Von Christian Satorius

Wenn der Winter kommt und es draußen so richtig kalt und ungemütlich wird, sind die Eichhörnchen fein raus: Sie haben nämlich vorgesorgt und bis zu 10.000 Vorratsdepots angelegt. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie finden sie die denn bloß alle wieder?

"Früher dachte man, Eichhörnchen könnten sich nicht an ihre Vorräte erinnern, und sie würden sie daher mit der Nase erschnuppern", weiß Lucia Jacobs. Da die Neurowissenschaftlerin und Verhaltensforscherin der Universität von Kalifornien in Berkeley, USA, da so ihre Zweifel hatte, stellte sie eigene Nachforschungen an und schaute den kleinen Nagern beim Vergraben und Wiederfinden ihrer Vorräte ein bisschen genauer auf die flinken Finger.

Dazu zäunte sie ein 9,8 mal 4,6 Meter großes Areal ab und setzte ein Eichhörnchen der Spezies Sciurus carolinensis hinein. Dann durfte sich der kleine Nager erst einmal so richtig sattessen. Aber irgendwann war selbst das hungrigste Hörnchen so vollgestopft, dass es damit anfing, die überschüssige Nahrung zu verstecken und so Vorräte für schlechte Zeiten anzulegen. Jetzt begann das eigentliche Experiment. Das Eichhörnchen bekam nun zehn leckere Nüsse zugeteilt, die es nach Lust und Laune vergraben durfte. Waren die zehn Nüsse zur Zufriedenheit aller Anwesenden gut versteckt, wurde das Hörnchen aus dem Areal herausgenommen und danach auch alle zehn Nüsse wieder aus ihren Verstecken entfernt.

Die einzelnen Verstecke markierte die Forscherin genauestens in einer eigens dafür angelegten Karte und verschloss auch die entsprechenden Löcher wieder gut mit Erde. Nun wurde ein zweites Eichhörnchen in dasselbe Areal gesetzt und die Prozedur begann von Neuem. Nachdem auch dieser fleißige Nager seine Vorratsdepots angelegt und das Areal wieder ordnungsgemäß verlassen hatte, wurden auch dessen zehn vergrabene Nüsse entfernt, in der Karte vermerkt und die Löcher wieder verschlossen.

Jetzt begann der spannende Teil des Experiments. Nun verbuddelte die Verhaltensforscherin mit Hilfe ihres Lageplans ganze zwanzig Nüsse genau an den Stellen, an denen beide Eichhörnchen ihre Depots angelegt hatten und setzte anschließend das erste Hörnchen wieder in das Areal zurück. Die spannende Frage war nun: Welche Nüsse würde dieses erste Eichhörnchen nach einigen Tagen wiederfinden? Nur die selbst vergrabenen Vorräte oder auch diejenigen, die das andere Tier versteckt hatte?

So oft die Forscherin das Experiment auch mit anderen Eichhörnchen noch wiederholte, das Ergebnis war immer das selbe: "In allen Versuchen fanden die Eichhörnchen ihre eigenen Verstecke signifikant häufiger wieder als die der anderen Hörnchen", erläutert die Neurowissenschaftlerin. Für Jacobs kann dies nur eines bedeuten: "Die Ergebnisse der Studie stützen unsere Hypothese, das Eichhörnchen der Art Sciurus carolinensis sich daran erinnern, wo sie ihre Nüsse vergraben haben."

Hintergrund Das Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), auch als Eurasisches Eichhörnchen bekannt, ist nur eine von rund 30 verschiedenen Eichhörnchenarten weltweit. Es hält keinen ausgesprochenen Winterschlaf, sondern vermindert im Winter lediglich seine Aktivität. Die meiste Zeit des Tages verschläft es in seinem kugeligen Nest, das auch Kobel genannt [+] Lesen Sie mehr Das Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), auch als Eurasisches Eichhörnchen bekannt, ist nur eine von rund 30 verschiedenen Eichhörnchenarten weltweit. Es hält keinen ausgesprochenen Winterschlaf, sondern vermindert im Winter lediglich seine Aktivität. Die meiste Zeit des Tages verschläft es in seinem kugeligen Nest, das auch Kobel genannt wird. Ein extradichtes Winterfell, lange Haarbüschel an den Ohren, sogar Haare an den Fußsohlen und natürlich sein langer buschiger Schwanz, mit dem es sich im Schlaf regelrecht zudecken kann, halten den kleinen Nager warm. Dennoch stehen die Tiere regelmäßig auf und suchen ihre Vorratsdepots auf, um sich mit Nahrung zu versorgen. Interessanterweise verstecken nur diejenigen Eichhörnchen ihre Vorräte, die in Laub- und Mischwäldern leben. Die Tiere, die in den borealen Nadelwäldern heimisch sind, haben das nicht nötig, denn die Samen der Nadelbaumzapfen stehen ihnen auch im Winter als Nahrungsquelle zur Verfügung. In besonders harten Wintern mit viel Schnee und Eis freuen sich unsere heimischen Eichhörnchen daher durchaus auch über ein paar bereitgestellte Nüsse.

Bei ganzen zehn verbuddelten Nüssen mag das ja noch angehen, aber wie schaffen es die kleinen Nager nur, sich an Tausende von Verstecken zu erinnern? Mikel M. Delgado kam einem der Tricks, den die kleinen Hörnchen dabei anwenden, auf die Spur. Die Kognitionswissenschaftlerin der Universität von Kalifornien beobachtete 45 Eichhörnchen der Spezies Sciurus niger genauer dabei, wie diese ihre Nüsse versteckten. Jedes der Tiere bekam in dem Feldexperiment insgesamt 16 Nüsse zugeteilt, die sich aus vier verschiedenen Nussarten zusammensetzten, und zwar aus Haselnüssen, Walnüssen, Mandeln und Pekannüssen. Damit konnten die zuvor sattgefütterten Tiere nun machen, was sie wollten.

Natürlich wurden die Nüsse sofort versteckt – aber nicht einfach irgendwie und irgendwo. Die Eichhörnchen sortierten die Nüsse vielmehr und deponierten sie gruppenweise. Mit anderen Worten: Die Haselnüsse wurden relativ dicht beieinander in einem bestimmten Areal vergraben, dem Ort für Haselnüsse. Genau so erging es den Walnüssen im Walnussdepot, den Mandeln im Mandelversteck und den Pekannüssen, die alle im Pekannusslager untergebracht wurden.

"Dieses System erleichtert das Wiederauffinden", erläutert Delgado. Die Eichhörnchen vereinfachen sich das Erinnern, indem sie Gruppierungen nutzen. Genau so machen wir Menschen es ja schließlich auch, wenn wir uns eine komplizierte Zahlenabfolgen wie die Kontonummer oder eine Telefonnummer ins Gedächtnis zurückrufen wollen.

Doch es gibt noch ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem, das die kleinen Nager lösen müssen. Auch wenn die Eichhörnchen ihre Vorräte an besonders einfach zu merkenden Orten platzieren, sie gruppieren, im Nahbereich erschnüffeln und vielleicht auch ein bisschen Glück beim Wiederfinden haben: Die Konkurrenz schläft nicht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das beste Versteck, an das man sich erinnern kann, nützt schließlich gar nichts, wenn andere Eichhörnchen die Vorräte plündern, bevor es Winter wird. Von Eichhörnchen der Art Sciurus vulgaris weiß man, dass sie bis zu einem Viertel ihrer Vorräte einfach aus anderen Verstecken stehlen, um sie gleich zu essen oder ihrerseits wieder zu vergraben.

Was also tun? Der Verhaltensbiologe Michael Steele von der Wilkes-Universität in Pennsylvania kennt die Antwort: "Wenn Eichhörnchen sich beobachtet fühlen, täuschen sie nur vor, dass sie ihre Nüsse oder Eicheln vergraben." Steele und sein Team konnten nachweisen, dass die Eichhörnchen der Art Sciurus carolinensis, die sie in ihrer Studie beim Verstecken von Vorräten wissenschaftlich begleiteten, bis zu 13 Prozent der Grabungsaktivitäten nur vortäuschten, um potenzielle Diebe in die Irre zu führen.

Trotz allem: 10.000 Verstecke sind eine ganze Menge. Auch wer jeden Trick kennt, findet garantiert nicht jedes einzelne dieser Depots wieder. Aber das ist gut so, denn aus jeder verbuddelten Haselnuss, die nicht wiedergefunden wird, jeder Kastanie, die vergraben bleibt, und jeder Eichel, die übersehen wird, kann schließlich ein neuer Baum wachsen – und der wirft eines schönen Tages im Herbst vielleicht wieder einmal 10.000 Nüsse ab.