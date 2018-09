Von Wolf H. Goldschmitt

Heidelberg. Das Schulstart-ABC befasst sich mit dem Start in den so genannten Ernst des Lebens.

A wie Aufstehen. Hand aufs Herz, die Einschulung ist ein echter Kraftakt – auch für die Eltern. Und wer ohnehin nicht zu den Frühaufstehern gehört, hat Probleme, einen neuen Schlaf-Wach-Rhythmus zu finden. Mit Planung geht’s leichter: Schon am Vorabend die Kleider bereit legen, den Ranzen packen und morgens stets die Uhr im Auge behalten.

B wie Blaumachen. Hoffentlich ein Fremdwort für Erstklässler. Das wird sich aber im Laufe der Schulzeit ändern. Freiheiten, die man sich erschleicht, sind eben doch die schönsten.

C wie Chaos. Durcheinander sollte in der Schultasche keine Chance haben. Ein Hauch mehr Ordnung als im Kinderzimmer muss unbedingt sein, schließlich wird man ja langsam erwachsener. Aber cool bleiben. Niemand ist perfekt.

D wie Durchfallen. Die peinliche Erfahrung, sich im neuen Schuljahr in einer Klasse von Jüngeren wiederzu- finden, bleibt den Youngsters erspart.

E wie Elternsprechstunde. Grundregel für alle Neuen: Diplomatie! Nicht immer alles besser wissen als die Klassenlehrerin.

F wie Ferien. Gibt es reichlich zu allen Jahreszeiten. Weit über zwölf Wochen im Jahr, gefühlt noch mehr. Die erste Verschnaufpause beginnt schon wieder am 29. Oktober.

G wie Geduld. Jedes Kind lernt anders, in seinem eigenen Tempo und manchmal in Schüben. Also bitte, Leistungsdruck in der ersten Klasse ist völlig fehl am Platz.

H wie Hausaufgaben: Pädagogisch sicher sinnvoll, aber gefühlt eine klassische Schikane, um auch noch den Nachmittag eines Schülers zu ruinieren. Nach einer halben Stunde Homework sollte für Schulanfänger aber Feierabend sein.

I wie „I-Dötzchen“. So putzig heißen die Anfänger im Norden. „Taferlklässler“ sagen die Österreicher. „Abc-Schütze“ ist wohl die gebräuchlichste Form für den Lernnachwuchs – übrigens seit dem 16. Jahrhundert.

J wie janz schwierig, ein Schule-affines Wort zu finden. Bin gescheitert: Setzen, 6!

K wie Klassenlehrer. Seid lieb zu ihnen, denn auch sie sind für die Zukunft der Kinder Menschen mit prägender Wirkung.

L wie länger im Kindergarten bleiben, oder doch lieber so früh wie möglich an die Schulbank? In Baden-Württemberg haben vor zehn Jahren nahezu zwölf Prozent der Eltern ihren Nachwuchs vorzeitig eingeschult. Nicht alle Kinder waren Genies. Inzwischen sind es nur noch rund zwei Prozent. Bravo, man kann also doch aus Fehlern lernen!

M wie Malkasten. Die Anschaffung der Grundausstattung kostet die Eltern nicht nur Zeit. Sie müssen dafür auch ziemlich tief in die Tasche greifen. Manche Modelle von Edelmarken schlagen mit 200 Euro und mehr zu Buche. Malkasten, Stifte oder Füllfederhalter müssen ebenso gekauft werden. Im Schnitt kostet das Basis-Set rund 300 Euro. Und das Handy ist da noch nicht dabei.

N wie Noten. Gibt es frühestens in der dritten Klasse oder noch später. Am Anfang regnet es stattdessen Blümchen, Bienchen, Sternchen oder lachende Gesichter, die der Lehrer stempelt oder malt.

O wie Obst mitgeben. Keine schlechte Idee in Zeiten des Fast-Food-Wahns. Vertrauen ist gut, aber die elterliche Inventur des Ranzens empfiehlt sich von Zeit zu Zeit. Da kommt bisweilen Unglaubliches ans Tageslicht.

P wie Panik vor dem ersten Mal. Keine Bange, die Kinder dürften ruhig ein wenig nervös sein. Es macht den Tag toll und aufregend. Bald schon gehört Schule zum Alltag.

Q wie Quatsch machen. Lernen ist nicht alles im Leben eines Kindes, schon gar nicht im Leben von Sechsjährigen.

R wie Ranzen. Hier eine Faustregel: Kinder sollten nicht mehr als zehn Prozent des eigenen Körpergewichts tragen, um Rückenbeschwerden im Jugendalter zu vermeiden. Mehr als zwei bis vier Kilogramm Gesamtgewicht des Ranzens sind gesundheitlich bedenklich.

S wie Selbständigkeit. Zur Erinnerung: Es ist der erste Schultag der Kinder, nicht der Erziehungsberechtigten. Deshalb bitte keine Helicopter-Eltern werden, die ihr Kind mit „Privat-Taxi“ zur Schule fahren und dann zu Fuß bis zur Klassentür eskortieren. Lieber mit den Dreikäsehochs gemeinsam den Schulweg ablaufen und dabei das richtige Verhalten im Straßenverkehr und (ganz wichtig!) „Loslassen“ lernen.

T wie Turnbeutel. Eignet sich – wie auch der Tafelschwamm – bestens als Wurfgeschoss. Der Turnbeutel wird auch gerne liegen gelassen. Manchmal bleibt er samt Inhalt monatelang in der Schule. Riecht dann aber etwas streng.

U wie Unterrichtsstunde. Das erste Paradoxon wird gelernt. Eine Stunde ist auf der Uhr 60 Minuten lang, dauert in der Schule aber nur 45 Minuten. Aha!

W wie Wasserflasche. Die Menschheit fliegt auf den Mars, aber eine auslaufsichere Pulle für Kids hat noch niemand erfunden.

X wie Xylophon. Es ist nie zu früh, ein Musikinstrument zu lernen – auch Schlagwerk zählt.

Y wie Yeah: Universallaut aller Schüler für jede Art von guter Bewertung.

Z wie Zuckertüte. Da kommt zum Schulstart so ziemlich alles rein, was dem Zahnarzt die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Was soll’s, einmal ist keinmal, sagen selbst Lehrer. Ganz gleich ob selbst gebastelt oder gekauft: die Kinder werden ihre Schultüte am ersten Tag voller Stolz tragen.