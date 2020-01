Von Christian Satorius

Wenn wir heute wissen wollen, wie kalt es draußen ist oder welche Temperatur im Inneren des Rollbratens herrscht, schauen wir nur kurz auf ein Thermometer. So einfach war die Temperaturmessung noch nie, ja ganz im Gegenteil sogar scheiterten über Jahrhunderte hinweg selbst die besten Gelehrten ihrer Zeit an den Problemen, die die exakte Bestimmung der Kälte und der Wärme mit sich bringt. Historiker lassen die Geschichte des Thermometers gerne mit einem legendären Betrug beginnen. Vor über 2000 Jahren beauftragte König Hieron II. von Syrakus den griechischen Gelehrten Archimedes mit einer heiklen Aufgabe. Der König wollte wissen, ob seine Krone wirklich aus purem Gold bestand oder ob bei deren Herstellung heimlich gespart worden war.

Das Problem: Archimedes konnte die königliche Krone ja kaum auseinandersägen, um nachzuschauen. Eine andere Lösung musste also her. Die rettende Idee kam ihm angeblich beim Baden, als seine Wanne überlief: Wenn die Krone wirklich aus purem Gold war, dann musste ein ebenso schwerer reiner Goldbarren exakt gleich viel Wasser verdrängen. Also tauchte er beides nacheinander in ein randvolles Gefäß und siehe da: Sobald die Krone untergetaucht war, lief mehr Wasser über den Rand des Bottichs als beim Goldbarren. Damit war klar: Der König war betrogen worden. Soweit zumindest die Legende.

Das Universalgenie Galileo Galilei besann sich Anfang des 17. Jahrhunderts auf diese Geschichte und wendete das "Archimedische Prinzip" an, um aufzuzeigen, wie groß der Einfluss der Temperatur war. In seinen "Discorsi" (1635/1638) berichtet er von einer Wachskugel, die so genau austariert war, dass sie unter Wasser schwebte, also weder versank noch aufstieg. Erwärmte sich nun das Wasser, so verringerte sich dadurch dessen Dichte und die Wachskugel begann abzusinken. Kühleres Wasser hingegen ließ die Kugel im Gefäß aufsteigen. Die Dichte der Flüssigkeit änderte sich also mit der Temperatur. Noch heute schmücken die dekorativen Auftriebsthermometer, die nach diesem Prinzip funktionieren, sogenannte "Galilei-Thermometer", unsere Wohnstuben. Allerdings ist diese Art der Temperaturmessung recht träge. Größere Hitze misst man besser mit Metallausdehnungsthermometern.

Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert nutzte Pieter van Musschenbroek die Längenausdehnung von Metallen, um hohe Temperaturen genauer zu vermessen. Da sich unterschiedliche Metalle auch unterschiedlich stark ausdehnen, wenn sie erhitzt werden, konnten ein angebrachter Zeiger und eine Skala den jeweiligen Krümmungsgrad des Metallstreifens in eine Temperaturanzeige übersetzen. Da zwei unterschiedliche Metalle dafür schon ausreichen, nennen sich diese Thermometer sinnigerweise auch "Bimetallthermometer". Sie finden heute vor allem dort Verwendung, wo extreme Temperaturen zu erwarten sind, wie etwa in Öfen, wo sie durchaus für Temperaturen von 500 Grad Celsius und mehr geeignet sind.

Die meisten Stolpersteine hielt die Geschichte aber wohl für diejenigen Forscher bereit, die sich mit der Ausdehnung von Flüssigkeiten zur Temperaturanzeige beschäftigten. Schon in der Antike kannte man sogenannte "Thermoskope", also einfache Vorläufer des Thermometers ohne wirklich brauchbare Skalen zum Ablesen der Temperatur, die zudem noch alles andere als zuverlässig und exakt die wirkliche Wärme oder Kälte anzeigten.

Das Prinzip war allerdings einfach: Ein dünnes Röhrchen wurde in einen Behälter mit Wasser getaucht und nun konnte das Wasser bei steigender Temperatur aufgrund seiner Ausdehnung in diesem Röhrchen emporsteigen oder eben auch in kälterer Umgebung darin absinken. Allerdings gab es da ein Problem: Der Wasserstand änderte sich nämlich auch aufgrund des Luftdrucks. Die Forscher der 1657 in Florenz gegründeten Accademia del Cimento verschlossen darum kurzerhand beide Seiten des Röhrchens, so dass der Luftdruck keinen Einfluss mehr auf das Messergebnis ausüben konnte.

Dafür mussten sich die Florentiner nun mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Wasser hat nämlich den ganz großen Nachteil, dass es in einem klaren Glasröhrchen auf Dauer trübe und unansehnlich werden kann. In den dünnen Kapillaren war es aufgrund seiner Durchsichtigkeit ohnehin schlecht zu erkennen. Aber welche Flüssigkeit war besser geeignet? Rotwein vielleicht? Der zeichnete sich zwar schön deutlich in dem kleinen Röhrchen ab, verschmutzte aber auch mit seinen winzigen Traubenrückständen die dünnen Kapillaren. Der Alkohol sollte es dennoch richten. Schon bald war Weingeist die Thermometerflüssigkeit der Wahl. Dieser verdarb nicht und ließ sich zudem noch mit Cochenille-Schildläusen sehr schön dekorativ rot einfärben. Safran sorgte hingegen für eine gelbe Färbung, und mit etwas Kupferblume sowie Salmiakgeist ergab sich einen schöne blaue Messflüssigkeit. Aber auch der Alkohol löste längst nicht alle Probleme der Forscher.

Die Zusatzstoffe, die zum Einfärben verwendet wurden, lagerten sich nämlich ebenfalls in den Glasröhrchen ab, und zudem hing das Messergebnis in entscheidendem Maße von der Konzentration des Weingeistes ab. Das Problem: Die Konzentration des Alkohols ließ sich mit damaligen Mitteln nicht messen und somit auch nicht vergleichen. Verschiedene Thermometer konnten also mit unterschiedlicher Weingeistfüllung völlig andere Temperaturen anzeigen. Der Schweizer Jacques-Barthélemy Micheli du Crest (1690 bis 1766) verwendete aus diesem Grund für seine Thermometer lieber "Weingeist, der Pulver entzündet". Dazu goss er Weingeist über etwas Schwarzpulver und entzündete die Alkoholdämpfe. Da die Temperatur der Flamme maßgeblich von der Konzentration des Alkohols abhängig ist, entzündet sich das Schwarzpulver nur dann, wenn der Alkohol stark genug konzentriert ist, um die erforderliche Zündtemperatur zu erreichen. Wirklich zufriedenstellend war aber auch diese Lösung nicht.

1714 löste der in Danzig geborene Physiker Daniel Gabriel Fahrenheit das Problem mit Quecksilber, dessen Volumenänderung zwar minimal, dafür aber absolut linear verläuft. Dass die giftigen Quecksilberfüllungen in unseren Tagen verboten werden, konnte er Anfang des 18. Jahrhunderts ja noch nicht vorausahnen. Fahrenheit verbesserte das Thermometer aber noch weiter, indem er eine brauchbare Skala mit vernünftigen Fixpunkten einführte. Viele Ideen anderer Forscher hatten sich nämlich in der Praxis nicht bewährt bzw. waren viel zu ungenau. So verzeichnete das "Kleine Florentiner"-Thermometer etwa die Bluttemperatur von Tieren als höchsten Wert auf der Skala. Aber auch schmelzende Butter, festwerdendes Bienenwachs oder die Wassertemperatur, bei der man sich gerade eben noch nicht die Hand verbrüht, konnten sich auf Dauer nicht durchsetzen.

Fahrenheit wählte deshalb ab 1727 den Schmelzpunkt des Eises als unteren Fixpunkt seiner Thermometerskala und als oberen Fixpunkt den Siedepunkt des Wassers, so wie es schon der Niederländer Christiaan Huygens 1665 vorgeschlagen hatte. Auch der französische Naturforscher René-Antoine Ferchault de Réaumur wählte diese beiden Eckpunkte auf seiner Weingeist-Thermometerskala, die vor allem in Frankreich und Deutschland lange Zeit verwendet wurde, und bei der Käseherstellung teilweise heute noch verwendet wird.

Der Schwede Anders Celsius unterteilte seine Skala mit eben diesen beiden Eckpunkten in einhundert gleiche Teile. Den Gefrierpunkt des Wassers setzte er bei 100 Grad an, den Siedepunkt des Wassers bei 0 Grad. Warum auch nicht? Seinem Freund, dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné, ist es zu verdanken, dass diese Skala im Jahr 1744 umgekehrt wurde und somit der Gefrierpunkt des Eises heute bei 0 Grad Celsius liegt und der Siedepunkt des Wassers bei 100 Grad Celsius. Nun ist bei 0 Grad Celsius ja aber noch lange nicht Schluss, es geht ja auch noch kälter, viel kälter sogar. Die nun wirklich bitterkalten minus 273,15 Grad Celsius wählte dann auch William Thomson, der spätere Lord Kelvin, als absoluten Nullpunkt seiner eigenen Temperaturskala.

Wärmer geht es natürlich auch noch. Immerhin beträgt die Oberflächenrflächentemperatur der Sonne ganze 5500 Grad Celsius und in einem Kernfusionsreaktor können atemberaubende 150 Millionen Grad Celsius herrschen. Selbst das ist aber noch zu übertreffen und zwar mit der sogenannten Planck-Temperatur, die bei 1,4 mal 10 hoch 32 Grad Celsius liegt. Tja, da dürfte unser gutes altes Außenthermometer dann doch ein wenig überfordert sein.