor dunklen Samen- und Fruchtständen von Brandkraut, Rudbeckien oder Echinaceen. Die Farben im Winter sind nicht prächtig, aber es sind sehr schöne dabei.

Auch auf dem Feld der vertikalen und horizontalen Formen kann man spielen: Hier die nach oben strebenden Pflanzen wie Ehrenpreis, Königskerze oder Gräser, dort die schwebenden Samenstände von Schafgarbe und Fetthenne, oder die beeindruckende Kombination beim Brandkraut. Im Weinheimer Hermannshof findet man dieses Salbei-Schafgarben-Beet, das schönste im Winter, am nordwestlichen Rand der großen Rasenfläche. Sogar einige Zierlauch-Kugeln stehen noch.

Salbeiblätter. Foto: Thomas Veigel

Wenn alles stimmt, wirken die Strukturen und Oberflächen-Texturen auch ohne frostige Verzauberung. Mit Schnee oder Raureif wird es aber besonders festlich. "Eigentlich erkennt man erst im Winter", sagt Cassian Schmidt, "ob ein Garten gut geplant ist. Erst im Winter werden die Strukturen sichtbar. Dann wird auch die Kulisse aus Bäumen und Sträuchern wichtig." Wege und Sichtachsen sind im Winter ebenfalls bestimmende und ordnende Strukturen eines Gartens.

Auch im privaten Grün sollten im Winter viel mehr Pflanzen stehen bleiben, empfiehlt Schmidt. Sie bieten in den Gärten, die zu Kulturökotopen und zur letzten Zuflucht vieler Tiere geworden sind, Nahrung für Vögel und in den Stauden Überwinterungs- und Nistplätze für Insekten. Wenn man sich darauf einlässt, kann man im eigenen Garten im Winter viel Schönheit sehen. Also nicht nur die Schere, sondern auch die Augen benutzen. Manche Fruchtstände wirken dann noch ansehnlicher als die Blüte. Der Verfall ist kein Verlust.

Mohnkapseln im Weinheimer Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof mit Raureif. Foto: Thomas Veigel

Sehr viele Stauden im Hermannshof sind immergrün: Elfenblumen, italienischer Aronstab, Farne und Seggen zum Beispiel. Auch viele mediterrane Pflanzen zeigen – immer mehr ohne Winterschutz – ihr grün-graues Laub: Zistrosen, Lavendel, Ginster, Rosmarin, Wolfsmilch und die immergrünen Eichen und zahlreichen Sträucher.

Und der Frühling meldet sich schon jetzt im Januar: Im Hermannshof blühen die ersten Schneeglöckchen, Winterlinge und Christrosen. Das Grün von Tag- lilien, Narzissen und anderen Zwiebelpflanzen hat sich schon weit nach oben geschoben. Bald werden die frühen Sträucher blühen und, weite Flächen bedeckend, auch die Elfen-Krokusse. Dann werden die letzten verblühten Stauden und Gräser verschwunden sein. Bevor das Kraut kommt.