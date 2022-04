Von Alex Wenisch

Kiel. Dass sich Zeugen mal täuschen können, ihnen die Erinnerung was vorspielt, das ist ein alter Hut. Wenn aber der Kommissar selbst zum Zeugen mit Gedächtnislücken wird, dann wird es interessant. So wie beim nächsten Kieler Tatort "Borowski und der Schatten des Mondes".

Was ist passiert? Ein Sturm reißt eine große Eiche um. In den Wurzeln wird ein Skelett entdeckt. Kommissar Klaus Borowskis ungute Ahnung wird durch die Arbeit der Gerichtsmedizinerin zur Gewissheit: Die Tote war seine Freundin Susanne. 1970 war er mit ihr auf dem Weg zum Love-and-Peace-Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn mit Jimi Hendrix. Doch nach einem Streit stieg sie als Tramperin in einen Campingbus und verschwand. Borowski, damals 14 Jahre alt, blieb zurück.

Worum geht es wirklich? Um Ereignisse im Leben, die einen prägen, die unverarbeitet, ungelöst zurückbleiben. Wie eine immer wieder juckende Narbe.

Wie schlagen sich die Kommissare? So durcheinander hat man Borowski (Axel Milberg) noch nicht gesehen. Alte Schuldgefühle plagen ihn. Er kann ja Susannes Vater selbst 50 Jahre später nicht in die Augen schauen. Hätte er Susanne damals doch nur abgehalten! Hätte er selbst doch bloß keine weichen Knie bekommen! Der Kommissar ist befangen – und gleichzeitig überzeugt, dass nur er den alten Fall aufklären kann. Dass er selbst Zeuge ist, verliert er aus dem Blick. Abweichende Aussagen über die Farbe des VW Bullis, in den seine Freundin stieg, wischt er als irrelevant vom Tisch. Als Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) anfangen will, sich zu ärgern, erkennt sie in den alten Akten Borowski als Zeugen. Versteht, wie tief er in dem Fall steckt. Aber weil sie Mitleid hat mit dem gebrochen wirkenden Kollegen, ist sie bereit, ihn zu decken: "Wissen Sie eigentlich, was Sie da von mir verlangen?"

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Wer sich immer mal fragte, warum dieser Borowski so ein Eigenbrötler, so ein Sturkopf, so ein Getriebener ist, der bekommt hier eine Antwort. Analog zum Sturmschaden vom Anfang werden auch die Wurzeln der "alten Eiche" Borowski freigelegt. Hervorragend, wie die Geschichte in Rückblenden erzählt wird, und dabei ein paar überraschende Wendungen nimmt. Hier steckt viel Liebe zum Detail. Der Titel des Falls ist als Reverenz an die Musik der 70er Jahre zu verstehen (z.B. Pink Floyds "Dark Side Of The Moon" 1973), hat aber auch eine psychologisch-poetische Seite: "Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt" – ein Zitat von Mark Twain, das mit Borowskis Geschichte korrespondiert.

Was sind die Schwächen? Ohne zu viel zu verraten: Fans des Sonntagabend-Krimis werden den Täter zielsicher identifizieren können – lange bevor die Kommissare drauf kommen. Diese Tatort-Marotte ist mal ärgerlich, mal charmant. Im aktuellen Fall aber nicht so relevant, weil Borowskis Vergangenheitsbewältigung trägt.

Und sonst noch? Interessanter Gastauftritt: In den Rückblenden wird der jugendliche Borowski von August Milberg gespielt, Axel Milbergs Sohn. Der hatte zwar schon einen kurzen Auftritt im Kinofilm "Ludwig II." (2012) – der Tatort ist nun aber seine erste größere Nebenrolle. Und der 16-Jährige macht das super, obwohl er, wie er sagt, nicht gerne im Rampenlicht steht. Sein Vater habe ihm vorher auch "keinen einzigen Tipp gegeben", erzählt August. "Während der Dreharbeiten sah er mir meistens aus der Ferne zu, um mich danach wortlos in den Arm zu nehmen und mir Kraft zu spenden."

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Ein kurzer Schulterblick kann dein ganzes Leben verändern!

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Uneingeschränkt: Ja!