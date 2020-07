Von Wolf H. Goldschmitt

Liverpool.Den bärtigen Herrn mit der dicken Nase kennen die meisten allenfalls unter seinem Künstlernamen Ringo Starr. Als ewiger Klassenclown der erfolgreichsten Band aller Zeiten hat der 1,69 Meter kleine Liverpooler Musikgeschichte geschrieben. Während John Lennon und Paul McCartney als die Genies und George Harrison als der Schweigsame – und Unterschätzte – berühmt werden, bleibt für den Drummer der Beatles oberflächlich betrachtet nur der Platz des Spaßvogels hinter der "Schießbude". Doch dieser Stempel, den ihm Manager Brian Epstein aufdrückt, wird Richard Starkey nicht gerecht. Kommende Woche, am 7. Juli, wird er 80.

Zugegeben, ein Virtuose ist Ringo nie gewesen. Aber ohne ihn hätte es die Virtuosität der Fab Four wohl auch nicht gegeben. Fakt ist: Zwischen 1962 und 1970 hat Ringo Starr mehr unsterbliche Songs aufgenommen, als die meisten Musiker in ihrem ganzen Leben. Und dabei stammen mit "Dont pass me by" und "Octopuss’s Garden" nur zwei der 237 Beatleskompositionen aus seiner Feder.

In der Band darf der Älteste nur gelegentlich ein Pflichtliedchen trällern – für seine zahlreichen Fans in den USA. John Lennon und Paul McCartney schneidern ihrem "Ritchie" Songs buchstäblich auf die Stimmbänder. Sie wissen, dass sich Ringos Gesangstalente in den Mittellagen bewegen, also verpassen sie ihm möglichst simple Stücke wie "I wanna be your man" oder "What goes on". "With a little help from my friends", sein Beitrag zum berühmten Sgt. Pepper-Album, ist so ein Paradebeispiel für Jedermannchöre. Das gilt besonders auch für eine schlichte wie eingängige Melodie, deren Variante in deutschen Fußballstadien gegrölt wird – vorausgesetzt der FC Bayern spielt auswärts. Der Titel: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus." Der erste, der sie gegrölt hat, heißt Ringo und zwar 1966: "Yellow Submarine" wird der bekannteste Hit, bei dem ein Schlagzeuger singen darf: "In the town, where I was born ...".

Die Fab Four Ende der 60er (v.l.): Ringo Starr mit den Beatles-Kollegen Paul McCartney, John Lennon und George Harrison.

Ringos Jugend in Nachkriegsengland ist hart. Der Vater stirbt früh, die Mutter zieht das Kind im schäbigsten Viertel unten am Hafen auf. Ringo lebt zwei Jahre in einem Sanatorium: Tuberkulose. Mit 15 Jahren kann er noch nicht richtig lesen und schreiben. Aus Mitleid schenkt ihm eine Ordensschwester eine Trommel. Immer anfällig für Entzündungen und Viren verbringt er viel Zeit daheim – und schüttelt aus Furcht vor Ansteckung (schon lange vor Corona) niemandem mehr die Hand. Der junge Richard übt jede freie Minute Schlagzeug und wird bald Liverpools Bester. "The Dark Side of Liverpool" heißt ein Stück auf Ringos Album "Y Not" (2010). Im Song beschreibt er seinen Weg aus der ärmlichen Verhältnissen ohne eigene Toiletten oder Badezimmer in den Wohnungen: "The only way out of there: drums, guitar and amp."

Als Aushilfsmusiker unterstützt er die Lokalhelden "Beatles" zunächst nur gelegentlich. "Und jedes Mal, wenn Ringo spielte, fühlte sich unsere Gruppe noch kraftvoller an", erinnert sich Paul McCartney Jahrzehnte später. Es kommt wie es kommen muss: der schmächtige Junge steigt 1962 dauerhaft als Rhythmusgeber beim Quartett ein.

Es wird oft behauptet, dass Ringo seinen Spitznamen bekommen hat, weil er sich gerne mit Ringen schmückt. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit über den einzigen Normalen in der ersten Boygroup der Pophistorie. Lange bevor er sich die Klunker leisten kann, schwärmt er von einem Westernhelden namens Johnny Ringo. Auch Kinos in Liverpool zeigen in den 50er Jahren die Legende des gesetzlosen Cowboys aus Texas. Und Klein-Ritchie schaut fasziniert jeden Samstag auf die Leinwand. Danach spielte er das ganze Wochenende Cowboy, schreibt Nicola Bardola in seiner aktuellen und umfassenden Biografie "Ringo*Starr".

Und obwohl das Musikmagazin "Rolling Stone" den Beatle auf Rang 14 der "besten Schlagzeuger aller Zeiten" führt, findet seine musikalische Leistung lange nur wenig Anerkennung. Als Linkshänder mit einem Rechtshänderset entwickelt Ringo einen eigenwilligen, einzigartigen Stil. Während die damals bekanntesten Drummer wie Keith Moon von The Who oder Ginger Baker von Cream auf Geschwindigkeit setzen, spielt er, wie beispielsweise in "Ticket To Ride", andere Trümpfe aus: Kreativität und Präzision. Man hätte ihn an einem Kran hochhieven können und er hätte wohl trotzdem nie den Rhythmus verloren. Nicht viele Aufnahmessions der Beatles mussten wegen seines Fehlers an den Drums abgebrochen werden.

Sein Arbeitsgerät, das unlängst für zwei Millionen Dollar versteigert wurde, stellt Ringo als Erster auf ein Podest mitten auf die Bühne. Bei den letzten der über 1400 Auftritte bis 1966 verschafft ihm der Überblick Vorteile. Weil der Krach der infernalisch schreienden Fans in den Stadien so laut und die Verstärker so schwach sind, hören sich die Fab Four bald selbst nicht mehr spielen. Der Star mit den zwei "R" im Namen aber muss nur die Hintern der anderen drei beobachten, um zu wissen, was sie gerade singen. Dieses "Barometer" hilft ihm, den Takt zu halten.

Als Mitte der 60er Jahre die Beatles ihre Livekonzerte einstellen und immer tiefer in psychodelische Klangwelten eintauchen, wird der Einsatz zusätzlicher Percussion auf Alben wie "Rubber Soul" und "Revolver" populär. Gerade hier beweist Ringo, was einen echten Teamplayer ausmacht. Auf "Norwegian Wood" sind gleich gar keine Trommeln zu hören, dafür geben Tamburin, Maracas und Rasseln dem Evergreen das perfekte Soundgewand. Bis heute zählt sein Intro zum Klassiker "Come together" zu jenen Grooves, die angehende Drummer unbedingt lernen wollen. Soli wiederum hat Ringo mindestens ebenso gehasst wie Tomaten und Zwiebeln, gegen die er allergisch ist. Nur einmal für "Abbey Road" lässt er sich zum einer längeren Passage überreden – am Ende von "Carry That Weight".

In der Nach-Beatles-Ära hat der Mann mit der markanten Nase sogar einmal die gleichnamige vorne. Noch vor "Let it be", dem mittelmäßigen Abschiedswerk der Fab Four, bringt das "Herz der Band" (John Lennon) sein erstes Solowerk heraus: "Sentimental Journee". Und schafft es in den 70er Jahren immer wieder mit einer Grummlerstimme und Mitsingliedern wie "It dont come easy", "You’re Sixteen" oder "Back off Boogaloo" in die Top Ten.

Ringo wird im März 2018 von Prinz William im Buckingham-Palast zum Ritter geschlagen.

Mit Ringos enormer Schaffenskraft beschäftigt sich Bardola auch in der Biografie. Der Drummer ist zeitweise so erfolgreich, dass selbst Lennon ihm eine Postkarte schickt nur mit den Worten: Könntest du mir bitte einen Hit schreiben? Ob dieser Wunsch letztlich doch eher ironisch gemeint war, kann man nie mehr erfahren. John Lennons Ermordung in New York jährt sich im Dezember zum 40. Mal.

Ringos Gutmütigkeit und wahrscheinlich seinem Dackelblick ist es zu verdanken, dass sich alle Beatles trotz aller Streitereien nach der Trennung noch einmal gemeinsam auf einer Platte zusammenfinden – aber jeder mit einem anderen Titel, versteht sich. Es wird die erfolgreichste Produktion des Mannes mit dem entspannten Grinsen. Und die heißt? Natürlich "Ringo" (1973). Nicht zuletzt dafür wird Ringo als letzter der Fab Four in die Rock’n’Roll-Hall of Fame aufgenommen.

In den Filmen "A Hard Days Night" und "Help" hat ihm Regisseur Richard Lester immer die Rolle des gehänselten Underdogs gegeben. Allein tritt der nicht untalentierte Schauspieler unter anderem als "Caveman" Anfang der 80er vor die Kamera, lernt bei den Dreharbeiten das ehemalige Bond-Girl Barbara Bach kennen, die bis heute seine zweite Frau ist. Beide verfallen dem Alkohol. Gesegnet mit der trainierten Leber der englischen Arbeiterklasse verbringt er einige Jahre im Rausch und nimmt in diesem Zustand sogar Platten auf. Seit über 30 Jahren ist er wieder trocken, dünn wie ein Hering und fit wie ein Turnschuh.

Sicher, er gibt Gastspiele auf Platten von Tom Petty, Paul McCartney, T-Rex oder Paul Simon. Aber Chartbreaker braucht Ringo Starr schon lange keine mehr. Er ist 200-facher Millionär. Aber auch mit nun 80 Lenzen plant der bekennende Vegetarier und Nichtraucher mit seiner "All Starr Band" wieder Touren um den Globus. In dieser bunten Truppe spielt im Laufe der Jahre das Who-is-Who der Popmusikszene. Die Crew, die jeweils nur für eine Tour zusammenkommt, reicht von Bruce Springsteen über Joe Walsh bis Slash oder Pete Townshend. Übrigens: Zak, einer seiner drei Söhne, hat das Talent vom Papa geerbt und trommelt heute für The Who. "Ich möchte irgendwie unvergesslich werden", wünscht sich der achtfache Großvater und beharrliche Friedensaktivist zum 80. Geburtstag. Keine Sorge, das hat er längst geschafft.

Info: Nicola Bardola: "Ringo Starr – Die Biographie", 288 Seiten mit Fotos, Diskographie und Filmographie. Edition Olms Zürich. 25 Euro.