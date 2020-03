Von Michael Ossenkopp

Berlin. Statt Jogging, Power-Pilates oder Nordic Walking hießen die sportlichen Betätigungen vor 50 Jahren noch Dauerlauf, Rumpfbeugen und Bockspringen. Doch das, was der Deutsche Sportbund (DSB) damals, am 16. März 1970, unter dem Motto "Trimm Dich durch Sport" lostrat, war nichts weniger als eine neue Fitness-Bewegung – und der Vorläufer des heutigen Fitness-Booms. Öffentlichkeitswirksam stellte DSB-Präsident Willi Daume die Aktion in Berlin vor. Breitensport war plötzlich in aller Munde und sollte das Bewegungsverhalten der Bundesdeutschen revolutionieren. Unterstützt von Politikern, Krankenkassen, den Medien sowie zahlreichen Sponsoren wurde Übergewicht und Kreislauferkrankungen der Kampf angesagt.

Denn 1969 hatten die bundesdeutschen Krankenkassen angesichts von 250.000 Herzinfarkten pro Jahr Alarm geschlagen. Ein Drittel der Männer und 40 Prozent der Frauen hatten durchschnittlich sieben Pfund Übergewicht – die besorgniserregenden Schattenseiten des Wirtschaftswunders. "Rückblickend betrachtet war das Ziel, die Zahl der Übergewichtigen zu verringern, allerdings nur ein Teil der Initiative. Geselligkeit, Spaß, Leistungsfreude, Körpererleben und Wettkampf waren ebenso gute Motive, sich zu bewegen. Dies gilt bis heute", sagt Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), der Nachfolgeorganisation des DSB.

Neben dem Profi- und Spitzensport wurde der Bereich des Breitensports lange eher stiefmütterlich behandelt. Für viele Erwachsene hatte ihre sportliche Betätigung mit der Schulzeit geendet. Präsidiumsmitglied Professor Jürgen Dieckert und Geschäftsführer Jürgen Palm ("Trimm-Vater der Nation"), die beim DSB für den Breitensport zuständig waren, wollten der Wohlstandsgesellschaft nun mit der "Trimm-Dich-Bewegung" Beine machen. Ursprünglich stammte die Idee aus Finnland, der Anspruch "Sport für alle", also auch für Übergewichtige, Ältere und Leistungsschwache, war vor 50 Jahren so gut wie unbekannt.

In den 1960er-Jahren verfügten die meisten Bundesbürger dank kürzerer Arbeitszeiten über immer mehr Freizeit. "Die Kampagne hat den Zeitgeist getroffen", schreibt Verena Mörath, die 2005 im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) die Trimm-Aktionen des Deutschen Sportbunds untersucht hatte. Höhepunkt der Kampagne waren die Olympischen Spiele 1972 in München, laut Umfragen des Meinungsforschungsinstituts "Emnid" kannten damals 93 Prozent der erwachsenen Westdeutschen und 99 Prozent der Jugendlichen die Kampagne. Dennoch gaben zunächst lediglich 13 Prozent an, regelmäßig am Trimmen teilzunehmen.

Doch das sollte sich bald ändern. "Nach der Fresswelle und der Urlaubswelle war die Zeit reif für die Bewegungswelle", berichtete Dieter Sihler 2004 in einem Interview – der Grafiker hatte "Trimmy" entworfen. Das Maskottchen mit Turnhose, quadratischem Kopf, lachendem V-Mund und stets hochgerecktem Daumen wurde zur Symbolfigur der Sportbewegung. Kaum ein Bundesbürger konnte sich zu Beginn der 1970er-Jahre Trimmys Feldzug für mehr Fitness entziehen. Er lächelte von Plakaten und in Zeitungsanzeigen, turnte in TV-Spots und aus dem Radio tönte die unverkennbare Trimm-Dich-Melodie.

Das Thema "lag in der Luft", nicht nur in Deutschland, sondern auch in fast allen anderen Industrienationen. Der ersten bundesdeutschen Gesundheitsbewegung für alle folgten bis in die 1980er-Jahre weitere Kampagnen wie "Ein Schlauer trimmt die Ausdauer", "Spiel mit – da spielt sich was ab" und "Trimming 130 – Bewegung ist die beste Medizin". Bei den Übungen sollte ein Puls von 130 erreicht und auf dem Niveau weiter trainiert werden.

Auf Deutschlands erstem Trimm-Dich-Pfad in Mün-ster wird immer noch trainiert. Foto: dpa

Die Sportvereine verdankten der Trimm-Dich-Bewegung einen enormen Mitgliederzuwachs, ihre Zahl überschritt schon 1972 die Zehn-Millionen-Grenze und 1988 sogar die 20-Millionen-Marke. "Ohne die Kampagne des DSB hätten sich die Sportvereine vielleicht nicht für den Breitensport geöffnet", glaubt Public-Health-Forscherin Verena Mörath. Und eine weitere Veränderung zeichnete sich ab: 1971 waren die meisten DSB-Mitglieder männlich, der Frauenanteil betrug nur 28,8 Prozent. Erst nach und nach gab es Mutter-Kind-Turnen oder Lauftreffs für Frauen und Männer.

Schon bald sprangen zahlreiche Städte und Gemeinden auf die Trimm-Dich-Welle auf und richteten Trimm-Dich-Pfade ein. Dabei hatten die mit der Fitnesskampagne des DSB überhaupt nichts zu tun. "Man lief nach dem Vorbild aus der Schweiz locker von Station zu Station", erklärt Mörath. Entwickelt wurde der "Vitaparcour" von der Zürcher Lebensversicherung "Vita". Auf einer Waldstrecke sollten an unterschiedlichen Stationen einfache Übungen – Klimmzüge, Balancieren, Springen – das Training mit dem eigenen Körper als Übungsgerät optimieren. Auf Hinweistafeln zeigten kleine Figuren, was zu tun war.

Viele Kommunen glaubten jedoch irrtümlich, der DSB sei für die Wartung der inzwischen rund 1500 Trimm-Dich-Anlagen in westdeutschen Wäldern und Parks zuständig. Und da viele Städte kein Geld in die Instandhaltung ihrer Trimm-Dich-Pfade investieren konnten, verwitterten sie zunehmend. Nur wenige überlebten und sind bis heute nutzbar.

Und auch Trimmy geriet über die Jahre fast in Vergessenheit. Zu einem Revival kam es erst 2008, als der DOSB in Kooperation mit der Molkerei Alois Müller eine Initiative startete, durch die deutschlandweit elf neue Trimm-Dich-Parcours und mehr als 250 Trimmy-Kindergärten entstanden. Heute ist Trimmy das Maskottchen des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Dabei bieten die Trimm-Dich-Pfade viele Vorteile: Ihre Benutzung ist kostenlos, sie sind für jeden zugänglich und jederzeit nutzbar. Das macht sie zu einer beliebten Alternative zu Fitnessstudios. Mittlerweile errichten Gemeinden unter der Bezeichnung "Outdoor-Freizeitparks" wieder vermehrt neue Sportpfade. In der Metropolregion etwa gibt es insgesamt 19 sogenannte "Alla Hopp"-Anlagen, die von der Dietmar-Hopp-Stiftung als Begegnungs- und Bewegungsparcours konzipiert wurden.

"Diese neuen Anlagen sind etwas weniger auf Leistung ausgelegt als die Trimm-Dich-Pfade", sagt Professor Ingo Froböse, Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Wie beim funktionalen Training üblich, dient der eigene Körper als Trainingsgerät. Die Sportler sollten jedoch stets mit einer kurzen Aufwärmphase beginnen. Ansonsten ist der Körper nicht mehr in der Lage, die Kraftübungen präzise auszuführen."