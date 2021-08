Von Michael Ossenkopp

An den Erfolg seiner Untersuchungen zur Zuckerkrankheit glaubte im Sommer 1921 wohl nur der junge Forscher selbst. Lange hatte Frederick Banting mit Professor John James MacLeod, einem renommierten Experten für Stoffwechselerkrankungen an der Universität Toronto, diskutieren müssen, bis der ihm endlich eines der Labore überließ – und am Ende auch noch den Studenten Charles Best zur Seite stellte. Ein Glücksfall: Banting und Best gelang es, aus den "Langerhans’schen Inseln" einer Hunde-Pankreas das Hormon "Insulin" zu isolieren. Der Botenstoff ermöglicht den Transport von Zucker aus dem Blut in die jeweiligen Körperzellen, damit dieser dort zur Energiegewinnung weiterverwendet werden kann.

Erfolgreiches Forscherduo: Frederick Banting (re.) und Charles Best mit Hündin Marjorie. Foto: UMass/Banting House

Drei Tage nach dieser revolutionären Entdeckung testeten die beiden das damals von Banting "Isletin" genannte Hormon an der Hündin Marjorie, die an einer Dysfunktion der Bauchspeicheldrüse litt. Nach dem Einsetzen des Botenstoffs senkte sich der Blutzuckerspiegel des Vierbeiners um 40 Prozent. Und es sollte weniger als ein halbes Jahr dauern, bis die beiden am 23. Januar 1922 erstmals erfolgreich einen Menschen mit Insulin behandeln konnten. Die Forscher verabreichten dem 13-jährigen Leonard Thompson das Hormon, das sie aus der Pankreas eines Rindes extrahiert hatten. Fortan wurde der Botenstoff aus gereinigten Schlachthausabfällen hergestellt.

1923 erhielten John James MacLeod und Frederick Banting für ihre Entdeckung des Insulins den Medizin-Nobelpreis, der damals erst 32-jährige Banting ist damit bis heute der jüngste Preisträger in seiner Kategorie. Allerdings monierte der Kanadier, dass bei der Entscheidung des Nobelkomitees sein Schützling Best übergangen worden war. Doch all seine Proteste konnten das Gremium nicht umstimmen. So entschloss sich Banting, wenigstens das Preisgeld mit seinem Assistenten zu teilen.

"Diabetes mellitus" ist bereits seit der Antike bekannt. Der indische Arzt Charaka soll die Krankheit anhand eines Patienten folgendermaßen beschrieben haben: "Du hast einen Patienten, der Harn lässt wie ein brünstiger Elefant." Der griechische Gelehrte Aretaios benutzte um 100 n. Chr. erstmals das Wort "diabétes", das übersetzt "hindurchfließen" bedeutet. Doch bis in die frühe Neuzeit konnte die Ursache für die Erkrankung nicht geklärt werden.

Einen Zusammenhang zwischen Diabetes und einer Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse erkannte erst 1889 der deutsche Arzt Wilhelm von Leube. Josef von Mering verifizierte durch Tierversuche Leubes Theorien. Schon 1916 hatte der rumänische Physiologe Nicolae Paulescu aus Bauchspeicheldrüsen von Rindern ein Extrakt gewonnen, das er "Pankreins" nannte. Diese Flüssigkeit testete er ebenfalls mit Erfolg an Hunden. An die Behandlung von Menschen wagte sich der Mediziner jedoch nicht. 1921 wurde das Verfahren zur Herstellung der Flüssigkeit in Rumänien patentiert. Bei der Nobelpreisvergabe 1923 verlangte der Rumäne Anerkennung für seine Vorarbeiten, doch er wurde abgewiesen. Erst Ende der 1960er Jahre würdigte die Fachwelt seine Leistungen im Zusammenhang mit der Entdeckung des Insulins.

Blutzuckermessung an einem Finger. Foto: dpa

Heute ist klar, dass es verschiedene Diabetes-Formen gibt, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Bei Typ-1 produziert die Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin mehr. Die Zugabe des Hormons ist zwingend erforderlich, damit ein diabetisches Koma verhindert wird. Daran erkrankt sind in Deutschland etwa 300.000 Menschen. Bei Typ-2-Diabetes werden die Zellen – meist durch jahrelange Fehlernährung – allmählich resistent gegen Insulin. Anfangs kann die Bauspeicheldrüse das Defizit durch eine erhöhte Insulin-Produktion ausgleichen. Mit zunehmendem Alter aber immer schlechter. In Deutschland betroffen sind 4,6 Millionen Erwachsene; zudem haben schätzungsweise 1,3 Millionen Diabetes, ohne davon zu wissen.

Frederick Banting wuchs in Ontario als Sohn eines Bauern auf. 1916 beendete er sein Medizinstudium an der Universität Toronto. Danach meldete er sich als Freiwilliger für den Ersten Weltkrieg. An der französischen Front verarztete der junge Mediziner, selbst nach einer eigenen Verletzung, für weitere zwölf Stunden seine Kameraden. Wieder in der Heimat, fiel Banting der Wiedereinstieg ins Zivilleben schwer. Um sich finanziell über Wasser zu halten, gab er Kurse an seiner ehemaligen Universität.

1920 war Banting im Zuge einer Seminarvorbereitung auf einen Artikel des Amerikaners Moses Barron über die Bauchspeicheldrüse gestoßen. Davon inspiriert, hielt der junge Arzt in seinem Notizbuch fest: "Diabetus: Unterbinde die Gänge der Bauchspeicheldrüse bei einem Hund. Halte den Hund am Leben, bis die Bauchspeicheldrüse degeneriert ist und nur die Inseln übrig bleiben. Versuche, die innere Sekretion zu isolieren, um die Urinzuckerausscheidung zu verbessern." Damit hatte er die Grundidee für seinen späteren Durchbruch formuliert.

Er und Best verzichteten auf die Patentierung ihres Verfahrens und verkauften es für einen Dollar an die Universität Toronto – und legten so den Grundstein dafür, dass mit ihrer Forschung Millionen Menschenleben gerettet werden konnten. Denn so war es bald möglich, in einem industriellen Maßstab Insulin zu extrahieren. Sie forschten unermüdlich an dem Botenstoff weiter. 1932 eröffnete das Banting-Best-Institut an der Universität Toronto. Dessen Vorsitzender war zunächst Banting, nach seinem Tod 1941 übernahm Best die Leitung.

Der erste Produktionsbetrieb für Insulin war die amerikanische "Eli Lilly and Company", schnell folgten die Farbwerke Hoechst und weitere Hersteller in Österreich und Dänemark. Schon bald etablierte sich ein neues Verfahren zur Insulingewinnung: Anstatt es aus der Pankreas von Rindern zu isolieren, wurden die Bauchspeicheldrüsen tiefgefroren und anschließend durch einen Fleischwolf gedreht. Ein Gemisch aus Salzsäure und Alkohol löste danach den Stoff heraus.

1963 gelang es einem Aachener Forschungsteam um Helmut Zahn, Insulin synthetisch herzustellen. Voraussetzung hierfür waren die Publikationen des Briten Frederick Sanger, der die Struktur des Moleküls entschlüsselte. Sanger erhielt für diesen Durchbruch 1958 den Chemie-Nobelpreis. Doch bis die Synthese in großen Mengen möglich wurde, vergingen noch rund 20 Jahre.

Bis heute ist Typ-1-Diabetes unheilbar. Betroffene sind lebenslang auf die Zufuhr von Insulin angewiesen. Deshalb versuchen Mediziner, den Vorgang der Einnahme so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein Team um den Harvard-Professor Samir Mitragotri beispielsweise experimentiert seit 2018 mit Insulintabletten. Daneben gibt es bereits zahlreiche "künstliche Bauchspeicheldrüsen" außerhalb des Körpers. Die Systeme sollen selbstständig den Blutzuckerwert überwachen und bei Bedarf Insulin zuführen.