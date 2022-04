Von Olaf Neumann

Herr Pshenychnikov, wo erwische ich Sie gerade?

Oleksii Pshenychnikov: Ich bin in Kiew an einem sicheren Ort.

Wie bereiten Sie sich auf die Konzertreise durch Deutschland vor?

Wir werden alle zusammen proben, aber nicht in der Ukraine, sondern in Polen. Momentan studiert jeder von uns das Programm zuhause.

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, dass die Ukrainer und die Russen "ein Volk" mit einer Kultur seien. Wie sehen Sie das?

Meine strikte Antwort lautet Nein. Ich kann wirklich nicht sagen, dass wir ein Volk sind. Während der gesamten Geschichte der Ukraine hat es eine sehr starke imperialistische Manipulation gegeben. Es gab Beschränkungen für die ukrainische Sprache und Kultur und Verbote für Musiker, Dichter und Wissenschaftler. Alle, die ein normales Leben in materieller Hinsicht führen wollten, mussten nach Moskau oder St. Petersburg. So war es auch im Russischen Reich und in der UdSSR. Es waren schlechte Lebensbedingungen. Entweder man starb oder man war bereit, zwischen zwei Welten zu leben.

Putin behauptet, dass eine selbstständige Ukraine kein Existenzrecht habe – egal, was deren Bewohner darüber denken. Was macht für Sie als Künstler aus Kiew die Eigenständigkeit der Ukraine aus?

Natürlich gibt es eine eigenständige ukrainische Sprache und Kultur. Selbiges gilt für die Künste und Wissenschaften. Wenn Sie sich Dörfer in der Ukraine anschauen und diese mit Ortschaften in Polen, Russland und Belarus vergleichen, werden Sie Unterschiede feststellen – trotz 100 Jahren Imperialismus. Wir haben hier eigene Gedanken, eine eigene Art, unsere Heime einzurichten, uns anzuziehen, uns zu unterhalten. Die Ukraine ist anders, sie ist unabhängig und nicht nur ein Hirngespinst von jemandem.

Welche Rolle kann ein Künstler aus der Ukraine in diesen Tagen einnehmen?

Wir als Musiker müssen Musik machen und über Kompositionen und Arrangements nachdenken. Wir haben den Auftrag, unsere Kultur zu bewahren. Alles, was wir tun können, tun wir auch.

Wie gehen Sie persönlich mit der gegenwärtigen Situation um?

Ich bin wie gelähmt. Ich kann momentan meine Gefühle nicht spüren. Wenn ich sie zu 100 Prozent spüren würde, würde ich innerlich zerbrechen. Ich befinde mich in einem Selbstverteidigungsmodus, einem Überlebensmodus. Auch wenn gerade keine Bomben fallen, kommt mir hier jeder Tag wie Krieg vor. In den ersten Tagen war es beängstigend. Ich konnte weder schlafen noch essen, diese Tage waren wie Albträume. Als es immer lauter wurde, habe ich mich mit meinen Freunden in einen Schutzraum begeben. Aber dann habe ich auf Telegram gesehen, wie russische Soldaten in unsere Nachbarschaft eingedrungen waren und sich auf zivile Fahrzeuge mit Menschen stürzten. Das passierte nur wenige Kilometer entfernt. (atmet tief ein)

Was haben Sie dann getan?

Meine Mutter holte mich ein paar Stunden später aus der Stadt raus. Sie, meine Schwester und ich fuhren mit dem Auto zu meinem Onkel und meiner Tante im Südwesten von Kiew. Dass die Familie wieder vereint war, hat mir sehr geholfen. Ich kann aber nicht behaupten, dass es dort ruhiger war. Ich bin irgendwann zurückgekehrt. Hier in der Stadt blickt man die ganze Zeit auf Wolkenkratzer und andere hohe Gebäude. Ich selbst wohne ziemlich weit oben. Das ist wirklich beunruhigend in der gegenwärtigen Situation. Man kann von hier nicht sehen, wohin Leute gehen, man sieht eigentlich nur Explosionen und hört den Luftalarm.

Hilft die Musik Ihnen bei der Bewältigung des Alltags?

Ja. Ich versuche, jeden Tag Violine zu spielen, seit wir Krieg haben. Ich habe eine Zeit lang Bachs Sonaten und einige Bearbeitungen von ukrainischen Volksliedern gespielt.

Hat die Musik für Sie im Moment eine ganz besondere Bedeutung?

Selbstverständlich. Vor meinem 15. Geburtstag stand ich vor der Wahl: Mathematik, Physik oder Chemie – oder ich konzentriere mich auf die Violine. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich wählte die Musik. Nach ein paar Jahren wurde mir bewusst, dass ich nicht der neue Heifetz, Menuhin oder Milstein bin, aber ich glaube, ich bin auf einer musikalisch-kulturellen Mission. Es gibt da draußen Musik, die einfach gespielt werden muss. Es gibt Musik aus Kiew, die nicht so anerkannt ist, wie sie sein müsste. Ja, Musik ist heilend, sie ist das Heilmittel für mein Herz und ich hoffe auch für die Herzen unserer Zuhörer.

Hat die Musik der Ukraine einen ganz eigenen Sound?

Natürlich haben wir unsere einheimischen Volkslieder. Die präsentieren wir aber nicht im Original, sondern in neuen Arrangements. Wir sind dabei, sie zu überdenken, zu analysieren und daraus etwas Neues zu machen. Das ist das Einzigartige an der ukrainischen Musik. Aber beim Komponieren setzen wir auf europäische Traditionen, weil die einfach universell sind.

Fällt es Ihnen als Künstler schwer, auf eine derartige Ausnahmesituation ästhetisch zu reagieren?

Ich versuche schon, diese Gefühle und Momente einzufangen. Ich denke, man kann es irgendwie ertragen, Krieg zu hören, aber wenn man ihn hört und sieht, versteht man ihn auf eine andere Weise. Um ehrlich zu sein, wollte ich diesen Weg nicht gehen. Es ist sehr schwierig, im Krieg menschlich und geistig gesund zu bleiben.

Info: Live am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr in Wiesbaden im Kurhaus. Karten von 31,28 bis 82,13 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.