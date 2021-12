Von Olaf Neumann

Die uneinheitlichen Corona-Verordnungen zwangen Sie dazu, Ihre Tour auf Herbst 2022 zu verschieben. Wie ist das, keine Planungssicherheit zu haben?

David Garrett: Ich bin ja in guter Gesellschaft mit anderen, die über die sehr weit auseinanderliegenden Verordnungen genauso enttäuscht sind wie ich. Das ist auch enttäuschend für die, die schon ein Ticket erstanden haben. Wir haben lange überlegt, ob wir die Tour verschieben, aber die Unsicherheit ist zu groß. Aus der Politik hört man, dass im Frühjahr/Sommer 2022 der normale Konzertbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Im Herbst reißen wir die Hütte ab!

Was fangen Sie mit der Zeit an?

Für mich ist das verlorene Zeit. Ich will dieses Programm ja spielen. Ich würde jetzt gern auch mal wieder arbeiten.

Werden Sie noch mehr üben?

Seit anderthalb Jahren sind zwei bis drei Stunden mein tägliches Pensum. Ich habe die Tour bereits soweit ausgearbeitet, dass ich morgen Abend ein Konzert spielen könnte. Ich bin wie ein Sportler, der jeden Tag versucht, seine Leistung abzurufen. Aber wer weiß, ob mein Programm im nächsten Herbst nicht um neue Stücke gewachsen ist.

Arbeiten Sie an neuen Projekten?

Ich bereite ein rein klassisches Album für die Deutsche Grammophon vor. Eine Hommage an die Goldene Ära der großen Geiger mit Stücken von Kreisler über Paganini und Rachmaninow bis Chopin. Ein Projekt, das meine geigerischen Fähigkeiten wirklich zeigt.

Alles selbst geschrieben oder mit Hilfe künstlicher Intelligenz?

(lacht) Ich benutze meinen Verstand. Klar benutze ich auch Programme, weil sie hilfreich sind. Ein Demo hört sich mittlerweile fast so an, als sei es mit einem Orchester entstanden, doch die Seele fehlt. Die Möglichkeiten eines Computers beim Schreiben sind aber unglaublich.

Ein Algorithmus hat Ludwig van Beethovens letztes und unvollständiges Werk fortgeschrieben. Wie klingt das in Ihren Ohren?

Das ganze Werk ist anhand von Skizzen aus Beethovens Notizbüchern zusammengebastelt worden. Das Projekt ist spannend, aber ich bin zurückhaltend mit meiner Begeisterung. Es ist unglaublich schwierig, aus Schnipseln von drei Takten einen gesamten Satz zu kreieren. KI kann so etwas noch nicht. Für mich hat das Ergebnis nicht viel mit dem Beethoven, den ich kenne, zu tun.

Was fehlt ?

Die Seele, aber auch das Zerrissene an dem Genie Beethoven. Das kann ein Computer nicht greifen, weil er nicht eigenständig denken kann.

3D-Show, Spezial-Anzüge, 160 Kameras – so soll das Comeback der ABBA-Avatare 2022 in London funktionieren. Beethoven könnte als Avatar ein Comeback feiern.

Die Technik kann Avatare erschaffen. Aber es besteht ein Unterschied zwischen dem Visuellen und dem Kreativen. Selbst ein Computer könnte ein ABBA-Stück nicht nachahmen. Er würde keinen menschlichen Fehler machen. Gute Sachen entstehen auch durch Fehler.

Ab September 2022 wollen Sie mit "Alive – My Soundtrack" auf Tour gehen. Ist das Album eine Spurensuche zurück ihren eigenen Wurzeln?

Ja. Man muss immer eine Beziehung zum Stück finden. Die Suche nach dir selbst ist unendlich, gerade was Musik angeht.

Wie schwierig ist es, magische Momente festzuhalten, bevor sie verschwinden?

Wenn Bauchgefühl und Instinkt auf musikalisches Wissen treffen, kommt es manchmal zu Sternstunden. Die Hauptaufgabe liegt immer im Arrangement, weil wir Stücke nehmen, die ursprünglich nicht für die Geige bestimmt waren. Mit der Aufnahme verbringe ich am wenigsten Zeit. Die ersten zwei, drei Takes sind immer am besten, weil man da in der Tongebung Neugier und Frische hat. Das liegt an der Spannung im Körper. Je öfter man etwas wiederholt, desto weniger improvisiert man.

Welches sind Ihre Gitarrenhelden?

Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack White von den White Stripes. Prince konnte improvisieren bis morgens früh um sieben. Eine E-Geige hat nicht die Farbnuancen einer klassischen Stradivari. Aber sie hat etwas Bombastisches: auf die Fresse! Wie bei einer E-Gitarre geht es um Power.

Inwiefern sind Rocksongs Teil von Ihnen?

Ich habe mir überlegt, welche Filme mir etwas bedeuten und mich inspirieren. "Full Metal Jacket" zum Beispiel, in dem "Paint It Black" von den Rolling Stones vorkommt. Die Filmmusik, die mich bewegt, habe ich in "Alive" zusammengefasst.

Wenn Sie Metallicas "Enter Sandman" covern, decken Sie dann nicht erkanntes Potenzial auf?

Natürlich. Gerade bei einem so legendären Stück mache ich mir tausende Gedanken. Ich will ja, dass es auf der Bühne eine Überraschung ist. Solch ein Album entwickelt sich nicht innerhalb von fünf Tagen im Studio. Man arbeitet über Monate einen Geigenpart aus, der viele Male verworfen wird.

Sind Sie der Band begegnet?

Nein, aber wir sind im Austausch. Netterweise haben mir die Jungs vor einem Jahr eine Metallica-Geige zugeschickt, weil sie meine Arrangements gut finden.

Wie war die Begegnung mit dem ISS-Astronauten Matthias Maurer?

Ich persönlich bin froh, wenn ich beide Beine auf der Erde habe. Auf Matthias übt das Fliegen ins All eine so große Faszination aus wie die Geige auf mich. Um professionell Geige zu spielen, muss man auch ein Stück weit verrückt sein. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die Grenzen neu ausloten. Davor habe ich großen Respekt.