Von Daniel Schottmüller

Friedrich Merz reißt sich zusammen – eine geschlagene Stunde bereits. Seit Beginn der Sendung hat sich der CDU-Politiker bemüht, die junge Frau neben sich nicht zu unterbrechen. Er hat – es geht schließlich um das Thema Klimaschutz – sorgenvoll die Stirn gerunzelt, immer wieder genickt und sogar dann noch souverän gelächelt, als ihn die 24-Jährige als ein "mandatspolitisches Nichts" bezeichnet hat. Aber ausgerechnet als Moderator Markus Lanz zur Verabschiedung überleiten möchte, platzt es aus ihm heraus: Er habe einen ganz konkreten Vorschlag für Frau Neubauer, sagt Merz, und ballt die Faust: "Kandidieren Sie für den Bundestag und kämpfen Sie für Mehrheiten!" Luisa Neubauer nimmt einen Schluck aus ihrem Wasserglas und lächelt.

Hintergrund Fridays for Future beschreibt sich als eine internationale, überparteiliche und dezentral organisierte Klimastreik-Bewegung. Nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg gehen Menschen freitags auf die Straßen und protestieren. Fridays for Future setzt sich dabei für schnelle und effiziente Maßnahmen ein, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 [+] Lesen Sie mehr Fridays for Future beschreibt sich als eine internationale, überparteiliche und dezentral organisierte Klimastreik-Bewegung. Nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg gehen Menschen freitags auf die Straßen und protestieren. Fridays for Future setzt sich dabei für schnelle und effiziente Maßnahmen ein, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen einhalten zu können. Am ersten globalen Klimastreik der Bewegung nahmen im März 2019 circa 1,8 Millionen Menschen teil. Luisa Neubauer ist die bekannteste deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin. Sie hat zahlreiche Klimaproteste im In- und Ausland mitorganisiert und zusammen mit dem Politökonomen Alexander Repenning das Buch "Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft" geschrieben. Neubauers Podcast "1,5 Grad" ist auf Spotify abrufbar, die Doku "Ab 18! – Luisa" gibt es in der 3sat-Mediathek zu sehen.

Sie hätte auch fragen können: "Warum sollte ich?" Auf Plattformen wie Instagram folgen ihr mehr Menschen als den Kanzlerkandidaten der großen Parteien. Und im Gegensatz zu einem x-beliebigen Bundestagskandidaten ist die Fridays-for-Future-Vorzeigeaktivistin jetzt schon im Austausch mit den ganz Großen. 2019 lud Angela Merkel sie ins Kanzleramt ein. Beim EU-Gipfel in Sibiu traf Neubauer im gleichen Jahr auf Emmanuel Macron, der sie ermunterte, den Druck auf die Politik aufrecht zu erhalten. Gleiches riet Barack Obama, den die junge Frau per Videokonferenz kennenlernte. Zuletzt trug sich Prinz William in die internationale Fanliste ein, als er die inzwischen 25-Jährige in die Jury seines Umweltprojekts berief.

Trotzdem: Große Teile der deutschen Öffentlichkeit dürften die 1996 in Hamburg geborene Aktivistin eher aus dem TV kennen. Polittalker von Will bis Plasberg platzieren die Studentin, die meist in Jeans und T-Shirt im Studio auftaucht, gerne neben Anzugträgern aus Reihen der Union. Kontraste sollen für unterhaltsames Fernsehen sorgen. Und wer Neubauer einlädt, bekommt genau das. Ältere Zuschauer bringt sie mit eloquenten Analysen zu Kohleausstieg und Windenergie zum Staunen. Für die Jüngeren streut sie ab und an ein "is klar, ne", oder "safe" ein. Und für alle gibt es das kecke Lächeln, mit dem Friedrich Merz im Juli 2020 Bekanntschaft machen durfte.

Entscheidend ist, dass Luisa Neubauer gelingt, woran Politiker seit Jahrzehnten scheitern: Sie macht deutlich, wie dringend das Problem Klimawandel wirklich ist. "Liebst du dein Kind, kümmerst du dich um das verfluchte Klima", brachte sie es im Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung auf den Punkt. Als "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt zu einer gemeinsamen Talkrunde beisteuerte, dass Elektroautos "keine Seele" hätten, entgegnete Neubauer: "Sorry, wir haben keine Zeit, uns um die Seele zu kümmern." Es sei ihr unverständlich, wie "alte weiße Männer" solche Überlegungen anstellen könnten, während die Menschheit in die Krise rast.

Gerade in Talkshows sorgt die 25-Jährige mit ihrer Eloquenz und Beharrlichkeit für Aufsehen.

Schlagfertigkeit ist das eine. Man muss aber auch die Freiheit haben, sie einzusetzen: Weil Fridays for Future dezentral organisiert ist, es de facto keine Anführer und nur ein existenzielles Thema gibt, muss die 25-Jährige eben nicht "für Mehrheiten kämpfen" oder den kleinsten gemeinsam Nenner suchen. Für Luisa Neubauer gibt es nur Klimaschutz. Ohne Kompromisse.

"Arten sterben aus, Ökosysteme kollabieren – das ist seh- und spürbar", führte die Aktivistin kürzlich in der ARD aus. "Emissionen sinken nicht, wenn man Symbolpolitik macht. Es geht um Taten im Hier und Jetzt." Neubauer fordert die Politik zu konkreten Reduktionsmaßnahmen auf, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen.

Sie interessiert aber auch der Weg dahin. An der Universität Göttingen studiert Neubauer "Geografie: Ressourcenanalyse und -management". Noch vor Fertigstellung ihrer Master-Arbeit hat sie mit Politökonom Alexander Repenning ein Buch geschrieben, das Schritte in eine klimafreundliche Zukunft skizziert.

Mit ihrem Kommunikationstalent hat die 25-Jährige sicher dazu beigetragen, dass das anfangs häufig bediente Schulschwänzer-Image inzwischen an Fridays for Future abprallt. Heute ist klar: Die Jugendlichen meinen es ernst. Nicht umsonst gelang es ihnen, die Europawahl 2019 zur Klimawahl zu machen. Dass Neubauer zur Bundestagswahl eine ähnliche Mobilmachung ankündigte, war übrigens der Schnitt, der den Merzschen Geduldsfaden reißen ließ. Keine Frage, die junge Generation kann etablierte Politiker nervös machen.

Das zeigte sich zuletzt, als die von Neubauer und anderen Aktivisten eingereichte Verfassungsklage zum Klimagesetz erfolgreich war. Das Karlsruher Urteil: zugleich Rückenwind für die Klimaschützer und Rüffel für die Große Koalition. Ja, selbst die Grünen wirken unsicher, wie weit man Fridays for Future entgegenkommen soll. Neubauer ist zwar Parteimitglied, warnt aber: "Bisher haben wir noch nicht erlebt, dass die Grünen in einer Koalition als Treiber von Klimagerechtigkeit hervorgetreten sind." Wie reagiert man auf diese rigorosen, bestens vernetzten neuen Umweltschützer, die nichts mehr mit dem Klischee vom Ökofreak in Latzhosen gemein haben?

Zugegeben, auch für Luisa Neubauer ist das alles neu. Etwa 4000 Nachrichten werden ihr jeden Tag über die sozialen Netzwerke zugetragen: Interviewanfragen, Hinweise auf Umweltsünden, besorgte "Luisa, darf man noch ..."-Fragen, Beleidigungen, Anmache. "Es gibt keine Fußstapfen, in die ich treten kann. Ich muss einen Weg gehen, der nicht vorgezeichnet ist", sagte sie dem "Rolling Stone", angesprochen auf ihre Rolle als kapitalismuskritische Influencerin.

Einige Medien bezeichnen sie der Einfachheit halber zwar als Deutschlands Greta. Aber mal ehrlich, Neubauer wäre nie alleine zu einem Schweigeprotest aufgebrochen. Eher hätte sie die ganze Schule – einschließlich des Hausmeisters –, Megafon und Musikboxen vors Parlament geschleppt. So zeigt die 3sat-Doku "Ab 18! – Luisa" statt einer stoischen Heldin eine quirlige Multitaskerin, die immer weiß, wo die Kamera steht. In einer Szene sieht man, wie Neubauer so lange Straßburgs Bürgermeister bezirzt, bis der die Jugendlichen statt zehn Minuten die ganze Nacht vor dem EU-Parlament demonstrieren lässt. Zwischendurch beruhigt sie am Handy den besorgten Vater einer Mitstreiterin. Neubauer genießt die Aufmerksamkeit. Aber sie wirkt auch, als hätte sie ihre Bestimmung gefunden.

In der eindrücklichsten Folge ihres Podcasts "1,5 Grad" erinnert sich die in Hamburg-Iserbrook aufgewachsene junge Frau zusammen mit ihrer Großmutter an die Beweggründe ihres Aktivismus. Da waren die Anti-Atomkraft-Demos, bei denen sie noch an Omas Hand mitmarschierte. Und das Treffen mit Fridays-for-Future-Initiatorin Greta Thunberg 2018 in Kattowitz. Neubauer schildert aber auch, wie hilflos sie sich fühlte, als ihr Vater in wenigen Monaten an Krebs erkrankte und starb. Diese Katastrophe, gegen die sie nichts ausrichten konnte, beschreibt sie als Motivation dafür, gegen jene Katastrophen ins Feld zu ziehen, die sich vielleicht noch aufhalten lassen.

Bislang wirkte die Klimakämpferin dabei mühelos. Aber ausgerechnet ein Talkshow-Auftritt machte vor einigen Wochen deutlich, wie schnell sich der Wind drehen kann. Als sie in Anne Wills Sendung dem CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen vorwarf, antisemitische Inhalte zu verbreiten, geriet die Faktenmaschine Neubauer plötzlich unerwartet ins Stocken. Weil sie sich von ihrem angestammten Thema entfernt hatte? Jedenfalls dauerte es Tage, bis sie ihren Angriffen so etwas wie Belege folgen ließ. Zeit genug für ihre Kritiker, ihr Respektlosigkeit bis Verleumdung vorzuwerfen.

Kann sie die öffentliche Bühne jetzt noch so befreit bespielen wie zuvor? Dass sie künftig zurückhaltender agiert, sollte man jedenfalls nicht erwarten. Luisa Neubauer will keine Politikerin sein. Sie will Druck auf Politiker ausüben – und das frei von Kompromissen.