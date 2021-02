Von Christian Satorius

Casanova: Sein Name steht heute praktisch synonym für den galanten Verführer und perfekten Liebhaber schlechthin, für einen Kavalier, wie er im Buch steht – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Doch der berühmte Salonlöwe des Rokoko war sehr viel mehr als das.

Der Markusplatz um 1743 auf einem Gemälde von Canaletto. Foto: dpa

Obwohl der am 2. April 1725 in Venedig geborene Schauspielersohn aus ärmlichen Verhältnissen stammte, konnte er dank seiner Großmutter an der Universität von Padua studieren und wurde 1742 "Doktor beider Rechte", dem weltlichen und dem kirchlichen Recht also. Auf Wunsch seiner Großmutter schlug er die Laufbahn eines Priesters ein, die dem Freigeist aber nicht zusagte. Schon bei seiner zweiten Predigt fiel er von der Kanzel. In seinen Memoiren schreibt er dazu, er habe eine Ohnmacht vorgetäuscht, da er den Text der Predigt vergessen hatte. Kritiker meinen, er sei damals schlicht und einfach betrunken gewesen.

Denn Giacomo Casanova wusste das Leben zu genießen. Er begann zahlreiche Liebschaften, bildete sich aber auch weiter, lernte Sprachen und reiste durch halb Europa. Von Papst Benedikt XIV. höchstpersönlich erhielt er im Vatikan die Erlaubnis, verbotene Bücher zu lesen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mal als Sekretär des Kardinals Acquaviva in Rom, dann als Soldat in Konstantinopel und als Geigenspieler in Venedig.

Am 26. Juli 1755 wurde er durch Venedigs Polizeichef persönlich verhaftet und in den berüchtigten Bleikammern Venedigs inhaftiert, einem Hochsicherheitsgefängnis. Was ihm genau vorgeworfen wurde, ist bis heute nicht geklärt und noch immer Gegenstand der Diskussion unter Fachleuten. Zur Debatte stehen: Blasphemie, Besitz verbotener Bücher, verbotene Kontakte zu Freimaurern und ausländischen Diplomaten. Doch obwohl die Bleikammern als ausbruchsicher galten, gelang Casanova in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1756 nach 15 Monaten Haft die spektakuläre Flucht. Was sich in Windeseile herumsprach und ihm viel Beachtung und Bewunderung einbrachte.

Von Venedig aus floh der Abenteurer über München und Augsburg nach Paris und reiste schließlich durch ganz Europa. An den Adelshöfen war er ein gern gesehener Gast und geschätzter Unterhalter. Er traf den König von Preußen Friedrich den Großen, Katharina die Große und Madame Pompadour, diskutierte mit Voltaire, Johann Winckelmann und Anton Mengs. Papst Clemens XIII. ernannte ihn zum "Ritter vom Goldenen Sporn". Mit der Gründung der französischen Staatslotterie 1757 wurde er Millionär, verlor aber später alles wieder beim Glücksspiel. Und das war nicht das einzige Mal in seinem Leben, dass ihm ein Vermögen abhanden kam.

Seine zahlreichen Liebesaffären, aber auch die ebenfalls häufigen Gesetzesverstöße führten dazu, dass Casanova immer wieder verhaftet wurde und durch halb Europa fliehen musste. Erst nach achtzehnjähriger Verbannung aus Venedig wurde er begnadigt und kehrte 1774 in seine Heimatstadt zurück, wo er in der Folgezeit verschiedene Bücher veröffentlichte.

Seine berühmten Memoiren, "Die Geschichte meines Lebens", brechen aber mit der Rückkehr nach Venedig ab. Da ist Giacomo Casanova 49 Jahre alt. Von nun an versuchte er sich als Theaterdirektor und Zeitschriftenverleger, was aber misslang. Um Geld zu verdienen, verdingte sich Casanova als Spion bei der Staatsinquisition, für die er unter dem Decknamen Antonio Patrolini arbeitete. Weitere Reisen folgten, bis er in Wien den Grafen Joseph Karl von Waldstein traf, der ihm 1785 anbot, Bibliothekar auf Schloss Dux in Böhmen zu werden, was Casanova gerne annahm. Hier schrieb er auch seine Memoiren, die er bis zu seinem Tod am 4. Juni 1798 überarbeitete.

Im Alter verbitterte Casanova immer mehr und stritt sich mit dem Schlosspersonal über Kleinigkeiten. Jemand hatte über ihn gelacht oder die Hunde hatten in der Nacht gebellt. Sein Freund, Charles de Ligne, ein Onkel des Grafen von Waldstein, schrieb in seinen Aufzeichnungen: "Es verging kein Tag, an dem es keinen Ärger im Haushalt gab."

1821, vor genau 200 Jahren, wurde das Manuskript von Casanovas Memoiren von seinen Erben an einen Verlag verkauft. Da war der Autor bereits 23 Jahre tot. Der Leipziger Verlag F. A. Brockhaus veröffentlichte die "Geschichte meines Lebens" 1822 in gekürzter und veränderter Form. Das Original umfasste 1800 Doppelseiten, auf Französisch geschrieben. Bald darauf erschien ein Raubdruck in französischer Sprache, woraufhin Brockhaus eine französische Ausgabe veröffentlichte. Casanovas "opus magnum" wurde ein echter Bestseller und in den Folgejahren in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Allen diesen Ausgaben ist allerdings eines gemein: Sie wurden gekürzt und umgeschrieben. Entweder aus Angst vor der Zensur oder aber, im Gegenteil, um die erotischen Passagen noch stärker zu betonen und herauszustellen. Casanova selbst hatte im Vorwort der Memoiren geschrieben: "Sollte man bisweilen finden, dass ich gewisse Liebesszenen zu sehr im einzelnen ausmale, so tadle man mich doch nicht; es sei denn, dass man mich für einen schlechten Maler befindet." Über ein Jahrhundert lang traute sich jedenfalls kein Verleger, Casanovas Erinnerungen unverändert herauszugeben. Die erste authentische Ausgabe auf Grundlage des Originalmanuskripts wurde erst 1960 veröffentlicht.

Dieses Original lag während des Zweiten Weltkriegs in einem Luftschutzbunker in Leipzig, überstand die Angriffe der Alliierten auf die Stadt ab 1943 unversehrt und lagerte nach Kriegsende in einem Tresor der Deutschen Bank in Wiesbaden. Der Sicherheitsaufwand scheint gerechtfertigt: Im Februar 2010 erwarb der französische Staat das originale Manuskript für über sieben Millionen Euro. Der bisher teuerste Erwerb der Bibliothèque nationale de France.

Heute zählt die "Die Geschichte meines Lebens" zur Weltliteratur und gilt als bedeutendes kulturhistorisches Dokument über das Europa des 18. Jahrhunderts. Schriftsteller Hermann Kesten beschrieb dieses "Pandämonium" so: "Das ganze 18. Jahrhundert tummelt sich in seinen Memoiren und lacht, und räsoniert, und hurt, in keinem anderen Buch ist es so lebendig, so deutlich, so zum Riechen, Fühlen, Schmecken nah."