Von Alexander R. Wenisch

Dortmund. Eigentlich eine todsichere Methode, um eine Leiche loszuwerden: Man vergrabe sie dort, wo niemand nach ihr suchen wird – auf einem Friedhof. Dies allein wäre noch kein Fall für das Dortmunder Tatort-Team. Aber irgendwann gräbt halt doch jemand ein neues Grab. "Liebe mich!", der 22. Fall zum Zehnjährigen von Faber und Bönisch ist extrem stark! Vermutlich der beste Tatort der aktuellen Saison.

Was ist passiert? Eine Frauenleiche auf dem Friedhof, die da nicht hingehört. Und nicht nur eine! Beide Toten sind zur unfreiwilligen Beerdigung gekleidet im gleichen Blümchenkleid, das in den 90ern mal in war. Die Kommissare fürchten nun: Sie sind einem Serienmörder auf der Spur. Die Frauen waren vor einem Jahr spur- und grundlos verwunden. Die Identifikation einer Toten gelingt nur noch über die Seriennummer der Brustimplantate.

Worum geht es wirklich? Eigentlich geht es um Liebe, das alte Spiel. Das sagt ja schon der Titel. Und darum, was aus dem Menschen wird, wenn Liebe nicht erwidert oder (in der Kindheit) erst gar nicht erlebt wurde. Die Wurzel allen Übels.

Wie schlagen sich die Kommissare?Im Mittelpunkt stehen in diesem Fall die beiden Frauen des Teams. Martina Bönisch (Anna Schudt) hat noch immer Probleme mit Spusi-Sebastian (Tilmann Strauß). Der will nicht akzeptieren, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat und beginnt, die Kommissarin zu mobben und ihre Arbeit zu sabotieren. Die Situation eskaliert zusehends; die sonst so toughe Bönisch am Rande der Verzweiflung. Was nun selbst dem nicht für seine Empathiefähigkeit bekannten Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann) auffällt. Auf seine charmant-unbeholfene Art bietet er ihr Hilfe an. – Die junge Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) wird indes mitten in den Ermittlungen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Ihre vor Jahren verschwundene Mutter taucht wie aus dem Nichts auf – und Herzog greift instinktiv zur Waffe. Was ist da los? Es stellt sich heraus: Mutter, die sie Luxemburg nennt, war bei der RAF. Oder ist sie es noch? Denn während die Kollegen einen Verdächtigen ihres Friedhof-Falls beschatten, wird Rosa Herzog entführt.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Die Geschichte(n) sind unglaublich dicht erzählt. Da wurde mit Anspruch und Liebe zum Detail inszeniert. Fürs Drehbuch war wieder Jürgen Werner zuständig, der die herausragenden ersten fünf – horizontal erzählten – Dortmunder Fälle geschrieben und das spezielle Gefüge des Teams Faber/Bönisch angelegt hat. "Liebe mich!" ist zum Jubiläum ein Meisterstück.

Was sind die Schwächen? Die Stärke ist gleichzeitig auch die Schwäche, zumindest für eine Vorab-Besprechung wie diese hier: Die Story ist (auch psychologisch) so dicht, dass man sie nur andeutungsweise wiedergeben kann. Und gleichzeitig darf an dieser Stelle auch nur sanft angedeutet werden, um die Spannung beim Miträtseln und Mitfiebern am Sonntagabend nicht zu verderben.

Und sonst noch? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: (Nicht nur) Dortmund-Fans werden bis zur letzten Minute mitfiebern und mitleiden! Danach ist der Tatort nicht mehr, was er mal war.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen?"Männer ohne jede Art von Selbstreflexion gibt es mehr als genug! Die halten sich für George Clooney, sehen aber aus wie Mamas Liebling mit Schwimmring um den Bauch." (Peter Faber)

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wer sich am Sonntagabend etwas anderes vornimmt, der hat den Schuss nicht gehört!