Von Marion Gottlob

Man kann es einfach ausprobieren! Wer sich öfter als dreimal um die eigene Achse dreht, der wird feststellen: Ohne Übung wird einem fast immer schwindlig, man gerät ins Taumeln. Das gilt jedoch nicht für die Derwisch-Tänzer. Minute um Minute, Stunde um Stunde drehen sie sich im Kreis. Manche drehen sich in der Gruppe, ohne den anderen anzurempeln. Andere drehen sich allein auf einer Fläche, die nur einen Quadratmeter groß ist. Meist ist dieser Derwisch-Tanz reine Männersache, aber nicht immer. So gibt es in den USA und in Europa einige Derwisch-Tänzerinnen. Grete Piat aus Ludwigshafen ist eine von ihnen. Die 64-Jährige lächelt: "Jeder kann diesen Tanz lernen."

Wirklich? Der Begriff "Derwisch" stammt aus dem Arabischen und steht für einen Menschen, der "auf der Türschwelle" steht. Damit kann ein Bettler gemeint sein, der sich der freiwilligen Armut verschrieben hat und bittend an der Schwelle auf eine Gabe wartet. Mit dem Ausdruck wird aber auch jemand beschrieben, der auf der "Schwelle" zwischen materieller und nicht-materieller, göttlicher Welt steht, auf der Suche nach Erkenntnis in beiden Welten. Der Tanz wird dann zum Ausdruck der Verbundenheit mit der Erde und dem Himmel. Die Tänzer sprechen auch von einer "Leiter zum Himmel".

Wie kann man tanzend diese Leiter erklimmen? Für manche ist es eine sportliche Herausforderung. Sie trainieren regelmäßig und erwerben manchmal ein großes Können. Für andere führt ein spiritueller Weg bis zu dem Punkt im Leben, an dem sie aus einem inneren Antrieb heraus den Derwisch-Tanz tanzen. So ist es bei Grete Piat. Die Gabe zum Tanz war ihr nicht in die Wiege gelegt.

Sie ist aufgewachsen im polnischen Warschau und absolvierte ihr Abitur mit dem Schwerpunkt Kernelektronik. Zu ihren Vorbildern zählte damals die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie. Doch die Naturwissenschaften konnten den großen Wissensdurst von Grete Piat nicht befriedigen: "Man arbeitet mit Modellen, die immer wieder korrigiert werden. Doch ich wollte genau wissen: Warum bin ich jetzt und heute hier?"

So studierte sie Theaterwissenschaften und Kunst: "Theater entsteht in einem Moment und vergeht im nächsten. Das hat mich fasziniert." Zu ihren Vorbildern zählten nun die Existenzialisten Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Nach der Flucht aus dem sozialistischen Polen nach London kam Grete Piat nach Mannheim. Ein Jahr lang paukte sie Deutsch und verliebte sich in diese Sprache. Also studierte sie anschließend an der Mannheimer Uni Germanistik – und malte ihre Bilder.

Sie war von der Qualität der Bilder überzeugt und investierte ihre gesamten Ersparnisse in eine Reise nach Hamburg zu einer großen Kunstmesse. Es wurde ein Reinfall, sie verkaufte kein einziges Bild. In der Nacht haderte sie mit Gott und der Welt: "Ich war so verzweifelt, ich konnte das Hotel nicht bezahlen." Mitten in der Nacht überkam sie eine Einsicht: Es gibt mehr als das Hier und Jetzt. "Es öffnete sich eine Tür." Der "Schritt" durch diese Tür war vermutlich ihr erster "Tanz-Schritt" zum Derwisch. Am nächsten Morgen nahm das Hotel einige Bilder als Pfand, bis Piat ihre Rechnung bezahlen konnte.

Grete Piat bereitet sich mit einer Meditation auf den Tanz vor. Foto: privat

Ein Schlüsselerlebnis. Piat beginnt, sich mit christlichen und indischen Mystikern zu beschäftigen und entdeckte Mevlana Dschelaleddin Rumi. Der islamische Gelehrte lebte von 1207 bis 1273. Als er noch ein Kind war, musste die Familie aus Afghanistan in die Türkei fliehen und fand in Konya ein Zuhause. Hier wurde der erwachsene Rumi zum Lehrer, Dichter, Derwisch-Tänzer und Erneuerer des damaligen Islams. Alles "drehte" sich bei ihm um die Liebe zu Gott und den Menschen. So soll er gesagt haben: "Meine Religion ist eine Religion der Liebe."

Die traditionelle Ausbildung zum Derwisch dauert heute drei Jahre. Sie umfasst religiöse und ethische Themen. Grete Piat folgte zwei Lehrern: dem Psychologen und Sufi-Meister Rami Oruc Güvenc und Shaikh ul Mashaik Mahmood Khan. Mahmood Khan ist der Neffe von Hazrat Inhayat Khan, der von 1882 bis 1927 lebte und den internationalen Sufi-Orden gegründet hat. Er gilt als Wegbereiter des modernen Sufi-Ordens in den USA und in Europa. Beide sind der religiösen Toleranz und dem Pazifismus verpflichtet.

In ihrer Ausbildung erlernte die Frau aus Ludwigshafen die Kalligraphie und das orientalische Musikinstrument Rebab. Unter Anleitung unterzog sie sich einem 40 Tage langem Fasten. Sie verbrachte diese Zeit in einem kleinen Raum, der so lange von außen versiegelt war. Sie hatte keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Nur einmal pro Woche stellten Helfer eine kleine Portion Oliven, Datteln, Äpfel und Feigen bereit, dazu sehr viel Wasser. "Ich durfte zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang essen. Ich habe mir diesen Vorrat sehr gut eingeteilt."

Diese Zeit der Prüfung verbrachte sie mit Schreiben, Gebeten, Sufi-Übungen und Tanz. "Ich habe mich manchmal die ganze Nacht gedreht, bis die Sonne aufging. Mit dem Drehen fand ich in mir einen tiefen Brunnen." Nach dem Ende der 40 Tage hatte sie Helfer, die sie auf ihrem Rückweg in den normalen Alltag begleiteten. "Man kehrt in die materielle Welt zurück, die einen fordert."

Mit dieser Initiation wurde sie in die große Gemeinschaft der Mevlana-Derwische aufgenommen und erhielt die Sikke, eine hohe, braune Kopfbedeckung. Man kann sich diesen spitz zulaufenden Hut natürlich im Internet jederzeit kaufen. Doch ursprünglich war der Hut ein Zeichen dafür, dass jemand die Fastenzeit ausgehalten hatte. Der Hut gilt als Symbol für den Grabstein, das weiße Gewand für das Leichentuch. Mit dem Tanz erlebt der Derwisch das berühmte "Stirb und werde!", das wir im Westen zum Beispiel aus einem Zitat von Goethe kennen: Das Ego mit seinen Wünschen und Sehnsüchten stirbt – und ein neues Ich wird geboren.

Was macht diesen Dreh-Tanz ohne Sturz möglich? Für Grete Piat beginnt das Ritual mit einer 20-minütigen Meditation. "Das muss ich wirklich üben, denn manchmal schlafen mir im Knien die Füße ein." Beim Tanz wird die aufgerichtete Wirbelsäule zur Drehachse. Der rechte Arm ist mit geöffneter Hand nach oben zum Himmel gehoben, um Gottes Wohltätigkeit zu empfangen. Die linke Hand zeigt zur Erde und gibt Gottes Gaben weiter. Das fühlt sich ein bisschen wie ein Blitzableiter an. Rumi sagte: "Alle Liebe ist eine Brücke zur göttlichen Liebe. Doch wer nie einen Geschmack davon erfahren hat, weiß es nicht."

Die Malerin Piat hat ihren ersten Drehtanz mit beinahe 50 Jahren getanzt. Wie Rumi spricht sie vom "Geschmack": "Der Tanz ist reine Freude." Im Tanz erlebt sie jedes Mal ein Gefühl der tiefen Verbundenheit mit Gott und dem Sein. Sie hat manchmal so lange getanzt, bis die Fersen bluteten. Doch strenge Rituale führen die begeisterte Tänzerin nach jedem Tanz wieder zurück in die "normale" Welt.

Grete Piat hat schon an vielen Orten in unserer Region, in ganz Deutschland, Frankreich, in der Türkei und in Indien getanzt. Sie wurde vom holländischen und türkischen Fernsehen gefilmt. "Ich tanze dort, wo ich eingeladen werde." Mit den männlichen Tänzern fühlt sie sich gleichberechtigt. "Für mich ist das kein Thema."

Der Tanz ist für sie Berufung, aber kein Beruf. In ihrem bürgerlichen Leben ist Grete Piat Malerin. So hat sie schon Kunstkurse für Jugendliche in einem Gefängnis gegeben. Inzwischen hat sie eine weitere Ausbildung zur Waldorf-Päda-gogin absolviert und unterrichtet islamische Kunst und Kultur für Kinder. In ihrer Freizeit liebt sie das Schach-Spiel mit ihrem Mann. Und sie tanzt und tanzt: "Jeder kann so tanzen. Am besten zu einer Lieblingsmusik." Aber bitte Vorsicht, man kann mit langsamen Drehungen beginnen, während die Wirbelsäule zur Achse wird und die rechte Hand nach oben und die linke Hand nach unten zeigen ...