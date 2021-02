Von Rüdiger Busch

Immer wieder greift der "Tatort" aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen auf – und manchmal kommen sie in geballter Form. So wie gerade: Gewalt gegen Einsatzkräfte, die unheilvolle Sogwirkung der sogenannten sozialen Medien und deren Instrumentalisierung durch politisch Extreme. Dies waren schon Themen in den letzten beiden Tatort-Folgen aus Dresden und Ludwigshafen. Nun ergeben sie in Dortmund einen dramatisch inszenierten Fall für die Kommissare Faber (Jörg Hartmann), Bönisch (Anna Schudt) und Pawlak (Rick Okon). Als Neue im Team stellt sich Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) vor. Sie ist die Nachfolgerin von Nora Dalay (Aylin Tezel) und macht nach kurzen Anlaufschwierigkeiten Lust auf mehr.

Was ist passiert? Nach einem Brand im Gerberzentrum, einer trostlosen Hochhaussiedlung in Dortmund ("Das ist Gerber. Hier lebt jeder für sich."), wird die Leiche einer Frau gefunden. Wer hat die Schwangere ermordet? Ins Visier rücken Hakim Khaled, Drogendealer und Sohn des Imams, er hatte Streit mit dem Opfer, und Hausmeister Florian Zerrer, der die Frau heimlich filmte und überwachte.

Worum geht es wirklich? Um Fake News und die fatale Wirkung der modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Als Bönisch Khaled festnimmt, löst sie eine Kette unheilvoller Ereignisse aus: Rechte Blogger filmen die Festnahme des jungen Manns und instrumentalisieren den Mord für ihre Zwecke. Die Linke arbeitet aber mit den gleichen Methoden: Bönisch wird als Nazi-Polizistin diffamiert und daraufhin von gewaltbereiten Autonomen überfallen. Die beiden Lager schaukeln sich immer weiter hoch – und mittendrin die Polizisten, die bei ihren Einsätzen ständig von Passanten gefilmt werden, welche die Clips dann ins Netz stellen.

Wie schlagen sich die Kommissare? Wacker, auch wenn ihnen von allen Seiten Knüppel zwischen die Beine geworfen werden: Bönisch wird aufgrund des öffentlichen Drucks vom Dienst freigestellt. Faber gibt sich zahm wie selten zuvor und scheint Gefühle für Bönisch zu hegen – die werden aber nicht erwidert. Stattdessen turtelt die Polizistin mit dem geleckten Leiter der Kriminaltechnik: armer Faber! Bei der neuen Kollegin Rosa Herzog geht die Saat der Desinformation zunächst auf: Beeinflusst durch die Fake News bekommt sie Zweifel an Bönisch und verurteilt die vermeintlich vorschnelle Verhaftung Khaleds. Doch später erkennt sie, dass sie sich getäuscht hat. Es könnte also durchaus passen mit dem neuen Dortmunder Team.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"?Die Vielschichtigkeit. Statt vorhersehbare Antworten zu geben, fordert er den Zuschauer auf, eigene Denkmuster zu überprüfen und hinter sich zu lassen, denn jeder sieht nur das, was in sein Weltbild passt (Faber). Und alle werden von Fake News angeheizt: So wird Pawlaks Tochter von einem Kindergeburtstag ausgeladen, weil die Mutter damit ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen möchte ...

Was sind die Schwächen? Die kleinen Chat-Einblendungen, kaum lesbar.

Und sonst noch?Faber läuft zur Höchstform auf, als er sich mit einem Pleite gegangenen Ladenbesitzer besäuft. Das Ambiente ist an Trostlosigkeit kaum zu überbieten – und dazu läuft dann "Sunshine Reggae", der locker-leichte Sommerhit aus den 80ern. Von wegen heile Welt.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? "Eine Lüge ist schon dreimal um die Welt, bis sich die Wahrheit die Schuhe angezogen hat" – eine von Fabers philosophischen Erkenntnissen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf jeden Fall. "Heile Welt" hat alles, was einen guten Tatort ausmacht.