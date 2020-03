Von Andrea Abrell

Hamburg. Modedesigner schlagen gerne mal eine Rolle rückwärts, um sich Inspirationen aus vergangenen Epochen für ihre aktuelle Mode zu holen. Nach den 90er- und den 80er-Jahren sind nun – natürlich – die 70er-Jahre dran. "Die leuchtenden, bisweilen auch schrillen Farben wie Apfelgrün oder Orange sind ebenso ein Kennzeichen dieser Mode wie etwa Muster im Ethno-Stil", erklärt die Stilberaterin Maria Hans aus Hamburg. "Aber auch Materialien wie Häkelspitze, die man jetzt oft bei kurzen Kleidern sieht, gehören dazu."

Und gerade auch einige schöne Sommerstücke haben Anleihen der Siebziger: "Vor allem Hotpants sind ja ein echtes Merkmal dieser Mode-Dekade", so Hans weiter.

Bermudas zum Blazer: Doch nicht nur ganz kurze Shorts sollen Frauen im Sommer tragen. "Bermudas sind ebenfalls wieder stark im Kommen und werden jetzt häufig zu Blazern getragen. Das gibt ihnen einen ganz neuen Twist", sagt die Modeberaterin. Ebenfalls ein Merkmal der Siebzigerjahre in der heutigen Mode sind Metallic-Stoffe, die es in Silber und Gold, aber auch in stärkeren Farben wie leuchtendem Apfelgrün gibt.

Die Jeans auf Zeitreise: Zwar ist die Jeans der Klassiker der Mode schlechthin – und das unangefochten über die letzten Jahrzehnte hinweg. Trotzdem unterliegt auch ihr Schnitt den Strömungen. Nun kommt ein Siebziger-Modell zurück: Die Flare Jeans mit weit ausgestelltem Bein, sprich, die Schlaghose.

Ein weiterer Jeans-Trend, der sich bereits in der vergangenen Saison durchgesetzt hat, bleibt weiter en vogue: "High-Waist-Jeans – also Denims, die bis zur Taille reichen – sind jetzt in der Skinny-Version zu haben", berichtet Shoppingberaterin Andrea Lakeberg.

Neon- und Naturfarben: Zwar finden sich die Siebziger-Farben vielfach im Handel, das Farbbild der Frauenmode im Frühling und Sommer 2020 ist aber grundsätzlich von Gegensätzen geprägt. Neben Neonfarben sind Naturtöne ein Thema, das sich quer durch alle Kollektionen und Styles zieht, hat Modeexpertin Ritchie Karkowski aus Timmendorf beobachtet. Zu den angesagten Naturfarben Braun, Beige, Blau und Grün gehören im erweiterten Sinn aber auch einige sehr starke Farben. "Fruchtfarben" nennt sie Karkowski. Etwa Klementinen-Orange ebenso wie ein pinkes Rot, das an frische Himbeeren erinnert. Zurückhaltenderes gibt es aber auch: "Pistaziengrün ist ein schönes Beispiel für eine eher dezente Farbe, die trotzdem angenehm auffällt", findet Karkowski.

Neue Tierhaut-Muster: Ist denn auch etwas ab Frühjahr oder Sommer out? Ja, sagt Lakeberg. Schlangenmuster. Dafür wird jetzt vermehrt auf Krokodilhäute gesetzt – oft natürlich nicht mehr das Originalleder, sondern Stoffe mit Aufdruck. Und noch eine gute Nachricht: Im Kleiderschrank verstauen darf man auch erst einmal die Mom-Jeans, auch als Karottenjeans bekannt. "Diese Form ist im Sommer definitiv out", erklärt Lakeberg.